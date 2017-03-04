Netflix yeni film ve dizilerinin ilk fragmanlarını yayınladı

Haber Editörü
Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, bu yıl birçok yeni film ve dizi yayınlayacak. Yeni sezonda yayınlayacağı bu orijinal içerikler için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, yeni film ve dizilerinden ilk fragmanları yayınladı.
Netflix'in bu yıl yayınlayacağı orijinal diziler arasında en dikkat çekici olanı, usta yönetmen David Fincher'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Mindhunter. House of Cards ile dizi sektörüne giriş yapan David Fincher'ın yeni dizisi; seri katilleri yakalamak için düşünce yapılarını çözmeye çalışan FBI ajanlarının hikayesini anlatacak.
Başrollerinde Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv'u izleyeceğimiz Mindhunter, ekim ayında izleyiciler ile buluşacak.
Netflix'in bu yıl yayınlayacağı bir diğer dikkat çekici orijinal dizi de ünlü şarkıcı Selena Gomez'in yapımcılığını üstlendiği 13 Reasons Why. Jay Asher'ın aynı adlı genç yetişkin romanından uyarlanan dizi; intihar etmeden önce kaydettiği kasetler ile sınıf arkadaşlarına neden intihar ettiğini ve her birinin bundaki payını anlatan bir gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonu 31 Mart'ta yayınlanacak.
G.L.O.W.
Netflix'in çıkış tarihini duyurmak için kısa bir tanıtım videosu yayınladığı GLOW, Los Angeles'ta güreşçilik yapan bir grup kadının hikayesini anlatıyor. Başrolünde Community ile tanınan Alison Brie'yi izleyeceğimiz dizi 23 Haziran 2017'de yayınlanacak.
ABD dışında da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix, bu bölgelere yönelik olarak da orijinal içerikler üretmeye devam ediyor. Netflix'in Almanya ve Meksika yapımı ilk dizileri bu yıl izleyiciler ile buluşacak.
Netflix'in Alman yapımı ilk orijinal dizisi olan Dark, bu yılın son çeyreğinde izleyiciler ile buluşacak. Fantastik unsurlar içeren dizide küçük bir kasabada iki çocuğun kaybolmasının ardından yaşanan tuhaf olaylar anlatılacak.
Meksika yapımı Ingobernable de ise devlet başkanı olan eşinin şüpheli ölümünün ardından kendini hiç beklemediği bir kovalamacının içinde bulan Meksika First Lady'sinin hikayesi anlatılacak. Başrolünü Meksika en ünlü oyuncularından Kate del Castillo'nun üstleneceği dizi mart ayında yayınlanacak.
Yeni Netflix filmleri
War Machine
Yönetmen: David Michod
Oyuncular: Brad Pitt, Tilda Swinton, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, Ben Kingsley, Topher Grace ve Scott McNairy
Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2017
Bright
Yönetmen: David Ayer
Oyuncular: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Ike Barinholtz, Edgar Ramirez ve Lucy Fry
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Yönetmen: David Ayer
Oyuncular: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Ike Barinholtz, Edgar Ramirez ve Lucy Fry
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Sand Castle
Yönetmen: Fernando Coimbra
Oyuncular: Nicholas Hoult, Henry Cavill, Logan Marshall-Green, Glen Powell, Tommy Flanagan ve Beau Knapp
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2017
Oyuncular: Nicholas Hoult, Henry Cavill, Logan Marshall-Green, Glen Powell, Tommy Flanagan ve Beau Knapp
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2017
Okja
Yönetmen: Joon-ho Bong
Oyuncular: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun ve Giancarlo Esposito
Yayın Tarihi: 2017
Yönetmen: Joon-ho Bong
Oyuncular: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun ve Giancarlo Esposito
Yayın Tarihi: 2017
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Şu dizi haberinde bile bu ülkenin insanlarına laf sokuyorsun ve 10 tane beğeni alıyorsun. Yazıklar olsun sana ve senin türüne. Savaş çıksa iranın yanında yer alırım diyen zihniyet tutmuş benim dedelerime laf atıyor utanmadan. Senin dedelerini nasıl ki onlarca kez yenmiş isek Malazgirtte, haçlı sefelerinde, Kuduste, İstanbulda, emin ol ki o an gelirse yine yeneceğiz. Vatanımız üzerinde bizlere ingilizin almanın amerikanın agzıyla çemkiremeyeceksiniz. Nasıl ki 15 Temmuzda tankların üstüne canımızı hiçe sayarak çıkarak bu milleti ve devleti, darbeyi göbek atarak karşılayan sen ve senin türünün ağa babalarına teslim etmediysek, aynı şekilde 16 Nisanda da sizi tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz.
"canım yerli ve milli tank, uçak, uzay gemisi haberleri çekti birden ya 2 gündür göremiyorum sitede huzursuz oldum. Yemişim tankını ya ben hümanistim kardeşim savaş, silah bana göre değil CoD oynarken ödü kopan biriyim ben ki gay olduğum için askerlikten muaf başarılı bir mühendisim"
gayim diyor, vatana millete hakaret ediyor, ingilize laf söylenince deliriyor, ve bu adam bir dolu beğeni alıyor. İşte bahsettiğim zihniyet. Yazıklar olsun
Ben de mühendisim. doktora öğrencisiyim. Ama ülkemi ve milletimi seviyorum. Bu ülkenin öz evladıyım ve beni büyüten ülkemi ben de büyütmek için çaba gösteriyorum.
DONANIMHABER editorlerine; her haberin altına ülkenizi milletinizi aşağılayan bu zihniyete neden bir ses çıkarmıyorsunuz? Ülkeye ve millete hakaret etmek ifade özgürlüğü müdür? Haberin içeriğiyle alakasız olarak yapılanlara neden mudahale etmiyorsunuz? Mahalle baskısından mı çekiniyorsunuz? Bu siteye teknoloji haberlerine olan ilgimden ötürü geliyorum. Ama siyasi propogandaya araç olarak kullanılıyorsunuz. Lütfen artık bu duruma site genelinde el atın. Forum kısmı bunun için var. Forumda nasıl çemkiriyorsa çemkirsin bu zihniyet. Ama haberlerde bu duruma müdahale etmiyorsunuz ve inanın bu karanlık zihniyetin yorumlarından ötürü haberlere girme isteği kalmıyor.