Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama

Netflix gibi dijital yayın platformları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) denetimi altına girdi. Dijital yayın platformlarının yayına devam edebilmesi için RTÜK lisansı satın alması ve abonelik ücretlerinin binde beşini kuruma ödemesi gerekiyor.
İnternet yayınlarına RTÜK denetiminin gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konu, Netflix’in ne yapacağı oldu. Yayına giren yönetmeliğe göre dijital yayın platformlarının RTÜK’ün denetimini kabul etmesi gerekiyor. RTÜK dilerse içerin bir bölümünü veya tamamına erişimi engelleyebilecek. Dilediği içeriği (film, dizi vs. gibi) firmanın sunucularından silebilecek.
RTÜK denetimi hakkında Netflix’den ilk açıklama geldi. Görünen o ki Netflix, RTÜK lisansı almak ve yayına devam etmek istiyor.
Yeni düzenlemeyle ilgili olarak Medyakoridoru‘na konuşan Netflix sözcüsü şu sözleri söyledi:
“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”
https://www.medyakoridoru.com/netflix-sozcusu-medyakoridoruna-konustu-duzenlemeyi-yakindan-takip-ediyoruz/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonu booking, vikipedi, paypal, uber gibi olacak diye korkmuyor değilim.
aylardır tv açmıyordum netflix sayesinde. Aylardır insanları aptal yerine koyan programları, ahlaksız-yalancı-şarlatan yalakaları, malum kişiyi, saçma sapan aşk dizilerini, sansürlü sigaraları, sansürlenen küfürleri duymadığım için aşırı mutluydum. Resmen özgürlük gibi bir şeydi bu netflix.
Şimdi sakın gitme.