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Netflix açıkladı: Hızlı ve Öfkeli serisi animasyon dizi oluyor

Sinemalarda gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli serisinin animasyon dizi olacağı açıklandı. Netflix'te yayınlanacak dizinin prodüksiyonunu ise DreamWorks Animation şirketi yapacak.
1 yıl
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9
Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en uzun sinema filmi serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli, yedisi devam olmak üzere toplam 8 filmle gişe rekorları kırmayı başarmıştı. Serinin dokuzuncu ve onuncu filmlerinin çekileceğinin duyurulmasının ardından, bu filmleri merakla bekleyen izleyicilere bir müjdeli haber de Netflix'ten geldi.

Prodüksiyon aşamasını DreamWorks Animation üstlendi

Pazartes günü Netflix, Hızlı ve Öfkeli filmini çok yakında animasyon dizi olarak yayınlayacaklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre dizinin prodüksiyonunu, Amerikan animasyon film stüdyosu DreamWorks Animation şirketi üstlenmiş durumda. Netflix ve DreamWorks Animation'ın uzun yıllar sürecek anlaşmasının ilk projesi olarak lanse edilen Hızlı ve Öfkeli dizisinin, en az beyaz perdedeki kadar başarılı olması bekleniyor.
Amerikalı aktör Vin Diesel'in, Dominic Toretto karakteriyle yer aldığı ve bir grup yasadışı sokak yarışçısını konu alan Hızlı ve Öfkeli serisinin animasyonlarını yapacak olan DreamWorks Animation yöneticisi Margie Cohn ise: "Hızlı ve Öfkeli serisini sevenleri büyüleyecek yeni hikayeler üretmeyi planlıyoruz. Bu proje Netflix ile başlayan işbirliğimizin ilk adımı ve oldukça heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

https://www.engadget.com/2018/04/23/netflix-fast-and-furious-cartoon/ Yorum Yaz
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Kartal Göz 1 yıl en beğenilen
Animasyonu muhtemelen filmlerinden daha fazla ciddiyet içerecektir. Ben olumlu bakıyorum.
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Reinor 10 ay
Rez
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Ahmet_Şahin 1 yıl
Mmmh mis mis.
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TheCaliph_ 1 yıl
One last job
One last ride
Diye diye 5-6 sezonu gorur bu da
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Kerim5100 1 yıl
İlk filmin de öncesini konu alırlarsa tutar bu proje :D
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psicik96 1 yıl
Normal filmi aşırı derecede aksiyonlu olduğunu varsayarak animasyonda Toretto falan uçağı ters sürüp füze niyetine Challenger falan fırlatır... Artık hayal bile edemiyorum :)
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Psychotechnic 1 yıl
Brian O'Conner karakteri olacak mı acaba?
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Fuat.Kamis 1 yıl
Netflix güzel şeyler yapmaya başladı. Keşke Yüzüklerin Efendisi dizisini de alsaydı.
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Kartal Göz 1 yıl en beğenilen
Animasyonu muhtemelen filmlerinden daha fazla ciddiyet içerecektir. Ben olumlu bakıyorum.
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Adventure. 1 yıl
Animasyonu severim birde Hızlı ve Öfkeli ise valla acımadan alırım bir dal.
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