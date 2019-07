The Witcher dizisinin yapımcısından 'popüler eleştiriye' yanıt

2019'un son çeyreğinde yayınlanacak

The Witcher dizisinde rol alan bazıdizi bildiğiniz gibi sosyal medyada serinin bazı hayranları tarafından epey eleştiri almıştı. Netflix dizisinin yapımcılarından olan, oyuncu kadrosuyla ilgili gelen bu eleştirilere şimdi bazı yanıtlar verdi. Twitter üzerinden konuşan Hissrich, aşağıdaki açıklamaları yaptı:"The Witcher kitapları slav ruhuyla bezenmiş bir yapıya sahip. Kitaplardaki bu tonu aynı şekilde dizide de yansıtmak önemliydi. Bu düşünceyi aklımda tutarak Polonyalı arkadaşlarıma şu soruyu sordum:Aldığım cevap ise her seferinde aynıydı: Umuruyoruz öyle olmaz.""The Witcher serisi ırkçılığı ele alma konusunda çok ilginç bir yapıya sahip çünkü buradaki ırkçılık ten rengiyle değil türler arasında yapılıyor. Karakterleri ayrıştıran, onları 'diğerleri' yapan etkenler genelde kulaklarının şekilleri, boylarının uzunluğu gibi şeyler oluyor. Ten rengiyle ise kimsenin ilgilendiği yok. Bu durum dizide de aynı şekilde olacak. Nokta.""Oyuncu kadrosunu belirleme konusunda, kendisini karakterle bütünleştirebilecek herkese memnuniyetle kapılarımızı açtık. Her yaştan, her etnik kökenden, her yetenek düzeyinden aktör ve aktrisler geldi. Biz de tüm bu adaylar arasından en iyilerini seçtik."Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.Bu yılın en merakla beklenen dizisi olarak gösterilen The Witcher, 2019'un son çeyreğinde izleyicilerle buluşacak. Dizinin ilk sezonunun sekiz bölümden oluşacağı söylenmişti. Yayınlanan ilk fragmanı yukarıdan izleyebilirsiniz.