Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı

Yılın belki de en merakla beklenen dizisi olan, çok yakında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı şirket Netflix, bugün yapılan bir paylaşımda dizinin yayın tarihiniortaya çıkardı. Aşağıda görmüş olduğunuz paylaşımda dizinin yayınlanmasına 97 gece kaldığı belirtiliyor. Yani The Witcher'ıntarihinde yayınlanmasını bekleyebiliriz.Polonyalı yazaryarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olanhikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisininolabilecek büyük bir potansiyeli var.Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıylatarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.The Witcher dizisinde Geralt karakterini bildiğiniz gibi ünlü aktörcanlandıracak. Dizide ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.