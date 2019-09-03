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Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyor mu?

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu sorusuna Netflix'ten yanıt geldi. Firma, Türkiye'deki yayınına devam edecek. Netflix tarafından paylaşılan basın açıklaması haberimizde.
2 gün
11,1b
3
69
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) çok tartışılan ‘dijital yayınlara sansür’ yönetmeliği 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Netflix, BluTV, BeIN CONNECT gibi dijital yayın platformlarının RTÜK’ten lisans satın alması, denetlenmeyi kabul etmesi ve karlarının bir bölümünü Kurum’a ödemesi gerekiyor.
Netflix'in RTÜK'ten lisans satın almayıp, Türkiye'den çekileceği iddia ediliyordu. Netflix, konuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı ve Türkiye'de yayın hayatına devam edeceğini duyurdu. Görünen o ki Netflix, sadece ebeveyn özelliklerinde geliştirmeler yaparak içeriklerini aynı şekilde yayınlamaya devam edecek. Ayrıca Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı ilk kez açıklandı. Firmanın Türkiye'de 1,5 Milyon abonesi bulunuyor. Netflix'in ücretli olduğunu ve pek çok kişinin ortak hesap kullandığını da göz önüne aldığımızda Netflix'in korkunç miktarda izleyecisin olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix'in basın ile paylaştığı açıklama şu şekilde: 

Netflix Sözcüsü: “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

Saygılarımızla,
NETFLIX TÜRKİYE
 


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Ridianod 2 gün en beğenilen
"diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." umarım sadece ayar ile kalır bu iş.
edit: kljashdkjashd diğer arkadaş insana değer verdikleri için burada kaldılar falan gibi bir şey saçmalamış. Ulan global hiçbir şirket insana falan değer vermez. Cebine girene bakar sadece. Adam 1.5 milyon üye diyor. Bir şeyleri gömücem diye kafayı kuma gömmenin anlamı yok.
"diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." umarım sadece a...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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PreDLoNa 2 gün
Sansür falan hikaye bir butona bakar. Amaç öyle gelip benim çöplüğümde benden müsaade almadan gezemezsin diyip Netflix den lisans adı altında para almak.
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Zodion 2 gün
Yürü git be
Çocuk dediğin roblox,minecraft oynayan tipler
Ben şahsen netflix müptelası çocuk tanımıyorum
Bahaneleriniz geçersiz
Dürüstçe muhalefetin kökünü kurutup anasını ağlatmak asıl niyetimiz deyin
Yürü git be Çocuk dediğin roblox,minecraft oynayan tipler Ben şahsen netflix müptelası çocuk tanımıyorum Bahaneleriniz geçersiz Dürüstçe muhalefet...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Queen Hentai 9 sa.
Sevdiğin Türkiye ile sana iyi eğlenceler.
Hadi canım güle güle.
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pokezoom 9 sa. Queen Hentai
Eeeee bu ne şimdi ? Adamakıllı cevap bile verememissin :)
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myiphonefc 11 sa. yeni yorumcu
TV, uydu, anten, kablo ile uğraşmak yerine her şeyin internete dökülmeye başladığı zamanda webden yayın yapan Netflix gibi değerli platformların Türkiye'de olması önemli. Saçma sapan şeylerle boş yapmak yerine genç çocuklar, yaşlı insanların internette Netflix izlemesini tercih ederim. İnsanların ufku genişler, vizyonu artar. Elimde olsa tv kanalları, RTÜK yönetimi bende olsa 7/24 belgesel, spor, film, haber, müzik gibi kanallara yüksek kalitede yayınlar getiririm, bütün dandik programları da kaldırırım.
Türkiye'den çekilirseler üzülürüm. Zaten booking, wiki, paypal gibi kullanılan şeylerin bizde engellenmesi yeterince sıkıntı... Geri kalmış milletlerden olmamak için yasakçı zihniyeti bırakmamız ve yeni geliştirmelere açık olmamız gerekiyor.
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PAUL WALKER 14 sa.
Paramizla rezil oluyoruz amg ulkesinde.
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arekamint 19 sa.
1.5 milyon ciddi bir rakam demek insanlar o kadar sansürden sıkılmış
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Tengrist 2 gün
Ayın 1 inde abone oldum 2 sinde iptal ettim diziler birbirinin kopyası içerik zayıf filmler desen eski kendi yapımları kalitesiz
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DARTH_BLACK 19 sa. Tengrist
katılıyorum.zaten geçen gün netflix kıvanç tatlıtuğ ve beren saate astronomik bir ücretle dizi teklifi yapmış..bunu duyunca dahada bir soğudum.İçerik kalitesini bu şekilde ucuz yapımlar ve oyuncularla sürdüreceklerse kanala abone olmanın ne faydası var..internetin nimetlerinden faydalanırız olur biter göz alıcı bir yapım olursa..
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Rebellion87 2 gün
Açıklamanın kelimesini dahi okumadım.Netflix RTÜK'le uyumlu çalışacağız diyor değilmi?
Netflix kardeş RTÜK Bey Sansürleri gelince arkana bakmadan kaçacaksın.
Kemal Sunal filmlerinde Eşşoğlu eşşek,Harry Potterda büyü kelimesini sansürleyen Rtügü tanımıyor bunlar.Daha işin siyasi,taraflı kısımlarına girmiyorum...
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logi666leboss 2 gün
Bence Netflix in neye imza attığını farkında değil. Sadece sanıyor ki erotizm sigara alkol vs. Netflixte bı belgesel var weed the People artık bu dizileri toptan kaldırmak zorunda kalacak. Geriye ne mı kalır kanal 7 filmleri. İyi uykular.
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MiLLETiNVEKiLi 2 gün logi666leboss
Neymiş diye biraz baktım kanser tedavisi için bir çalışma .benzer olarak bir belgesel daha çıktı "grass is greener" asıl orda keneverin yasak kullanımı var
Fakat ikisi de altyazılı, dublaj olmayınca dikkat çekmez sanırım
Gerçi reis kenevirin kullanımını yaygınlaştıracağız deyip kenevirden yapılma çantalardan dağıtmadı mı?
ek: Dublajlı dizi de varmış devamlı ot tüttürüyorlar
neyse bakalım ne kadar sürecek hükümet veya netflix ilk önce kim pes edecek acaba? hükümet gönderilmeyeceğini düşünürse netflixin ömrü 1 sene bile olmaz
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baya77 2 gün
Yasada açık maddeler var artık yersiz endişelere gerek yok çocuklar Spartacus izlemeyecek ama 18 yaşındaki bireyler izleyebilecek siyasi iradenin derdi burda para ve lisans ayrıca hayat sürprizlerle doludur bakarsınız 6 ay içinde Ali Babacan partisini kurar ve 30 milletvekilini partisine alabilirse muhalefet mecliste çoğunluğu alıp rahatlıkla bu yasayı iptal eder
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alito 2 gün
En fazla 1 buçuk yıl sonra Türkiye pazarından çıkarlar. Belli ki RTÜK'ün hamlelerini görmek istiyorlar. RTÜK'ün aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz ve 6 aya kadar Netflix'e sansürleme başlayacaktır. Bunun ardından, büyük bir abone kaybına uğrayıp pazardan çıkar.
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kartilkisi 2 gün
arkadaşlar...dünyaca meşhur yayın platformu netflixin ülkemizde yatırıma devam edeceğine sevindim isabetli karar vermişler rütükün sansürcü zihniyetine rağmen ebeveyn korumasını güçlendirerek yapımlarını türkiye üzerine göstermeyi sürdüreceği güzel haber temennim şuan yapılan sansürsüz yayın aynen devam etsin yetişkin ve erotizim sever aboneler istedikleri yapımları netflix türkiye platformundan izlesinler...rütük sansürü dijitürk bein connect,vodafone tv,türkcell tv plus,blu tv, vesayire gibi diğer yerli internet dijital yayın platformlarında gösterilen dizilerin ve filimlerin erotizim sahnelerinde kesinti ve buğulayış şeklinde yüksek ihtimalle uygulanır...amazon prime,disney plus gibi dünyaca meşhur platformlar şayet ülkemizde resmi şekilde faliyete geçerse ileride yapımlarına sansür koyacaklarına rütüke rağmen ihtimal vermem...
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