Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyor mu?

Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Netflix, BluTV, BeIN CONNECT gibi dijital yayın platformlarının RTÜK’ten lisans satın alması, denetlenmeyi kabul etmesi ve karlarının bir bölümünü Kurum’a ödemesi gerekiyor.

Netflix'in RTÜK'ten lisans satın almayıp, Türkiye'den çekileceği iddia ediliyordu. Netflix, konuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı ve Türkiye'de yayın hayatına devam edeceğini duyurdu. Görünen o ki Netflix, sadece ebeveyn özelliklerinde geliştirmeler yaparak içeriklerini aynı şekilde yayınlamaya devam edecek. Ayrıca Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı ilk kez açıklandı. Firmanın Türkiye'de 1,5 Milyon abonesi bulunuyor. Netflix'in ücretli olduğunu ve pek çok kişinin ortak hesap kullandığını da göz önüne aldığımızda Netflix'in korkunç miktarda izleyecisin olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix'in basın ile paylaştığı açıklama şu şekilde:

Netflix Sözcüsü: “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”



Saygılarımızla,

NETFLIX TÜRKİYE

