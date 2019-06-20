Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:

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Diğer ülkelere nazaran ülkemizde oldukça uygun fiyatlar ile abonelik hizmeti sunan Netflix’e bugün itibariyle zam geldi. Firma daha önce de bazı kitleler üzerinde test yapmış ve farklı fiyatlar sunmuştu. Bu defa yeni üyelik oluşturmak isteyen herkese zamlı tarife gösteriliyor.

Daha önce Temel plandan 15,99 TL, Standart plandan 27,99 TL ve Özel isimli plandan 39,99 TL talep eden Netflix Türkiye, bugün itibariyle yeni üyelerden aynı planlar için sırasıyla 17,99 TL, 29,99 TL ve 41,99 TL talep ediyor. Zammın oldukça makul miktarda yapıldığını söyleyebiliriz.

Mevcutta aboneliği bulunan kullanıcılar, bir süre daha eski fiyatlardan aboneliklerini yenileyecek. Yeni abonelik başlatmak isteyen veya planını değiştirmek isteyen kullanıcılar zamlı tarife üzerinden işlem gerçekleştirecek.

Zam geri çekilebilir

Netflix, her ne kadar şu an göründüğü kadarıyla tüm yeni abonelere yeni zamlı tarifeyi sunsa da önümüzdeki günlerde bu zam geri çekilebilir. Zira firma zaman zaman fiyatlarla ilgili çeşitli testler gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda şöyle bir açıklama paylaşılmıştı:

"Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğruluğundan emin olmak."