Andor dizisinden beklenen haber geldi

Star Wars serisi son dönemde sinema tarafında büyük sıkıntılar yaşıyor olsa da TV tarafına geldiğimizde farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. TV tarafından da Obi-Wan Kenobi ve The Book of Boba-Fett gibi hayal kırıklığı yaratan işler çıkmış olsa da gerek The Mandalorian, gerekse Andor yakaladıkları başarıyla Star Wars serisini ayakta tutmayı başardılar. Özellikle Andor, 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük övgü topladı; Hatta pek çok kişi tarafından, yıllardır çıkan en iyi Star Wars işi olarak değerlendirildi.
Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren ilk sezonuyla beğeni kazanan Andor, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Zira dizinin yıldızı Diego Luna, dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
Andor, 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek
Tüm Star Wars projeleri gibi Andor da görsel efekt kullanımının yoğun olduğu bir yapım olduğu için çekimlerin bitmiş olması diziyi birkaç ay içinde göreceğimiz anlamına gelmiyor. Zira post-prodüksiyon sürecinin aylarca sürmesi bekleniyor. Ancak grevler yüzünden sekteye uğrayan çekimlerin nihayet tamamlanmış olması, dizinin bu yıl sonu ya da 2025 başı gibi ekranlara gelmesinin önünü açıyor.
Andor'un 2. sezonun aynı zamanda dizinin son sezonu olması bekleniyor. Nitekim Diego Luna da dün yaptığı paylaşımda 2. sezonun değil "Andor'un çekimleri bitti" diyerek bunu doğrular nitelikte bir açıklamaya imza attı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, zaten en baştan iki sezon, 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Dizinin yaratıcılarının yakalanan başarıdan etkilenerek planlarını değiştirmemiş olması dizinin selameti için en hayırlısı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.