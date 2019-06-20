Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:

Daha önce Temel plandan 15,99 TL, Standart plandan 27,99 TL ve Özel isimli plandan 39,99 TL talep eden Netflix Türkiye, bugün itibariyle yeni üyelerden aynı planlar için sırasıyla 17,99 TL, 29,99 TL ve 41,99 TL talep ediyor. Zammın oldukça makul miktarda yapıldığını söyleyebiliriz.
Mevcutta aboneliği bulunan kullanıcılar, bir süre daha eski fiyatlardan aboneliklerini yenileyecek. Yeni abonelik başlatmak isteyen veya planını değiştirmek isteyen kullanıcılar zamlı tarife üzerinden işlem gerçekleştirecek.
Zam geri çekilebilir
Netflix, her ne kadar şu an göründüğü kadarıyla tüm yeni abonelere yeni zamlı tarifeyi sunsa da önümüzdeki günlerde bu zam geri çekilebilir. Zira firma zaman zaman fiyatlarla ilgili çeşitli testler gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda şöyle bir açıklama paylaşılmıştı:
"Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğruluğundan emin olmak."
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1 ay bittiği anda senden 42 lira çekiyor . Yani sectigin pakete göre para alıyor
Ben şey yapıyordum Allah affetsin ; 3 tane kartım var. Her ay 1 tanesinden açıp son gün aboneliği iptal ediyordum. 3 ay böyle geçince 3 bankayı da arayıp kartımı kaybettim diyordum. Yeni kart gönderiyorlardı ücretsiz. Onlarla bir 3 ay daha beleş izliyordum
Sanal kart açmayı denedim kabul etmedi hiçbirinden nedense bende bu taktiği geliştirdim. Ben değil aslında bir arkadaşım
zamcığı da ilk defa hakettiği için, dalga geçme amaçlı olsun diye yazmıyorum.
harbi bu sadece bir zamcık yani bizim "yerli ve milli" şirketlerimizin yağlı kazıkları sağolsun, o kadar alışmamışız ki böyle ufak zamlara.
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