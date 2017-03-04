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Netflix yeni film ve dizilerinin ilk fragmanlarını yayınladı

Netflix, bu yıl yayınlayacağı yeni film ve dizilerinden ilk fragmanları yayınladı. David Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği Mindhunter ve Brad Pitt'li War Machine dikkat çeken yapımlar arasında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, bu yıl birçok yeni film ve dizi yayınlayacak. Yeni sezonda yayınlayacağı bu orijinal içerikler için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, yeni film ve dizilerinden ilk fragmanları yayınladı.
Netflix'in bu yıl yayınlayacağı orijinal diziler arasında en dikkat çekici olanı, usta yönetmen David Fincher'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Mindhunter. House of Cards ile dizi sektörüne giriş yapan David Fincher'ın yeni dizisi; seri katilleri yakalamak için düşünce yapılarını çözmeye çalışan FBI ajanlarının hikayesini anlatacak.
Başrollerinde Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv'u izleyeceğimiz Mindhunter, ekim ayında izleyiciler ile buluşacak.
Netflix'in bu yıl yayınlayacağı bir diğer dikkat çekici orijinal dizi de ünlü şarkıcı Selena Gomez'in yapımcılığını üstlendiği 13 Reasons Why. Jay Asher'ın aynı adlı genç yetişkin romanından uyarlanan dizi; intihar etmeden önce kaydettiği kasetler ile sınıf arkadaşlarına neden intihar ettiğini ve her birinin bundaki payını anlatan bir gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonu 31 Mart'ta yayınlanacak.
G.L.O.W.
Netflix'in çıkış tarihini duyurmak için kısa bir tanıtım videosu yayınladığı GLOW, Los Angeles'ta güreşçilik yapan bir grup kadının hikayesini anlatıyor. Başrolünde Community ile tanınan Alison Brie'yi izleyeceğimiz dizi 23 Haziran 2017'de yayınlanacak.
 
ABD dışında da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix, bu bölgelere yönelik olarak da orijinal içerikler üretmeye devam ediyor. Netflix'in Almanya ve Meksika yapımı ilk dizileri bu yıl izleyiciler ile buluşacak.
Netflix'in Alman yapımı ilk orijinal dizisi olan Dark, bu yılın son çeyreğinde izleyiciler ile buluşacak. Fantastik unsurlar içeren dizide küçük bir kasabada iki çocuğun kaybolmasının ardından yaşanan tuhaf olaylar anlatılacak.
Meksika yapımı Ingobernable de ise devlet başkanı olan eşinin şüpheli ölümünün ardından kendini hiç beklemediği bir kovalamacının içinde bulan Meksika First Lady'sinin hikayesi anlatılacak. Başrolünü Meksika en ünlü oyuncularından Kate del Castillo'nun üstleneceği dizi mart ayında yayınlanacak.

Yeni Netflix filmleri

War Machine
Yönetmen: David Michod
Oyuncular: Brad Pitt, Tilda Swinton, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, Ben Kingsley, Topher Grace ve Scott McNairy
Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2017
Bright
Yönetmen: David Ayer
Oyuncular: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Ike Barinholtz, Edgar Ramirez ve Lucy Fry
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Sand Castle
Yönetmen: Fernando Coimbra
Oyuncular: Nicholas Hoult, Henry Cavill, Logan Marshall-Green, Glen Powell, Tommy Flanagan ve Beau Knapp
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2017
Okja
Yönetmen: Joon-ho Bong
Oyuncular: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun ve Giancarlo Esposito
Yayın Tarihi: 2017
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alimania 2 yıl en beğenilen rlknvzpicyy
rlknvzpicyy

tv'de saçma sapan 2 saat birbirine salak salak bakan dizilerin sonunun başlangıcıdır netflix!
saçma sapan evlendirme programlarının da aynı şekilde ve dolaylı yoldan uydu yayınlarının da...

tarihinden bihaber olanların payitaht adlı diziyi izleyip devlet kanalından yapılan saçma sapan göndermeler bugün ister beğenin ister beğenmeyin bir savaş ilanı olabilirdi eğer nato olmasaydı... çanakkale'de atatürk sayesinde diz çökenler 15 temmuz'da tül perde önünden facetime ile "sokaklara çıkın" diyen çakma komutanla size diz çöktürmekle kalmaz ters yatırıp düz... ordu dağılmış toparlanmaya çalışıyor, ekonomi yerlerde sürünüyor neyinize güveniyorsunuz yahu amerika'dan aldığınız f-16'lara mı? sizce amerika onları kullanmanıza izin verir mi müttefiklerine karşı? ürettiğiniz ne var daha bir tanka motor bile bulamıyorsunuz ama trt'den yüzyıllardır tarihin en güçlü devletlerinden biri olan ingiltere'ye laf atıyorsunuz, neye dayanarak neye güvenerek? tamam üret kendi savaş uçağını, füzeni falan rusya gibi, güney kore gibi o zaman gönderme yapmak değil istersen dalga geç kimse sana bişey diyemez hatta korkularından tir tir titrerler saygı duymak zorunda kalırlar ve saygın bir kimliğe bürünürsünüz. ab'de şerefimiz 2 paralık olmuş durumda oturdukları yerleriyle gülüyolar farkında değil misiniz? yunanistan kim ya yunanistan'dan bile posta yedik allah kahretsin sizleri! televizyonlardan işaret parmağını havaya kaldırıp sallamakla olmuyor bu işler, laf salatası yapmakla da olmuyor bu şekilde kimseyi korkutamazsınız tembel geldiniz tembel gidekceksiniz yarın bigün kazanılan bağımsızlık tehlikeye düşerse de ilk sizler kaçacaksınız tarih tekerrürden ibarettir nasıl ki dedeleriniz ingiliz zırhlısıyla kaçtıysa sizler de aynı şekilde kaçacaksınız!

Şu dizi haberinde bile bu ülkenin insanlarına laf sokuyorsun ve 10 tane beğeni alıyorsun. Yazıklar olsun sana ve senin türüne. Savaş çıksa iranın yanında yer alırım diyen zihniyet tutmuş benim dedelerime laf atıyor utanmadan. Senin dedelerini nasıl ki onlarca kez yenmiş isek Malazgirtte, haçlı sefelerinde, Kuduste, İstanbulda, emin ol ki o an gelirse yine yeneceğiz. Vatanımız üzerinde bizlere ingilizin almanın amerikanın agzıyla çemkiremeyeceksiniz. Nasıl ki 15 Temmuzda tankların üstüne canımızı hiçe sayarak çıkarak bu milleti ve devleti, darbeyi göbek atarak karşılayan sen ve senin türünün ağa babalarına teslim etmediysek, aynı şekilde 16 Nisanda da sizi tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz.
rlknvzpicyytv'de saçma sapan 2 saat birbirine salak salak bakan dizilerin sonunun başlangıcıdır netflix!saçma sapan evlendirme pro...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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alimania 2 yıl
Ayrıca bu karanlık zihniyet sahibi, diğer Netflix haberinde de şu şekilde yorum girmiş ve yine 10 un üzerinde beğenisi var:
"canım yerli ve milli tank, uçak, uzay gemisi haberleri çekti birden ya 2 gündür göremiyorum sitede huzursuz oldum. Yemişim tankını ya ben hümanistim kardeşim savaş, silah bana göre değil CoD oynarken ödü kopan biriyim ben ki gay olduğum için askerlikten muaf başarılı bir mühendisim"
gayim diyor, vatana millete hakaret ediyor, ingilize laf söylenince deliriyor, ve bu adam bir dolu beğeni alıyor. İşte bahsettiğim zihniyet. Yazıklar olsun
Ben de mühendisim. doktora öğrencisiyim. Ama ülkemi ve milletimi seviyorum. Bu ülkenin öz evladıyım ve beni büyüten ülkemi ben de büyütmek için çaba gösteriyorum.
DONANIMHABER editorlerine; her haberin altına ülkenizi milletinizi aşağılayan bu zihniyete neden bir ses çıkarmıyorsunuz? Ülkeye ve millete hakaret etmek ifade özgürlüğü müdür? Haberin içeriğiyle alakasız olarak yapılanlara neden mudahale etmiyorsunuz? Mahalle baskısından mı çekiniyorsunuz? Bu siteye teknoloji haberlerine olan ilgimden ötürü geliyorum. Ama siyasi propogandaya araç olarak kullanılıyorsunuz. Lütfen artık bu duruma site genelinde el atın. Forum kısmı bunun için var. Forumda nasıl çemkiriyorsa çemkirsin bu zihniyet. Ama haberlerde bu duruma müdahale etmiyorsunuz ve inanın bu karanlık zihniyetin yorumlarından ötürü haberlere girme isteği kalmıyor.
Ayrıca bu karanlık zihniyet sahibi, diğer Netflix haberinde de şu şekilde yorum girmiş ve yine 10 un üzerinde beğenisi var:"canım yerli ve milli tank, uç...
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Lionel Fusco 2 yıl
Bright tam Suicide Squad çakması olmuş
Will Smith için izlenebilir.
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eyupco 2 yıl
war machine güzele bencizoo
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TearsForFears 2 yıl
Dizi, film haberinde tartışılan konulara bak. Birbirinizi düşman görmeye ülkeyi bölmeye ne kadar meraklısınız.
Netflix aylık abone olduğum gerçekten güzel bir dizi izleme platformu. Bazı dizilerin eksik sezonları tamamlanırsa 10 numara olacak
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Scorpioleo 2 yıl
Stranger Things'i ben de tavsiye ederim, eski zamanlarda geçen dizileri çok seviyorum.
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Umutcan 2 yıl
Stranger Things ilk sezonu izledim harikaydı, korku/gerilim filmi kalitesinde dizi isteyenlere önerilir.
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ugur_dn 2 yıl
Kimse kimseyi küçümsemiyor adam eleştiri yazıyor sen küçümsedin diye mahdur ediyorsun kendini sen yüceltte görelim yazdıklarınla.
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canmania 2 yıl
Türkiye içinde Behzat Ç. , Leyla ile mecnun un devamını çekseler tadından yenmez
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Nymphetaminê 2 yıl
Dizi konusundaki muhabbete bak
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alimania 2 yıl
Ayrıca bu karanlık zihniyet sahibi, diğer Netflix haberinde de şu şekilde yorum girmiş ve yine 10 un üzerinde beğenisi var:
"canım yerli ve milli tank, uçak, uzay gemisi haberleri çekti birden ya 2 gündür göremiyorum sitede huzursuz oldum. Yemişim tankını ya ben hümanistim kardeşim savaş, silah bana göre değil CoD oynarken ödü kopan biriyim ben ki gay olduğum için askerlikten muaf başarılı bir mühendisim"
gayim diyor, vatana millete hakaret ediyor, ingilize laf söylenince deliriyor, ve bu adam bir dolu beğeni alıyor. İşte bahsettiğim zihniyet. Yazıklar olsun
Ben de mühendisim. doktora öğrencisiyim. Ama ülkemi ve milletimi seviyorum. Bu ülkenin öz evladıyım ve beni büyüten ülkemi ben de büyütmek için çaba gösteriyorum.
DONANIMHABER editorlerine; her haberin altına ülkenizi milletinizi aşağılayan bu zihniyete neden bir ses çıkarmıyorsunuz? Ülkeye ve millete hakaret etmek ifade özgürlüğü müdür? Haberin içeriğiyle alakasız olarak yapılanlara neden mudahale etmiyorsunuz? Mahalle baskısından mı çekiniyorsunuz? Bu siteye teknoloji haberlerine olan ilgimden ötürü geliyorum. Ama siyasi propogandaya araç olarak kullanılıyorsunuz. Lütfen artık bu duruma site genelinde el atın. Forum kısmı bunun için var. Forumda nasıl çemkiriyorsa çemkirsin bu zihniyet. Ama haberlerde bu duruma müdahale etmiyorsunuz ve inanın bu karanlık zihniyetin yorumlarından ötürü haberlere girme isteği kalmıyor.
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KaleyDeskop 2 yıl
Bright beklediğim dizi :)
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