Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix büyükler için de maceranı seç dizisi hazırlıyor

Gelecek yıl orijinal içeriklere milyarlarca dolar harcamayı planlayan Netflix’in ilgi çekecek yapımlarından birisi izleyicilerin hikâyeyi yönlendirdiği tür olacak.
1 yıl
2,3b
1
3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çevrim içi video sektörünün lider ismi Netflix, orijinal içerik yatırımlarına devam ediyor. Platform yakın zamanda izleyicilerin kendi macerasını seçebileceği interaktif bir dizi serisini yayına sokacak.

Etkileşim artacak

Gelecek yıl için orijinal içeriklere 7-8 milyar dolar civarında bir bütçe ayıran Netflix’in projelerinden birisi izleyicilerin dizinin gidişatını belirlediği maceranı kendin seç yapımı. Hali hazırda küçük izleyiciler için sunulan bu tür yakında büyükler için de ekrana gelecek.

Ayrıca Bkz. "Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir"

Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ve Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile yapımları izleyicinin seçimler yaparak hikâyeyi kendi isteği doğrultusunda yönlendirmesini sağlıyor. İzleyici dizi bittikten sonra en başa dönerek bu kez daha farklı bir açıdan ele alıyor.

Dizi içi seçim stratejisi izleyicinin etkileşimini arttırmak için oldukça iyi bir yöntem. Sürükleyici bir hikâye ile birlikte izleyicileri daha fazla platform başına toplayabilir. İlgi gördüğü takdirde Netflix’in daha fazla seçimlik dizi projesine imza atacağına şüphe yok. Ayrıca yönetim sadece Netflix kontrolleri ile yapıldığı için üçüncü taraf dizi izleme sitelerine düşmesi de pek mümkün görünmüyor. Yeni yapımlar 2018 tarihinde izleyici ile buluşacak. 

 

https://www.tweaktown.com/news/60056/netflix-begins-working-choose-adventure-show/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 yıl
Guzelmis .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy kullanıcıları iPhone kullanıcılarından daha mutlu 1 yıl ABD Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kripto para uyarısı 1 yıl Assassin's Creed IV: Black Flag, PC için ücretsiz! 1 yıl BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı 1 yıl Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi 1 yıl Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz Facebook Ticker modülü kaldırılıyor 1 yıl HTC halen mali durumunu toparlayamadı 1 yıl Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu! 1 yıl Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek 1 yıl Ryzen işlemciler için Gigabyte X399 Designare EX anakart 1 yıl Rcoket Lab roketini canlı yayında fırlatacak 1 yıl Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor 1 yıl Shazam resmen Apple iştiraki oldu 1 yıl Arteon'dan esintiler taşıyan 2018 Volkswagen Jetta göründü 1 yıl Oreo güncellemesi alacak Android Wear saatlerin listesi yayınlandı 1 yıl İlan platformu Craigslist'te kripto para ile ödeme yapılabilecek 1 yıl HP’nin yüzlerce dizüstü bilgisayarında keylogger bulundu 1 yıl Samsung Galaxy S9 arka kamera görseli sızdırıldı 1 yıl Facebook'un drone'u Aquila emekliye ayrılıyor 1 yıl Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix büyükler için de maceranı seç dizisi hazırlıyor Sonraki Nesnelerin İnterneti'ne 1.1 trilyon dolarlık harcama bekleniyor 1 yıl Üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Aydın'da başladı 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse" 1 yıl Tesla’nın yeni yapay zekâ işlemcisini AMD efsanesi Jim Keller tasarlıyor 1 yıl Apple'ın otonom teknolojisine ait yeni detaylar paylaşıldı 1 yıl Samsung Galaxy A8+ (2018) her yönüyle sızdı 1 yıl Microsoft Edge'in Android sürümü 1 milyon kez indirildi 1 yıl İnsan teriyle giyilebilir cihazlara güç sağlayabilecek kumaş gibi pil geliştirildi 1 yıl Bitcoin'in "legalleştirilmesi" tüm kripto paraların fiyatında sıçrama yarattı 1 yıl SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak! 1 yıl Profesör Asuman Özdağlar, MIT'de bölüm başkanı oldu 1 yıl Sıfır Wikipedia’nın ardından şimdi de 0imgur kullanıma açıldı 1 yıl Huawei’den Ar-Ge çalışmalarına 45 milyar dolar yatırım 1 yıl Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızdırıldı 1 yıl Google’ın bulduğu açık iOS 11 için jailbreak imkânı verebilir 1 yıl Google: Qualcomm’un satılması inovasyonun önüne geçer 1 yıl Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir 1 yıl Ryzen 2 ilk nesle göre daha iyi performans sunacak 1 yıl Rekabet Kurumu'ndan Google'a Android tehditi: Ceza gelebilir! 1 yıl AMD referans tasarım RX Vega kart gönderimini durdurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim