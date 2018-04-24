Netflix açıkladı: Hızlı ve Öfkeli serisi animasyon dizi oluyor

Dünyanın en uzun sinema filmi serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli, yedisi devam olmak üzere toplam 8 filmle gişe rekorları kırmayı başarmıştı. Serinin dokuzuncu ve onuncu filmlerinin çekileceğinin duyurulmasının ardından, bu filmleri merakla bekleyen izleyicilere bir müjdeli haber de Netflix'ten geldi.

Prodüksiyon aşamasını DreamWorks Animation üstlendi

Pazartes günü Netflix, Hızlı ve Öfkeli filmini çok yakında animasyon dizi olarak yayınlayacaklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre dizinin prodüksiyonunu, Amerikan animasyon film stüdyosu DreamWorks Animation şirketi üstlenmiş durumda. Netflix ve DreamWorks Animation'ın uzun yıllar sürecek anlaşmasının ilk projesi olarak lanse edilen Hızlı ve Öfkeli dizisinin, en az beyaz perdedeki kadar başarılı olması bekleniyor.

Amerikalı aktör Vin Diesel'in, Dominic Toretto karakteriyle yer aldığı ve bir grup yasadışı sokak yarışçısını konu alan Hızlı ve Öfkeli serisinin animasyonlarını yapacak olan DreamWorks Animation yöneticisi Margie Cohn ise: "Hızlı ve Öfkeli serisini sevenleri büyüleyecek yeni hikayeler üretmeyi planlıyoruz. Bu proje Netflix ile başlayan işbirliğimizin ilk adımı ve oldukça heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

https://www.engadget.com/2018/04/23/netflix-fast-and-furious-cartoon/