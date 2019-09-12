Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı

Yılın belki de en merakla beklenen dizisi olan The Witcher, çok yakında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı şirket Netflix, bugün yapılan bir paylaşımda dizinin yayın tarihini "yanlışlıkla" ortaya çıkardı. Aşağıda görmüş olduğunuz paylaşımda dizinin yayınlanmasına 97 gece kaldığı belirtiliyor. Yani The Witcher'ın 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmasını bekleyebiliriz.
Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.
Ayrıca Bkz. "The Witcher dizisinin yapımcısından 'popüler eleştiriye' yanıt"
Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.
The Witcher dizisinde Geralt karakterini bildiğiniz gibi ünlü aktör Henry Cavill canlandıracak. Dizide ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.
Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.
Ayrıca Bkz. "The Witcher dizisinin yapımcısından 'popüler eleştiriye' yanıt"
Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.
The Witcher dizisinde Geralt karakterini bildiğiniz gibi ünlü aktör Henry Cavill canlandıracak. Dizide ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.
https://www.cbr.com/witcher-deleted-netflix-tweet-confirms-release-date/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle