Netflix yeni film ve dizilerinin ilk fragmanlarını yayınladı

Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, bu yıl birçok yeni film ve dizi yayınlayacak. Yeni sezonda yayınlayacağı bu orijinal içerikler için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, yeni film ve dizilerinden ilk fragmanları yayınladı.

Netflix'in bu yıl yayınlayacağı orijinal diziler arasında en dikkat çekici olanı, usta yönetmen David Fincher'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Mindhunter. House of Cards ile dizi sektörüne giriş yapan David Fincher'ın yeni dizisi; seri katilleri yakalamak için düşünce yapılarını çözmeye çalışan FBI ajanlarının hikayesini anlatacak.

Başrollerinde Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv'u izleyeceğimiz Mindhunter, ekim ayında izleyiciler ile buluşacak.

Netflix'in bu yıl yayınlayacağı bir diğer dikkat çekici orijinal dizi de ünlü şarkıcı Selena Gomez'in yapımcılığını üstlendiği 13 Reasons Why. Jay Asher'ın aynı adlı genç yetişkin romanından uyarlanan dizi; intihar etmeden önce kaydettiği kasetler ile sınıf arkadaşlarına neden intihar ettiğini ve her birinin bundaki payını anlatan bir gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonu 31 Mart'ta yayınlanacak.

G.L.O.W.

Netflix'in çıkış tarihini duyurmak için kısa bir tanıtım videosu yayınladığı GLOW, Los Angeles'ta güreşçilik yapan bir grup kadının hikayesini anlatıyor. Başrolünde Community ile tanınan Alison Brie'yi izleyeceğimiz dizi 23 Haziran 2017'de yayınlanacak.

ABD dışında da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix, bu bölgelere yönelik olarak da orijinal içerikler üretmeye devam ediyor. Netflix'in Almanya ve Meksika yapımı ilk dizileri bu yıl izleyiciler ile buluşacak. Netflix'in Alman yapımı ilk orijinal dizisi olan Dark, bu yılın son çeyreğinde izleyiciler ile buluşacak. Fantastik unsurlar içeren dizide küçük bir kasabada iki çocuğun kaybolmasının ardından yaşanan tuhaf olaylar anlatılacak. Meksika yapımı Ingobernable de ise devlet başkanı olan eşinin şüpheli ölümünün ardından kendini hiç beklemediği bir kovalamacının içinde bulan Meksika First Lady'sinin hikayesi anlatılacak. Başrolünü Meksika en ünlü oyuncularından Kate del Castillo'nun üstleneceği dizi mart ayında yayınlanacak. Yeni Netflix filmleri

War Machine

Yönetmen: David Michod

Oyuncular: Brad Pitt, Tilda Swinton, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, Ben Kingsley, Topher Grace ve Scott McNairy

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2017

Bright

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Ike Barinholtz, Edgar Ramirez ve Lucy Fry

Yayın Tarihi: Aralık 2017

Sand Castle

Yönetmen: Fernando Coimbra

Oyuncular: Nicholas Hoult, Henry Cavill, Logan Marshall-Green, Glen Powell, Tommy Flanagan ve Beau Knapp

Yayın Tarihi: 14 Nisan 2017

Okja

Yönetmen: Joon-ho Bong

Oyuncular: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun ve Giancarlo Esposito

Yayın Tarihi: 2017

