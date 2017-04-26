Star Wars 9 ve Indiana Jones 5'in çıkış tarihi açıklandı

Son yıllarda Marvel, Star Wars ve başarılı animasyon filmleri ile gişede rakip tanımayan Disney, hazırlık aşamasındaki filmleri için vizyon tarihlerini açıkladı. Aralarında merakla beklenen birçok filmin yer aldığı listede yeni Star Wars üçlemesinin son filmi ve Indiana Jones 5 de yer alıyor.

The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olacak Episode IX, daha önce açıklandığı gibi 2019 yazında sinemaseverler ile buluşacak. Disney, Star Wars: Episode IX'un 24 Mayıs 2019'da vizyona gireceğini duyurdu. Öte yandan yeni Indiana Jones filmi ise bir yıl ertelendi. Daha önce 19 Temmuz 2019'da vizyona gireceği açıklanan Indiana Jones 5'in yeni vizyon tarihi 10 Temmuz 2020 olarak açıklandı.

Disney, bunların yanı sıra merakla iki yeni animasyon filminin de gösterim tarihlerini açıkladı. Son yılların en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Frozen'ın devam filmi 27 Kasım 2019'da vizyona girerken, Wreck-it Ralph'in devam filmi olan Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 ise 21 Kasım 2018'de gösterime girecek.

Vizyon tarihi açıklanan bir diğer film de canlı aksiyon (animasyon olmayan) The Lion King uyarlamasıydı. The Jungle Book'un da yönetmeni olan Jon Favreau'nun yöneteceği The Lion King (Aslan Kral), 19 Temmuz 2019'da sinemaseverler ile buluşacak.

Son olarak, klasik bilim kurgu kitabından sinemaya uyarlanan A Wrinkle in Time (Zamanda Kıvrılma)'ın vizyon tarihinin değiştirildiği duyuruldu. 6 Nisan 2018'de vizyona girmesi beklenen film, 9 Mart 2018'e alındı.

Disney merakla beklenen birçok filminin vizyon tarihini açıklamış olsa da stüdyonun gelecek programı bunlardan ibaret değil. Önümüzdeki yıllarda gösterecek girecek yeni Marvel ve Star Wars filmlerinin daha sonra vizyona takvimine eklenmesi bekleniyor.

http://deadline.com/2017/04/star-wars-episode-ix-frozen-sequel-and-the-lion-king-live-action-disney-release-dates-1202077098/