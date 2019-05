Netflix büyükler için de maceranı seç dizisi hazırlıyor

Çevrim içi video sektörünün lider ismi Netflix, orijinal içerik yatırımlarına devam ediyor. Platform yakın zamanda izleyicilerin kendi macerasını seçebileceği interaktif bir dizi serisini yayına sokacak.

Etkileşim artacak

Gelecek yıl için orijinal içeriklere 7-8 milyar dolar civarında bir bütçe ayıran Netflix’in projelerinden birisi izleyicilerin dizinin gidişatını belirlediği maceranı kendin seç yapımı. Hali hazırda küçük izleyiciler için sunulan bu tür yakında büyükler için de ekrana gelecek.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir"

Puss in Book: Trapped in an Epic Tale ve Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile yapımları izleyicinin seçimler yaparak hikâyeyi kendi isteği doğrultusunda yönlendirmesini sağlıyor. İzleyici dizi bittikten sonra en başa dönerek bu kez daha farklı bir açıdan ele alıyor.

Dizi içi seçim stratejisi izleyicinin etkileşimini arttırmak için oldukça iyi bir yöntem. Sürükleyici bir hikâye ile birlikte izleyicileri daha fazla platform başına toplayabilir. İlgi gördüğü takdirde Netflix’in daha fazla seçimlik dizi projesine imza atacağına şüphe yok. Ayrıca yönetim sadece Netflix kontrolleri ile yapıldığı için üçüncü taraf dizi izleme sitelerine düşmesi de pek mümkün görünmüyor. Yeni yapımlar 2018 tarihinde izleyici ile buluşacak.