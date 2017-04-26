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Star Wars 9 ve Indiana Jones 5'in çıkış tarihi açıklandı

Disney, merakla beklenen Star Wars: Episode IX ve Indiana Jones 5'in vizyon tarihlerini açıkladı. Ayrıca The Lion King, Frozen 2 ve Wreck-it Ralph 2'nin de çıkış tarihleri açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda Marvel, Star Wars ve başarılı animasyon filmleri ile gişede rakip tanımayan Disney, hazırlık aşamasındaki filmleri için vizyon tarihlerini açıkladı. Aralarında merakla beklenen birçok filmin yer aldığı listede yeni Star Wars üçlemesinin son filmi ve Indiana Jones 5 de yer alıyor.
The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olacak Episode IX, daha önce açıklandığı gibi 2019 yazında sinemaseverler ile buluşacak. Disney, Star Wars: Episode IX'un 24 Mayıs 2019'da vizyona gireceğini duyurdu. Öte yandan yeni Indiana Jones filmi ise bir yıl ertelendi. Daha önce 19 Temmuz 2019'da vizyona gireceği açıklanan Indiana Jones 5'in yeni vizyon tarihi 10 Temmuz 2020 olarak açıklandı.
Disney, bunların yanı sıra merakla iki yeni animasyon filminin de gösterim tarihlerini açıkladı. Son yılların en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Frozen'ın devam filmi 27 Kasım 2019'da vizyona girerken, Wreck-it Ralph'in devam filmi olan Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 ise 21 Kasım 2018'de gösterime girecek.
Vizyon tarihi açıklanan bir diğer film de canlı aksiyon (animasyon olmayan) The Lion King uyarlamasıydı. The Jungle Book'un da yönetmeni olan Jon Favreau'nun yöneteceği The Lion King (Aslan Kral), 19 Temmuz 2019'da sinemaseverler ile buluşacak.
Son olarak, klasik bilim kurgu kitabından sinemaya uyarlanan A Wrinkle in Time (Zamanda Kıvrılma)'ın vizyon tarihinin değiştirildiği duyuruldu. 6 Nisan 2018'de vizyona girmesi beklenen film, 9 Mart 2018'e alındı.
Disney merakla beklenen birçok filminin vizyon tarihini açıklamış olsa da stüdyonun gelecek programı bunlardan ibaret değil. Önümüzdeki yıllarda gösterecek girecek yeni Marvel ve Star Wars filmlerinin daha sonra vizyona takvimine eklenmesi bekleniyor.

http://deadline.com/2017/04/star-wars-episode-ix-frozen-sequel-and-the-lion-king-live-action-disney-release-dates-1202077098/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl
Good old days
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MetalWave 2 yıl en beğenilen YesimCirakli
Orijinalden alıntı: YesimCirakli

Biri bana açıklasın bu starwars serisini hangi sırayla izlersek kronolojik sırayı takp etmiş oluruz?


zaman çizelgesi
4 (1999)-5 (2002)-6 (2005) - 1 (1977)-2 (1980)-3 (1983) - 7 (2016)-8 (2018)-9 (2020)
Orijinalden alıntı: YesimCirakliBiri bana açıklasın bu starwars serisini hangi sırayla izlersek kronolojik sırayı takp etmiş oluruz?
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Captain_Ivy 2 yıl
İki filmin de bir bölümünü bile izlemedim.
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St Batuhan 2 yıl
Indiana Jones nereden çıktı beya. Ona da mı devam? Hoş 4 ü izlemedim henüz olumsuz yorumlar sağ olsun ama umarım iyi bir hamledir 5 i çıkarmak. Ep 9 ise keşke yine aralıkta olsaydı diyeceğim zira zaten öncesinde Han Solo filmi çıkacak. Rogue One gibi bir film olursa aylarca etkisi sürer zaten pek ihtiyaç kalmaz Star Wars evrenine. Önceki filmler de Aralık gibi bir döneme ait hisseriyatı oluşturunca haliyle ep9 da o tarihte gelmeli. Ama neyse madem uygun görüyorlar bize de izlemek düşer.
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TheLastNinja 2 yıl
Çocukluğumdan beri indiana jones serisini sevmişimdir, beşinci bölümü de izlemek nasip olur inşallah, ayrıca alien serisinin devamı için de aynı duygular içindeyim
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YesimCirakli 2 yıl
Biri bana açıklasın bu starwars serisini hangi sırayla izlersek kronolojik sırayı takp etmiş oluruz?
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MetalWave 2 yıl YesimCirakli
Orijinalden alıntı: YesimCirakli

Biri bana açıklasın bu starwars serisini hangi sırayla izlersek kronolojik sırayı takp etmiş oluruz?


zaman çizelgesi
4 (1999)-5 (2002)-6 (2005) - 1 (1977)-2 (1980)-3 (1983) - 7 (2016)-8 (2018)-9 (2020)
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A Lifetime 2 yıl
han solo reisi çok severim ama hiç bir Indiana Jones serisi nedense ilgimi çekmiyor
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Lionel Fusco 2 yıl
Aslan Kral filmi yapmamalılar bence. Animasyonu mükemmeldi ama live-action gitmez buna.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Good old days
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redoracle 2 yıl
Frozen'in devam filmine sevindim ilki çok iyiydi,özellikle müzikleri harikaydı.
İndiana'yı gene harison dayı mı oynayacak acaba,adamın bi ayağı çukurda iptal olmasın sonra.
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sadrag 2 yıl
Şu son bir iki seneye bakıyorum da, sanki hep bir yeniden çevrim
yada devam filmi var.. Dizilerde de filmlerde de öyle. Hollywood'un bütün senaristleri yazar tıkanmasımı nedir??
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michael01 2 yıl sadrag
Hazır marka olunca boşa risk almak istemiyorlar.
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