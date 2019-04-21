Netflix daha fazla Beyoncé özel içeriğine sahip olacak

Teknoloji Editörü
Beyoncé’nin Coachella arka planını anlatan belgeseli Homecoming’in ardından Netflix, şarkıcıyla daha fazla özel içerik için anlaşma yaptı. Variety raporuna göre Netflix ve Beyoncé arasında toplam üç projeyi kapsayan 60 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı.
Bir Vulture raporuna göre ise HBO da Homecoming belgeseliyle ilgileniyordu fakat Netflix’in teklifi karşısında çekilmekten başka çâre bulamadılar. Netflix’te şarkıcının daha fazla içeriğini görmek için biraz beklememiz gerekecek fakat fanlar bu konuda şüphesiz mutlu olacaktır.
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