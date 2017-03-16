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Netflix dev film stüdyoları arasına girmeyi amaçlıyor

Orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, bu alanda yapacağı atılım ile Hollywood'un dev film stüdyoları arasına girmeyi amaçlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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House of Cards ve Orange is the New Black gibi diziler ile girdiği orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, bu alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Orijinal dizilerden sonra orijinal filmler de çekmeye başlayan Netflix, bu alana yapacağı önemli yatırımlar ile Hollywood'un dev film stüdyoları arasına girmeyi amaçlıyor.
Deadline'ın haberine göre Netflix, orijinal film alanına öncülük etmesi için Hollywood'un tanınmış yapımcılarından Scott Stuber ile anlaştı. Bugüne kadar Battleship, Ted, Kill the Messenger ve Patriots Day gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Stuber, Netflix'te yayınlanacak filmlerin satın alınmasını, hazırlanmasını ve yapım aşamasını kontrol edecek.
Bugüne kadar Beasts of No Nation, Spectral ve Barry gibi orijinal filmlere imza atan Netflix, 2017'de birçok dikkat çekici film yayınlayacak. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği War Machine, Duncan Jones'un yeni bilim-kurgu filmi Mute, ünlü manga serisinden uyarlanan Death Note ve Will Smith'in başrolünü üstlendiği Bright bunlardan bazıları.
2017'de yayınlayacağı bu orijinal filmler ile birlikte film dünyasındaki varlığını daha da güçlendirecek olan Netflix, bir yandan da dikkat çekici projeler satın alıyor. Martin Scorsese, Robert De Niro ve Al Pacino'yu ilk kez bir araya getirecek The Irishman'i dev film stüdyolarından daha yüksek teklif vererek satın alan Netflix, bunun gibi birçok dikkat çekici film için Hollywood'un dev film stüdyoları ile yarışıyor.
Hollywood'un önde gelen film stüdyoları arasına girme yolunda Netflix'in önündeki en büyük engel; şirketin filmlerini sinemalarda göstermemesi. Netflix'in filmlerini doğrudan kendi platformu üzerinden yayınlayıp sinemalarda gösterime sokmaması, filmlerini sinema için hazırlayan birçok sinemacının Netflix'e sıcak bakmamasına sebep oluyor.
Öte yandan Amazon'un uyguladığı metod sinemacılar için çok daha uygun bir yol olarak görülüyor. Netflix'in aksine Amazon orijinal filmlerini kendi platformu üzerinden yayınlamadan önce kısa bir süreliğine sinemalarda gösterime sokuyor. Nitekim Amazon orijinal filmlerinden Manchester by the Sea'nin bu yıl Oscar Ödülleri'nde yakaladığı başarı Amazon'un yönteminin sinema dünyası tarafından da kabul gördüğünü gösteriyor.

http://deadline.com/2017/03/scott-stuber-netflix-feature-film-universal-pictures-1202043095/ Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl en beğenilen
hızlı hızlı çıkarılan,basit senaryoya sahip içerikler üreten bir şirket olarak görüyorum
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MDV 2 yıl
Netflix dogru yolda. Yoneticilerini tebrik etmek lazim
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K0BE_24 2 yıl
Bright filminde Will Smith gibi bir isimle çalışıyorlar, 90 milyona çekmişler. 1 aylık kullanıcı parasından daha az bu miktar ama bence filmlerle bu paraları çıkarmalarının pek mümkünü yok. Kimse sırf 4-5 kaliteli film için üye olmaz, dizi yapmaya devam etsinler. Ya da filmi sinemada yayınlasınlar, birkaç hafta sonra Netflix'e eklensin. Öbür türlü zarar etmeleri çok muhtemel filmlerden
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michael01 2 yıl
Her diziye filme emme gömme koymasa daha güzel olacak.Rahat olduğu mecra belli.
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IamxMSFT 2 yıl
Dizileri guzel filmlerin kalitesinin artmasi lazim
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Kartal Göz 2 yıl
Spectral (2016) filmi epey sağlamdı. Onun dışında içeriklerini pek bilmiyorum.
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Dunsparce 2 yıl
Bi narcosu beğendim birde daredevil diğerleri çöp bide Stranger thingsi izlemeyi düşünüyorum netflix filmleri dahada berbat oldu bittiye getiriyorlar umarım daha kaliteli film çıkarırlar
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Ed Wood 2 yıl
Netflix'in pazarlaması iyi sadece. Son zamanlarda nicelik arttı, kaliteyi düşürmeye başladılar. Bu sektörde başarılı olacaklarını düşünmüyorum.
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Turin Turambar. 2 yıl
Death note gelmesin animeai yetiyor
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St Batuhan 2 yıl
Evdeki görüntü kalitesinin artışıyla birlikte çok çok normal. Hızlar da yükselişte aslında ama çoğu kişi için tabii ki hayal. Özellikle Türkiye'de.
Diğer taraftan zaten sinemada film izleme olayı da aslında kayıpta. Yani benim açımdan evde film izlemek daha rahat oluyor. Tabii her film için değil. Bu konuda önde olan kısım Imax. Elbette bazı yine özel formatlar da fark yaratıyor ama şahsen bir film Imax formatındaysa Imax'de izlerim başka bir standart salonda değil. Standart salonlar yerine ev daha rahat kesinlikle. En azından sinemada para verip üstüne zibilyon tane reklam izleyeceğime blu-ray'ini edinir ya da Netflix üyeliği alırım. Hoş Imax de bu konuda abartılı. 30 lira üstü bilet fiyatına rağmen bir de yarım saatten fazla reklam gösteriyorlar. Seans arasını bile değerlendiriyorlar.
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KaleyDeskop 2 yıl
Death Note yeter
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