Andor dizisinden beklenen haber geldi

Star Wars serisi son dönemde sinema tarafında büyük sıkıntılar yaşıyor olsa da TV tarafına geldiğimizde farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. TV tarafından da Obi-Wan Kenobi ve The Book of Boba-Fett gibi hayal kırıklığı yaratan işler çıkmış olsa da gerek The Mandalorian, gerekse Andor yakaladıkları başarıyla Star Wars serisini ayakta tutmayı başardılar. Özellikle Andor, 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük övgü topladı; Hatta pek çok kişi tarafından, yıllardır çıkan en iyi Star Wars işi olarak değerlendirildi.

Star Wars evreninin farklı bir yüzünü, daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seren ilk sezonuyla beğeni kazanan Andor, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Zira dizinin yıldızı Diego Luna, dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Andor, 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

Tüm Star Wars projeleri gibi Andor da görsel efekt kullanımının yoğun olduğu bir yapım olduğu için çekimlerin bitmiş olması diziyi birkaç ay içinde göreceğimiz anlamına gelmiyor. Zira post-prodüksiyon sürecinin aylarca sürmesi bekleniyor. Ancak grevler yüzünden sekteye uğrayan çekimlerin nihayet tamamlanmış olması, dizinin bu yıl sonu ya da 2025 başı gibi ekranlara gelmesinin önünü açıyor.

Andor'un 2. sezonun aynı zamanda dizinin son sezonu olması bekleniyor. Nitekim Diego Luna da dün yaptığı paylaşımda 2. sezonun değil "Andor'un çekimleri bitti" diyerek bunu doğrular nitelikte bir açıklamaya imza attı. Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, zaten en baştan iki sezon, 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Dizinin yaratıcılarının yakalanan başarıdan etkilenerek planlarını değiştirmemiş olması dizinin selameti için en hayırlısı olabilir.

