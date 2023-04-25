Squid Game iştah kabarttı: Netflix'ten Güney Kore içeriğine 2.5 milyar dolar yatırım

Netflix eş CEO'su Ted Sarandos bunu resmi bir ziyaret için ABD'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmenin ardından söyledi. Deneyimli yönetici 2.5 milyar doların Netflix'in 2016 yılından bu yana Güney Kore'ye yaptığı yatırımın iki katı olduğunu belirtti.
"Kore içerik endüstrisine güveniyoruz"
Sarandos konuyla ilgili olarak "Kore içerik endüstrisine duyduğumuz büyük güven sayesinde bu kararı alabildik ve harika hikayeler üretmeye devam edeceğiz. Yatırımımızın Kore ve Kore'nin yaratıcı ekosistemiyle uzun vadeli ortaklığımızı güçlendireceğinden hiç şüphem yok" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)