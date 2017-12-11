Huawei P11 de çentik tasarımına geçebilir

Tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon tasarımı istemek bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Zira ön kamera, mikrofon, hoparlör gibi bileşenlerden ötürü kesinlikle 4 kenarı çerçevesiz bir telefon yapmak mümkün değil.

Üreticiler ya alt kısımda bir çerçeve bırakıyor ya da alt ve üst kenarlarda eşit, ince çerçeveleri ile bileşenleri dağıtıyor. Son dönemde ise ilk başlarda biraz soğuk bakılan ancak şimdi popüler olan çentik tasarımı öne çıkıyor.

Huawei P11 fiyatı ve özellikleri

Telefonun üst kısmında ve ekranı bölecek şekilde yerleştirilen bir alan gerekli bileşenleri topluyor. Essential Phone ve iPhone X modellerinde gördüğümüz çentik tasarımları önce eleştirilse de şimdi alışmış durumdayız. Artık iPhone X veya Essential Phone modellerindeki çentik göze çok da kötü gelmiyor.

Gelecek yıl daha fazla telefonda çentik tasarımları göreceğiz. Bunlardan birisi de Huawei. Firmanın iddialı amiral gemisi P11 veya değişmesi muhtemel adıyla Huawei PCE, çentik tasarımlı bir ekrana sahip olacak.

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Huawei’nin bu kez tamamen çerçevesiz bir tasarıma geçiş yapmak istediği konuşuluyor. Yani tüm kenarlarda ince ekran çerçeveleri olacak. Sadece üst kısımda ekranı bölen bir alan içerisine gerekli bileşenler yerleştirilecek. Bazı kaynaklar çentiğin yarım daire şeklinde orta kısma yerleşeceğini savunuyor.

Huawei P11 ile ilgili bilinenler az ancak Kirin 970 yonga seti kesin olarak yer alacak. Ayrıca 40MP çözünürlüğünde çok gelişmiş bir Leica kameranın olacağı da konuşuluyor. Yapay zeka desteği ile pazardaki en iyi kamera P11 modelinde yer alacak. Modelin MWC 2018 fuarında tanıtılması bekleniyor.