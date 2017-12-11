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Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir

Huawei’nin gelecek yıl karşımıza çıkaracağı P serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonunda ekran tarafı da önemli değişikliğe uğruyor. Çentik tasarımı burada da karşımıza çıkabilir.
1 yıl
3,4b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon tasarımı istemek bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Zira ön kamera, mikrofon, hoparlör gibi bileşenlerden ötürü kesinlikle 4 kenarı çerçevesiz bir telefon yapmak mümkün değil.

Üreticiler ya alt kısımda bir çerçeve bırakıyor ya da alt ve üst kenarlarda eşit, ince çerçeveleri ile bileşenleri dağıtıyor. Son dönemde ise ilk başlarda biraz soğuk bakılan ancak şimdi popüler olan çentik tasarımı öne çıkıyor.

Huawei P11 fiyatı ve özellikleri

Telefonun üst kısmında ve ekranı bölecek şekilde yerleştirilen bir alan gerekli bileşenleri topluyor. Essential Phone ve iPhone X modellerinde gördüğümüz çentik tasarımları önce eleştirilse de şimdi alışmış durumdayız. Artık iPhone X veya Essential Phone modellerindeki çentik göze çok da kötü gelmiyor.

Gelecek yıl daha fazla telefonda çentik tasarımları göreceğiz. Bunlardan birisi de Huawei. Firmanın iddialı amiral gemisi P11 veya değişmesi muhtemel adıyla Huawei PCE, çentik tasarımlı bir ekrana sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan USB Tip-C DAC adaptörü"

Huawei’nin bu kez tamamen çerçevesiz bir tasarıma geçiş yapmak istediği konuşuluyor. Yani tüm kenarlarda ince ekran çerçeveleri olacak. Sadece üst kısımda ekranı bölen bir alan içerisine gerekli bileşenler yerleştirilecek. Bazı kaynaklar çentiğin yarım daire şeklinde orta kısma yerleşeceğini savunuyor.

Huawei P11 ile ilgili bilinenler az ancak Kirin 970 yonga seti kesin olarak yer alacak. Ayrıca 40MP çözünürlüğünde çok gelişmiş bir Leica kameranın olacağı da konuşuluyor. Yapay zeka desteği ile pazardaki en iyi kamera P11 modelinde yer alacak. Modelin MWC 2018 fuarında tanıtılması bekleniyor.

 

http://www.ibtimes.co.in/huawei-p11-could-feature-near-bezel-less-design-iphone-x-like-notch-other-specifications-also-752382 Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Huawei taklit olayını yanlış anlamış. İyi şeyleri taklit etmesi gerekiyor..
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brshr 1 yıl
Ya çentik denen tasarım faciasını öve öve bitiremediler arkadaş. Saçma sapan gereksiz, iğrenç bir tasarım ya. Başka bir halt değil.
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Father Torque 1 yıl
Essential Phone ve iPhone X modellerinde gördüğümüz çentik tasarımları önce eleştirilse de şimdi alışmış durumdayız. Artık iPhone X veya Essential Phone modellerindeki çentik göze çok da kötü gelmiyor.

Aksine hala iğrenç görünüyor ve sırf bir firma öyle istedi diye alışacağımı da sanmıyorum. Huaweii'nin bu telefonunu da not edelim bir sonraki telefon için şimdiden listemizden silinmiş olsun.
Essential Phone ve iPhone X modellerinde gördüğümüz çentik tasarımları önce eleştirilse de şimdi alışmış durumdayız. Artık iPhone X veya Essential Phone mod...
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BlackberryBB 1 yıl
Benim gözlemlediğim Huawei P serisi cihazlarda Iphone'u , Mate serisi cıhazlarda ıse Samsung Note serısı cıhazları direk hedef alıyor.
Yeni çıkan P serisi emınımkı Iphone X'e çok benzeyecek ve daha iyi olacak. Apple gerçeğini hepimiz kabul etmeliyiz ki Huawei'de bunu kabul ediyor. Apple bır yol acıyor Huawei'de uzerıne koyuyor resmen.
Yeni P serısındekı çentik oldukça ufak ve Iphone X kadar rahatsız etmıcek bence on taraf tamamen ekran ve hem arkada parmak izi okuyucu hemde Face Id ve anımojı rakıbı bır sıstem olugını dusunuyorum kı bunu tanıttılar zaten.
Guzel bir cıhaz cıkcagına emınım ;)
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Crazy Goat 1 yıl
yap mate 10 gibi yeterli çentik mentik yapma huawei abeeyy
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10ff 1 yıl
Ne iğrenç rezil bişey ya şu çentik.
şakamı bu arkadaş? Özellikmiş gibi yazmışlar birde. İPhone x ve essential Phone benim için tarihin fiyaskosudur.
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TearsForFears 1 yıl
Essential Phone ile İPhone’u nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz? Essential Phone’da sadece ufak bir kamera varken iphone x de parmak kadar çentik var. Essential Phone çıktığı zamanın en iyi telefonuydu halada öyle, özellikle 500 dolarlık fiyatı çok iyi ama bu telefonu bulabilmek çok zor.
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Kerim5100 1 yıl
Essential Phone ve iPhone X modellerinde gördüğümüz çentik tasarımları önce eleştirilse de şimdi alışmış durumdayız. Artık iPhone X veya Essential Phone modellerindeki çentik göze çok da kötü gelmiyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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shadowtr 1 yıl
çentik tasarımı nedir arkadaş, nasıl bir çeviri bu...
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shimoda 1 yıl
Ya arkadaş milletin kertik telefonundan sana ne?
Sen kendi işine baksana kendi tasarım dilinden konuşsana ya ?
Ne kadar ıyi bir telefon yapsan da sırf şu KERTİĞİ örnek aldığı için Huawei almayacak insan çoktur. SANA NE onun kertiginden ????
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QuexSeeL 1 yıl
Apple umarım penis şeklinde bir telefon tasarımı, logo vs. yapmaz yeni telefonunda. Hem bunu kopyalayacak onlarca firma olacaktır hem de bu olay ballandıra ballandıra övülecektir. Hiç öyle bir şey olmaz bunu da kopyalamazlar diye kendimizi kandırmayalım.
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BekirTemel 1 yıl
Mate 10 pro ya benzesin madem bir şeye benzeyecek
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stalker(1979) 1 yıl
Sırf Apple yaptı diye iyi bir şey olduğu anlamı mı çıkıyor yani? Bu kafayla devam!
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aycibin 1 yıl stalker(1979)
Orijinalden alıntı: stalker(1979)
Sırf Apple yaptı diye iyi bir şey olduğu anlamı mı çıkıyor yani? Bu kafayla devam!

apple'la ne alakası varki?bu tassarımı ilk uygulayan marka essential.ikincisi sharp(aquos s2).iphoneX sonra çıktı.bugüne kadar çıkmış tüm akıllı telefonların ön kamerasının yukarda olmasının bir sebebi var elbet.ön kamerayı iptal etmedikçe olacağı yer belli.
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