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Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:

Netflix Türkiye, beklenen fiyat artışını gerçekleştirdi. Yeni abone olmak isteyenler bugünden itibariyle zamlı tarife üzerinden abonelik başlatabiliyorlar. İşte Netlix'in zamlı fiyatları:
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
13,5b
8
120
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:
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Diğer ülkelere nazaran ülkemizde oldukça uygun fiyatlar ile abonelik hizmeti sunan Netflix’e bugün itibariyle zam geldi. Firma daha önce de bazı kitleler üzerinde test yapmış ve farklı fiyatlar sunmuştu. Bu defa yeni üyelik oluşturmak isteyen herkese zamlı tarife gösteriliyor.

Daha önce Temel plandan 15,99 TL, Standart plandan 27,99 TL ve Özel isimli plandan 39,99 TL talep eden Netflix Türkiye, bugün itibariyle yeni üyelerden aynı planlar için sırasıyla 17,99 TL, 29,99 TL ve 41,99 TL talep ediyor. Zammın oldukça makul miktarda yapıldığını söyleyebiliriz.

Mevcutta aboneliği bulunan kullanıcılar, bir süre daha eski fiyatlardan aboneliklerini yenileyecek. Yeni abonelik başlatmak isteyen veya planını değiştirmek isteyen kullanıcılar zamlı tarife üzerinden işlem gerçekleştirecek.

Zam geri çekilebilir

Netflix, her ne kadar şu an göründüğü kadarıyla tüm yeni abonelere yeni zamlı tarifeyi sunsa da önümüzdeki günlerde bu zam geri çekilebilir. Zira firma zaman zaman fiyatlarla ilgili çeşitli testler gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda şöyle bir açıklama paylaşılmıştı:

"Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğruluğundan emin olmak."


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simsiyahbembeyaz 1 gün en beğenilen
Elin adamı zammı bile insaflı yapıyor
3 Yanıt Yanıtla +255
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Spider_hip 1 gün simsiyahbembeyaz
Valla hükümet duymasın. Netflix'e şaka gibi TRT vergisi koyup rakamı 2 katına çıkarabilirler. Akp'li belediye başkanlarının altlarına 2 milyonluk araba çekmesi için kaynak gerekli.
Valla hükümet duymasın. Netflix'e şaka gibi TRT vergisi koyup rakamı 2 katına çıkarabilirler. Akp'li belediye başkanlarının altlarına 2 milyonluk araba çekmesi ...
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2 Yanıt Yanıtla +116
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MRYGZ 1 gün
Zam değil Zamcık
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1 Avatar
Seyrim 11 sa.
Bunlar zam görmemiş.. Azcık ülkemizde takılsalar yüzde 30-40 yaparlardı. Bizi yüzde 1 ile korkutamazsınız kardeşim..
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Cannondale 11 sa.
Stremio
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Redunay 14 sa.
1 aylık ücretsiz abonelikte 1080p yani standart aboneliği kapsıyormu?
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742793 11 sa. Redunay
Hocam şöyle ; ücretsiz abonelik başlatmak için bir paket seçmen gerek. Diyelim ki en üst kalitedeki paketi seçtim. 42 lira. 1 ay boyunca ücretsiz
1 ay bittiği anda senden 42 lira çekiyor . Yani sectigin pakete göre para alıyor
Ben şey yapıyordum Allah affetsin ; 3 tane kartım var. Her ay 1 tanesinden açıp son gün aboneliği iptal ediyordum. 3 ay böyle geçince 3 bankayı da arayıp kartımı kaybettim diyordum. Yeni kart gönderiyorlardı ücretsiz. Onlarla bir 3 ay daha beleş izliyordum

Sanal kart açmayı denedim kabul etmedi hiçbirinden nedense bende bu taktiği geliştirdim. Ben değil aslında bir arkadaşım
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IbolarKisilikBozuklugu 15 sa.
Türk firması olsa en az 20-30 tl zam gelmişti
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Şeref60 16 sa.
Bir paket cıgara parası
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Requiem for a Dream 20 sa.
spotify ve steam mantıklı ama netflixe para vermek o kadar gereksiz ki.. bir de şu bahis sitesi reklamı virüs muhabbeti yapanlar var hala. adblock kurulu bende hiç reklam çıkmıyor. virüs de nereden bulaşıyor merak ediyorum açıkçası
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BlackLead 16 sa. Requiem for a Dream
netflix hayatımda para verdiğim en mantıklı şeylerde ilk top 3 tedir
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Atanamayan Dr. Strange 20 sa.
iptal edilsin bakalım. zaten pek girmiyorum. bir hımym izliyorum. iptal edecektimç boşu boşuna aylık 15 lira veriyorum. yazın izlediğim de yok. okul başlayınca tekrar alırım. bahane oldu hem.
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bsm248 20 sa.
Eski obenelerede zam yansiyacak mi ? Bilgisi olan
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BlackLead 20 sa. bsm248
herkese yansıyacak, genel bir zamcık.
zamcığı da ilk defa hakettiği için, dalga geçme amaçlı olsun diye yazmıyorum.
harbi bu sadece bir zamcık yani bizim "yerli ve milli" şirketlerimizin yağlı kazıkları sağolsun, o kadar alışmamışız ki böyle ufak zamlara.
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stackman 21 sa.
40 liradan 42 liraya yükselmiş. 2 lira zam bunu 4'e böl. 50 kuruş zam. Enpara ile yarı fiyatına aldığın için bunu da 2'ye böl. 25 kuruş zam.
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stackman 21 sa.
Dark için alıp üstüne Stranger Things yapıp kapatacak çakallar için zam yapmış :D
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