Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama

Tam Boyutta Gör



Netflix gibi dijital yayın platformları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) denetimi altına girdi. Dijital yayın platformlarının yayına devam edebilmesi için RTÜK lisansı satın alması ve abonelik ücretlerinin binde beşini kuruma ödemesi gerekiyor.

İnternet yayınlarına RTÜK denetiminin gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konu, Netflix’in ne yapacağı oldu. Yayına giren yönetmeliğe göre dijital yayın platformlarının RTÜK’ün denetimini kabul etmesi gerekiyor. RTÜK dilerse içerin bir bölümünü veya tamamına erişimi engelleyebilecek. Dilediği içeriği (film, dizi vs. gibi) firmanın sunucularından silebilecek.

RTÜK denetimi hakkında Netflix’den ilk açıklama geldi. Görünen o ki Netflix, RTÜK lisansı almak ve yayına devam etmek istiyor.

Yeni düzenlemeyle ilgili olarak Medyakoridoru‘na konuşan Netflix sözcüsü şu sözleri söyledi:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

https://www.medyakoridoru.com/netflix-sozcusu-medyakoridoruna-konustu-duzenlemeyi-yakindan-takip-ediyoruz/