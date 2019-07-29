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The Witcher dizisinin yapımcısından 'popüler eleştiriye' yanıt

The Witcher dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili epey bir eleştiri yapılıyordu. Dizinin yapımcılarından birisi olan Lauren Hissrich bu konula ilgili bazı açıklamalar yaptı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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The Witcher dizisinde rol alan bazı aktörlerin beyaz tenli olmaması nedeniyle dizi bildiğiniz gibi sosyal medyada serinin bazı hayranları tarafından epey eleştiri almıştı. Netflix dizisinin yapımcılarından olan Lauren Hissrich, oyuncu kadrosuyla ilgili gelen bu eleştirilere şimdi bazı yanıtlar verdi.

Twitter üzerinden konuşan Hissrich, aşağıdaki açıklamaları yaptı:

"The Witcher kitapları slav ruhuyla bezenmiş bir yapıya sahip. Kitaplardaki bu tonu aynı şekilde dizide de yansıtmak önemliydi. Bu düşünceyi aklımda tutarak Polonyalı arkadaşlarıma şu soruyu sordum: Slav kültürü yalnızca deri rengine indirgenebilir mi? Aldığım cevap ise her seferinde aynıydı: Umuruyoruz öyle olmaz."

"The Witcher serisi ırkçılığı ele alma konusunda çok ilginç bir yapıya sahip çünkü buradaki ırkçılık ten rengiyle değil türler arasında yapılıyor. Karakterleri ayrıştıran, onları 'diğerleri' yapan etkenler genelde kulaklarının şekilleri, boylarının uzunluğu gibi şeyler oluyor. Ten rengiyle ise kimsenin ilgilendiği yok. Bu durum dizide de aynı şekilde olacak. Nokta."

"Oyuncu kadrosunu belirleme konusunda, kendisini karakterle bütünleştirebilecek herkese memnuniyetle kapılarımızı açtık. Her yaştan, her etnik kökenden, her yetenek düzeyinden aktör ve aktrisler geldi. Biz de tüm bu adaylar arasından en iyilerini seçtik."



2019'un son çeyreğinde yayınlanacak


Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.

Bu yılın en merakla beklenen dizisi olarak gösterilen The Witcher, 2019'un son çeyreğinde izleyicilerle buluşacak. Dizinin ilk sezonunun sekiz bölümden oluşacağı söylenmişti. Yayınlanan ilk fragmanı yukarıdan izleyebilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/witcher-showrunner-talks-about-the-shows-inclusivity/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MustafaC53 2 sa. en beğenilen
Duyar kasmış hıyar. Slav kültüründeki insanların genel olarak ten rengi neyse onu uygulaman lazım. Seçilen oyuncuların çirkinligi ise ayrı bi mesele, oraya hiç girmeyelim.
Duyar kasmış hıyar. Slav kültüründeki insanların genel olarak ten rengi neyse onu uygulaman lazım. Seçilen oyuncuların çirkinligi ise ayrı bi mesele, oraya hiç ...
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tahir40 2 sa.
Netflix her zamanki gibi dandik dizilerine yenisini çekecekse oyunculuktan anlayan rol kesen tiplere gerek yok, illa zenci asyalı gay olsun yeter. Hatta hem zenci hem asyalı hem gay olabilirse daha güzel. Neyse ki yayın haklarına paraları çıkışmadı da Yüzüklerin Efendisi'ne musallat olamadılar. Yoksa Gandalf the Black, asyalı Sauron ile gay hobitleri gözümüze sokarlardı... Adam kitapta saçının rengine kadar tarif etmiş, az saygı göstermeyeceksen çekme.
Netflix her zamanki gibi dandik dizilerine yenisini çekecekse oyunculuktan anlayan rol kesen tiplere gerek yok, illa zenci asyalı gay olsun yeter. Hatta hem zen...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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TheStarBox 25 dk.
Böyle adamları dayaktan öldüresim geliyor.
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kakarikikiri 56 dk.
witcher da siyahi oyuncu oynatmak filistin li birini canlandırması için çinli birini oynatmakla aynı kafaya geliyor bence... netflix in sahibi siyahi ve eşcinsel sanırsam O.o?
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Byperest 1 sa.
Duyar nedir nasıl kasılır adlı güzelleme. Bana maval okuma aq
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MacGyver. 1 sa.
ten renginin önemi yoksa geralt'ı da zenci yapsaydınız? niye beyaz bir aktör seçmişler?
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herrfatih 1 sa.
Sırf izlenme sayılmasın diye netflixten açmayacağım, sitelerden izleyeceğim.
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MANGUTAY 1 sa.
Ulan hayatımda gördüğüm en öküz insan tipleri içinde ilk 10 a girer şu dizinin yapımcıları. Gelen tepkileri, dizideki aktörlerin ırkıyla alakalı olduğunu zannediyorlar hala.
Ten rengiyle alakalı ırkçılığın olmaması sana, oyuncu kadrosuna Hintli, latin, zenci, vb. eserdeki orjinal karakterlerin aslıyla alakası olmayan tipleri doldurma hakkı mı veriyor ? Mantığa bak
Polonyalılara sormuş da bilmem ne de caz yapıyor.
Gerçi bunlara da çok kızmıyorum. Para için buna müsaade eden Sapkowski aç gözlüsü izin veriyor tüm bu yapılanlara.
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Dürüstİnsan 1 sa.
İyi niyetli yaklaşmış olabilir ama yanlış bir tutum.
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Rachsuchtig 1 sa.
The Witcher serisi ırkçılığı ele alma konusunda çok ilginç bir yapıya sahip çünkü buradaki ırkçılık ten rengiyle değil türler arasında yapılıyor. Karakterleri ayrıştıran, onları 'diğerleri' yapan etkenler genelde kulaklarının şekilleri, boylarının uzunluğu gibi şeyler oluyor. Ten rengiyle ise kimsenin ilgilendiği yok. Bu durum dizide de aynı şekilde olacak. Nokta."
"Oyuncu kadrosunu belirleme konusunda, kendisini karakterle bütünleştirebilecek herkese memnuniyetle kapılarımızı açtık. Her yaştan, her etnik kökenden, her yetenek düzeyinden aktör ve aktrisler geldi. Biz de tüm bu adaylar arasından en iyilerini seçtik.

Klasik bir politik doğruculuk örneği. SJW'ler her şeyin içine etti.
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kumdaoyna 1 sa.
Ten renginin bir önemi yok. Afrika kültürüyle ilgili bir dizide çinlileri oynatabiliriz :)
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GAMBIT 2 sa.
"The Witcher serisi ırkçılığı ele alma konusunda çok ilginç bir yapıya sahip çünkü buradaki ırkçılık ten rengiyle değil türler arasında yapılıyor."
ten rengine göre ırkçılık yok çünkü herkes beyaz. herkesin beyaz olduğu yerde ten rengine göre ırkçılığı nasıl yapacaksın?
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