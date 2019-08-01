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Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama

Dijital yayın platformlarına RTÜK denetimi getiren düzenleme yürürlüğe girdi. RTÜK sansürü hakkında Netflix'ten ilk açıklama geldi. Netflix, yayına devam edecek mi?
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
56,1b
1
109
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama
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Netflix gibi dijital yayın platformları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) denetimi altına girdi. Dijital yayın platformlarının yayına devam edebilmesi için RTÜK lisansı satın alması ve abonelik ücretlerinin binde beşini kuruma ödemesi gerekiyor.

İnternet yayınlarına RTÜK denetiminin gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konu, Netflix’in ne yapacağı oldu. Yayına giren yönetmeliğe göre dijital yayın platformlarının RTÜK’ün denetimini kabul etmesi gerekiyor. RTÜK dilerse içerin bir bölümünü veya tamamına erişimi engelleyebilecek. Dilediği içeriği (film, dizi vs. gibi) firmanın sunucularından silebilecek.

RTÜK denetimi hakkında Netflix’den ilk açıklama geldi. Görünen o ki Netflix, RTÜK lisansı almak ve yayına devam etmek istiyor.

Yeni düzenlemeyle ilgili olarak Medyakoridoru‘na konuşan Netflix sözcüsü şu sözleri söyledi:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”



https://www.medyakoridoru.com/netflix-sozcusu-medyakoridoruna-konustu-duzenlemeyi-yakindan-takip-ediyoruz/ Yorum Yaz
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Giresunlufuk 6 gün en beğenilen
Allah belanı versin RTÜK.
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BlackLead 6 gün
bırakıp gitme bizi sakın aslanım
sonu booking, vikipedi, paypal, uber gibi olacak diye korkmuyor değilim.
aylardır tv açmıyordum netflix sayesinde. Aylardır insanları aptal yerine koyan programları, ahlaksız-yalancı-şarlatan yalakaları, malum kişiyi, saçma sapan aşk dizilerini, sansürlü sigaraları, sansürlenen küfürleri duymadığım için aşırı mutluydum. Resmen özgürlük gibi bir şeydi bu netflix.
Şimdi sakın gitme.
bırakıp gitme bizi sakın aslanımsonu booking, vikipedi, paypal, uber gibi olacak diye korkmuyor değilim.aylardır tv açmıyordum netflix sayesinde. Ayla...
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Faramir 6 gün
Yakında Netflix'de Türkiye'den çekilme kararı alır. Bu kadar sansüre fazla dayanacaklarını sanmıyor, özellikle çoğu üyenin şimdiden iptal talepleri başlamıştır diye tahmin ediyorum.
Yakında Netflix'de Türkiye'den çekilme kararı alır. Bu kadar sansüre fazla dayanacaklarını sanmıyor, özellikle çoğu üyenin şimdiden iptal talepleri başlamıştır...
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2 Yanıt Yanıtla +81
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1 Avatar
DH Misafiri 2 gün
Ne insanlar var ya. Yasaklara sevinen tiplere hayranım. Bugün dindar lafa seviniyor ama bu tarz yasaklardan nefret edenler başa geçtiğinde de sonra intikam alınacak. Şimdikilerin geçmişten alması gibi. Kötü, kötü... Daha kötü olacak ve her zaman masum kaybedecek
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ali_candan 2 gün
Su forumda yapilan yorumlarda kisilerin beyin yasi 2-3 adamlar konusmayi bilmiyor internet sizin neyinize gidin survivor izleyin kekolar rtuk az bile yapiyor versin dalgayı
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alito 2 gün
RTÜK kesme, biçme, buzlama gibi, para verilen online bir platformu da mıncıklamaya başladığı anda Netflix'in, abonelerinin büyük bir bölümünü kaybedeceğini düşünüyorum. Kimse para verdiği ve kendi seçimi ile içeriğini izlediği bir serviste kısıtlama istemez.
Umarım Netflix bu duruma bir şekilde direnmeyi seçer ve uluslararası arenada sansür karşıtı seslerin yükselmesini sağlar. En azından denemesi, üyelerinin gözünden düşmesine bir nebze de olsa engel olabilir.
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OsmanlıDede 3 gün
Radyo Televizyon Üst Kurulu'sun sen
Radyo Televizyon İnternet Üst Kurulu değilsin
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OsmanlıDede 3 gün
Güünümüz türk dizilerindeki tecavüz yasak aşk öocuk evliliği uyuşturucu satıcılığı içeren filmler ne olacak konu sigara ve şarap değil sigara ve şarap zaten dizilerde vardı.
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burgamer 4 gün
Download için harddiskimde yer açayım öylese.
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ahmet kontuy 4 gün
ya ben bişi sordum niye cevaplayan yok? çıplak film oynatan kanalları nasıl denetliyorlar? acaba. hemen hayal gücümü çalıştırıyorum.

bu çok açık ya olmaz.., ya adam resmen kay. oo bu da olmaz.., la burda hatun hatuna bu hiç olmaz.., bilal sen devam et ben birazdan geliyoom..
















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kartal172 4 gün
Kuzey Kore b*k yemiş
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JESKO 5 gün
Torent akar
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Devoliath 5 gün yeni yorumcu JESKO
Öneri site var mı hocam?
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kempooo 5 gün
Eskiden millet isyan ederdi YÖK kalksın yök kalksın diye bende ulan millet niye bu kadar istiyor diyordum şimdi çok iyi anlıyorum onları bencede tüm samimiyetimle söylüyorum YÖK kalksın ve giderken de RTÜK e götürsün hatta yanlarına BTK yıda alırlarsa 100 garibanı sevinderecem buda benim sözüm olsun :) ( hiç üniversiteye gitmemiş adam )
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netflix, Türkiye Gündemi ve
14 etiket daha yasak sansür dizi izle gündem rtük denetim netflix yayına devam edecek mi netflix kapanacak mı film izle Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
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