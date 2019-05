Netflix, dizilerini neden haftalık bölümlerle yayınlamadığını açıkladı

Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, bugüne kadar; House of Cards, Orange is the New Black, Daredevil ve Narcos gibi birçok ilgi çekici dizi yayınladı. Bu alana girmesiyle televizyon dünyasının çehresini değiştiren online içerik devi, sadece bununla da kalmadı. Dizilerini haftalık bölümler halinde yayınlamak yerine bir sezonun tamamını ayna anda yayınlayan Netflix, bu uygulamasıyla da yeni bir trend başlatmış oldu.

Netflix'in ardından orijinal içerik alanına giren Amazon, dizileri için bu yöntemi kullanırken, bazı Amerikan televizyon kanalları da birkaç dizide bu yöntemi denediler. Netflix'in bu tercihi sonuç vermiş gibi görünse de, içerik devinin ileride haftalık bölümlere geri dönebileceği ihtimali zaman zaman gündeme geliyordu.

Netflix'in orijinal içerik bölümünden sorumlu yöneticisi Ted Sarandos, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında bu söylentilere açıklık getirdi. HitFlix'e konuşan Sarandos, dizilerin sezonlarını tek seferde yayınlamaya devam edeceklerini ve haftalık bölümlere geçiş yapma gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.

Yayınlanan dizileri zamanında izleme oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çeken Netflix yöneticisi, dizileri haftalık bölümler halinde yayınlamaları için bir neden olmadığını belirtti. Çoğu kişinin haftalık yayınlanan dizileri bile DVR cihazlarına kaydederek sonradan izlediğini söyleyen Sarandos, kullanıcıların terk ettiği bir yönteme geri dönmenin anlamsız olacağını ifade etti.

