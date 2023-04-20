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    Suç belgeselinde fotoğrafı kullanılan adam Netflix'ten 1 milyon dolar tazminat istiyor

    Amerikalı bir adam, elinde balta tuttuğu fotoğrafını suç belgeselinde kullanan Netflix'e dava açtı. Rızası olmadan fotoğrafı gösterilen Taylor Hazlewood şirketten 1 milyon dolar tazminat istiyor.
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    Suç belgeselinde kendini gördü: Netflix'ten tazminat istiyor Tam Boyutta Gör

    Netflix'te yer alan tartışmalı içerikler arasında Caleb Lawrence McGillvary vakasını konu alan Baltalı Otostopçu (The Hatchet Wielding Hitchhiker) isimli bir gerçek suç belgeseli de yer alıyor. Söz konusu yapım popüler yayın platformunun davalık olmasına neden oldu.

    Bir yoğun bakım ünitesinde solunum terapisti olarak çalışan Taylor Hazlewood, belgeselde elinde balta tuttuğu fotoğrafını rızası olmadan kullandığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı. Cinayet dosyasıyla hiçbir şekilde bağlantılı olmadığı belirtilen Hazlewood en az 1 milyon dolar tazminat talep ediyor.

    Baltalı Otostopçu belgeseli, otostop çekerken bir kadını baltasıyla saldırıdan koruyan ancak daha sonra New Jersey'li avukat Joseph Galfy'yi öldürmekten hüküm giyen Caleb McGillvary'nin hikayesini anlatıyor.

    Suç belgeselinde kendini gördü: Netflix'ten tazminat istiyor Tam Boyutta Gör

    "Fotoğrafım kötüye kullanıldı"

    Yapımcılar Taylor Hazlewood'un kişisel sosyal paylaşım sayfasındaki baltalı fotoğrafını kullandı. Söz konusu kare, McGillvary'nin fotoğraflarının yanında iki kez gösterildi. Hem de "kimseye güvenilemeyeceğini" belirten altyazıyla birlikte.

    Suç belgeselinde kendini gördü: Netflix'ten tazminat istiyor

    Taylor Hazlewood sözkonusu fotoğrafı kendisine "en sevdiği çocukluk kitabı" olan Gary Paulsen'in Hatchet kitabını hatırlattığı için çektiğini söyledi. Talihsiz adam Netflix'in fotoğrafı McGillvary hakkındaki belgeselde kötüye kullanıldığını söylüyor.

    Hazlewood 1 milyon dolar tazminat talep etti. Olayın "itibarına zarar verdiğini" ve insanlar tehlikeli olduğunu düşündüğü için sürekli işini ya da ilişkisini kaybetme korkusu yaşamasına yol açtığını iddia ediyor.

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