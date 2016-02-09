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Netflix, dizilerini neden haftalık bölümlerle yayınlamadığını açıkladı

Dizilerinin bir sezondaki tüm bölümlerini aynı anda yayınlayan Netflix, dizilerini neden diğer kanallar gibi haftalık bölümler halinde yayınlamadıklarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix, dizilerini neden haftalık bölümlerle yayınlamadığını açıkladı
Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, bugüne kadar; House of Cards, Orange is the New Black, Daredevil ve Narcos gibi birçok ilgi çekici dizi yayınladı. Bu alana girmesiyle televizyon dünyasının çehresini değiştiren online içerik devi, sadece bununla da kalmadı. Dizilerini haftalık bölümler halinde yayınlamak yerine bir sezonun tamamını ayna anda yayınlayan Netflix, bu uygulamasıyla da yeni bir trend başlatmış oldu.
Netflix'in ardından orijinal içerik alanına giren Amazon, dizileri için bu yöntemi kullanırken, bazı Amerikan televizyon kanalları da birkaç dizide bu yöntemi denediler. Netflix'in bu tercihi sonuç vermiş gibi görünse de, içerik devinin ileride haftalık bölümlere geri dönebileceği ihtimali zaman zaman gündeme geliyordu.
Netflix'in orijinal içerik bölümünden sorumlu yöneticisi Ted Sarandos, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında bu söylentilere açıklık getirdi. HitFlix'e konuşan Sarandos, dizilerin sezonlarını tek seferde yayınlamaya devam edeceklerini ve haftalık bölümlere geçiş yapma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.
Yayınlanan dizileri zamanında izleme oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çeken Netflix yöneticisi, dizileri haftalık bölümler halinde yayınlamaları için bir neden olmadığını belirtti. Çoğu kişinin haftalık yayınlanan dizileri bile DVR cihazlarına kaydederek sonradan izlediğini söyleyen Sarandos, kullanıcıların terk ettiği bir yönteme geri dönmenin anlamsız olacağını ifade etti.

http://www.techradar.com/news/television/here-s-why-netflix-won-t-be-releasing-shows-weekly-anytime-soon-1314500 Yorum Yaz
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Ron Swanson 3 yıl en beğenilen
Hiç kimse her hafta bölüm beklemek istemez. Netflix'in yaptığı zaten doğru birşey. 7/24 yayın yapan bir tv kanalı olsa neyse de bir portal olduğu için, bunu değiştireceklerini düşünmüyorum.
Hiç kimse her hafta bölüm beklemek istemez. Netflix'in yaptığı zaten doğru birşey. 7/24 yayın yapan bir tv kanalı olsa neyse de bir portal olduğu için, bunu de...
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fatih-8 3 yıl
Ben şahsen mantıklı bulmuyorum. Sen her hafta koy isteyen 3 isteyen 30 bölüm birden izlesin. Niye benim yerime tercih yapıyorsun ki.
Ayrıca madem Türkiye pazarinda faaliyet gösteriyorsun bi zahmet Türkçe altyazi da koyuver. Yerel sitelerle iletişime gecilerek kolayca çözülebilecek bi sorun. Ayda 30 lira istiyorsan altyaziyi da koy bi zahmet
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Ron Swanson 3 yıl fatih-8
Her hafta 1 bölüm koyarsa nasıl 30 bölüm birden izleyebileceksin. Adam hepsini koyuyor, sen istersen haftada 1 bölüm izle. Türkçe altyazı mevzusuna gelirsek. Bu olay global olduğu için yavaştan altyazılar ve dublajlar gelmeye başladı zaten.
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mahsur kalan adam 3 yıl
Walking Dead yada Game of Thrones gibi 3 4 bölümden sonra aylarca ara vermek yerine üst üste yayinlamak daha iyi zaten ard arda izleyince keyifli oluyor ama kötü birlikte r yanı da hemen içerik tüketince de boşlukta kalıyorsun
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QuexSeeL 3 yıl
Günümüz için mantıklı bir hamle misal ben izleyeceğim dizilerin en az yarım sezon genelde 1 sezon yol almasını beklerim. En son haftalık olarak izlediğim yapım Leyla ile Mecnun'du.
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Wozzhan 3 yıl
Birde türkçe altyapı kullanırsa tadından yenmez.
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Cenkay KESER 3 yıl
Kendi dizileri için doğru bir karar ama diğer kanalların dizilerinde ciddi sıkıntı var. Dizi 3. sezonda iken netflixte 1. sezon yayınlanmış. Bari sezon bittiği gibi tüm bölümleri yayınlasalar.
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There goes your life 3 yıl
Kullanıcı odaklı bir şirket, müşteri temsilcisine ulaşmak 10 saniyeden kısa sürüyor çok samimi cevaplar alıyorsunuz ve sorunlarınıza direk çözüm sağlıyorlar. Umarım böyle devam ederler zaten 250 400 milyon kullanıcıya ulaştıkları vakit tv piyasası ellerinde demektir.
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Ussuz 3 yıl
Doğru demişler
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Ron Swanson 3 yıl
Hiç kimse her hafta bölüm beklemek istemez. Netflix'in yaptığı zaten doğru birşey. 7/24 yayın yapan bir tv kanalı olsa neyse de bir portal olduğu için, bunu değiştireceklerini düşünmüyorum.
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