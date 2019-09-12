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Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı

Netflix Facebook hesabı The Witcher dizisinin yayın tarihini yanlışlıkla ortaya çıkardı. Netflix'in hemen sildiği paylaşımda dizinin yayın tarihi açıkça belli oluyor.
5 sa.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yılın belki de en merakla beklenen dizisi olan The Witcher, çok yakında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı şirket Netflix, bugün yapılan bir paylaşımda dizinin yayın tarihini "yanlışlıkla" ortaya çıkardı. Aşağıda görmüş olduğunuz paylaşımda dizinin yayınlanmasına 97 gece kaldığı belirtiliyor. Yani The Witcher'ın 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmasını bekleyebiliriz.


Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.

Ayrıca Bkz. "The Witcher dizisinin yapımcısından 'popüler eleştiriye' yanıt"
Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.

The Witcher dizisinde Geralt karakterini bildiğiniz gibi ünlü aktör Henry Cavill canlandıracak. Dizide ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.

 


https://www.cbr.com/witcher-deleted-netflix-tweet-confirms-release-date/ Yorum Yaz
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MrKattchup 2 sa.
Netflix önemli değil de The Witcher ismine leke sürmesin başka bir şeye gerek yok.
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Tengrist 4 sa.
Yüce Başbuğ Attila nın fedaisi Tarkan Netflix te başlayacak mış
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The Hollow 4 sa.
Başrol dahil dizide beğendiğim oyuncu yok. Zaten Cavill harici diğerlerini duymadım bile. Yoldan mı çevirmişler ne. Mads Mikkelsen'i oynatacaklardı. Adamın ses tonu bile çok etkileyici. Oyunculuğu da Cavill'den bin kat daha başarılı. The Witcher'a yazık oldu. The Punisher dizisi bile daha çok heyecan yaratmıştı. O derece...
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Lord Melkor 3 sa. The Hollow
Geraltı oynamak için oyuncu olmaya bile gerek yok. Odun bi karakter.
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