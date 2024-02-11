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    Anlık Bildirim

    Andor dizisinden beklenen haber geldi

    2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Star Wars dizisi Andor, 2 .sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonun grevler yüzünden sekteye uğrayan çekimleri nihayet tamamlandı.

    Andor 2. sezon çekimleri tamamlandı Tam Boyutta Gör

    Star Wars serisi son dönemde sinema tarafında büyük sıkıntılar yaşıyor olsa da TV tarafına geldiğimizde farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. TV tarafından da Obi-Wan Kenobi ve The Book of Boba-Fett gibi hayal kırıklığı yaratan işler çıkmış olsa da gerek The Mandalorian, gerekse Andor yakaladıkları başarıyla Star Wars serisini ayakta tutmayı başardılar. Özellikle Andor, 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük övgü topladı; Hatta pek çok kişi tarafından, yıllardır çıkan en iyi Star Wars işi olarak değerlendirildi.

    Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren ilk sezonuyla beğeni kazanan Andor, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Zira dizinin yıldızı Diego Luna, dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Andor, 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

    Tüm Star Wars projeleri gibi Andor da görsel efekt kullanımının yoğun olduğu bir yapım olduğu için çekimlerin bitmiş olması diziyi birkaç ay içinde göreceğimiz anlamına gelmiyor. Zira post-prodüksiyon sürecinin aylarca sürmesi bekleniyor. Ancak grevler yüzünden sekteye uğrayan çekimlerin nihayet tamamlanmış olması, dizinin bu yıl sonu ya da 2025 başı gibi ekranlara gelmesinin önünü açıyor.

    Andor'un 2. sezonun aynı zamanda dizinin son sezonu olması bekleniyor. Nitekim Diego Luna da dün yaptığı paylaşımda 2. sezonun değil "Andor'un çekimleri bitti" diyerek bunu doğrular nitelikte bir açıklamaya imza attı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, zaten en baştan iki sezon, 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Dizinin yaratıcılarının yakalanan başarıdan etkilenerek planlarını değiştirmemiş olması dizinin selameti için en hayırlısı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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