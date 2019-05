Netflix dev film stüdyoları arasına girmeyi amaçlıyor

House of Cards ve Orange is the New Black gibi diziler ile girdiği orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, bu alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Orijinal dizilerden sonra orijinal filmler de çekmeye başlayan Netflix, bu alana yapacağı önemli yatırımlar ile Hollywood'un dev film stüdyoları arasına girmeyi amaçlıyor.

Deadline'ın haberine göre Netflix, orijinal film alanına öncülük etmesi için Hollywood'un tanınmış yapımcılarından Scott Stuber ile anlaştı. Bugüne kadar Battleship, Ted, Kill the Messenger ve Patriots Day gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Stuber, Netflix'te yayınlanacak filmlerin satın alınmasını, hazırlanmasını ve yapım aşamasını kontrol edecek.

Bugüne kadar Beasts of No Nation, Spectral ve Barry gibi orijinal filmlere imza atan Netflix, 2017'de birçok dikkat çekici film yayınlayacak. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği War Machine, Duncan Jones'un yeni bilim-kurgu filmi Mute, ünlü manga serisinden uyarlanan Death Note ve Will Smith'in başrolünü üstlendiği Bright bunlardan bazıları.

2017'de yayınlayacağı bu orijinal filmler ile birlikte film dünyasındaki varlığını daha da güçlendirecek olan Netflix, bir yandan da dikkat çekici projeler satın alıyor. Martin Scorsese, Robert De Niro ve Al Pacino'yu ilk kez bir araya getirecek The Irishman'i dev film stüdyolarından daha yüksek teklif vererek satın alan Netflix, bunun gibi birçok dikkat çekici film için Hollywood'un dev film stüdyoları ile yarışıyor.

Hollywood'un önde gelen film stüdyoları arasına girme yolunda Netflix'in önündeki en büyük engel; şirketin filmlerini sinemalarda göstermemesi. Netflix'in filmlerini doğrudan kendi platformu üzerinden yayınlayıp sinemalarda gösterime sokmaması, filmlerini sinema için hazırlayan birçok sinemacının Netflix'e sıcak bakmamasına sebep oluyor.

Öte yandan Amazon'un uyguladığı metod sinemacılar için çok daha uygun bir yol olarak görülüyor. Netflix'in aksine Amazon orijinal filmlerini kendi platformu üzerinden yayınlamadan önce kısa bir süreliğine sinemalarda gösterime sokuyor. Nitekim Amazon orijinal filmlerinden Manchester by the Sea'nin bu yıl Oscar Ödülleri'nde yakaladığı başarı Amazon'un yönteminin sinema dünyası tarafından da kabul gördüğünü gösteriyor.

http://deadline.com/2017/03/scott-stuber-netflix-feature-film-universal-pictures-1202043095/