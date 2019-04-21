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Netflix daha fazla Beyoncé özel içeriğine sahip olacak

Beyoncé ile 60 milyon dolarlık anlaşma yapan Netflix, bu ücret karşılığında şarkıcıdan toplamda üç içerik alacak. Bu içeriklere HBO'da ilgiliydi fakat Netflix işi parasıyla götürdü.
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Beyoncé’nin Coachella arka planını anlatan belgeseli Homecoming’in ardından Netflix, şarkıcıyla daha fazla özel içerik için anlaşma yaptı. Variety raporuna göre Netflix ve Beyoncé arasında toplam üç projeyi kapsayan 60 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. 
Bir Vulture raporuna göre ise HBO da Homecoming belgeseliyle ilgileniyordu fakat Netflix’in teklifi karşısında çekilmekten başka çâre bulamadılar. Netflix’te şarkıcının daha fazla içeriğini görmek için biraz beklememiz gerekecek fakat fanlar bu konuda şüphesiz mutlu olacaktır.

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sniper23 1 ay en beğenilen
Çok ihtiyaç vardı.
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Akbaba89 1 ay
Ne gereksiz içerikler yayınlanmaya başladı. Gizle seçeneği de yok
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Daysgone 1 ay
Disney+ çıksın sonra piyasaya yayılsın bunların hakkından gelir.
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Act Of Faythe 1 ay
devamlı beyonce izleyip napıcaz. bari o parayı çeşitli sanatçılara harcasalardı.
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Bay Robot 1 ay
Beyonce mu kaldı allasen
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The Hollow 1 ay
Netflix = Abartılı Black Lives Matter olayları... Bence o parayı Beyonce'a harcayacaklarına yine Taylor Swift ile özel bir şeyler hazırlasalardı.
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hazarRS 1 ay
Yaşasın!
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Akbaba89 1 ay
Ne gereksiz içerikler yayınlanmaya başladı. Gizle seçeneği de yok
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sniper23 1 ay en beğenilen
Çok ihtiyaç vardı.
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logi666leboss 1 ay sniper23
Aaa olur mu? Koleksiyonumuzda bı o.eksikti o da geldi tamam oldu. 😁
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