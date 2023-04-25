Squid Game iştah kabarttı: Netflix'ten Güney Kore içeriğine 2.5 milyar dolar yatırım

ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, önümüzdeki dört yıl içinde Güney Kore'ye 2.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu para izleyicilerde büyük bir karşılığı olan Güney Kore dizileri, filmleri ve reality şovları üretmek için kullanılacak.

Netflix yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybetti 1 hf. önce eklendi

Netflix eş CEO'su Ted Sarandos bunu resmi bir ziyaret için ABD'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmenin ardından söyledi. Deneyimli yönetici 2.5 milyar doların Netflix'in 2016 yılından bu yana Güney Kore'ye yaptığı yatırımın iki katı olduğunu belirtti.

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"Kore içerik endüstrisine güveniyoruz"

Sarandos konuyla ilgili olarak "Kore içerik endüstrisine duyduğumuz büyük güven sayesinde bu kararı alabildik ve harika hikayeler üretmeye devam edeceğiz. Yatırımımızın Kore ve Kore'nin yaratıcı ekosistemiyle uzun vadeli ortaklığımızı güçlendireceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Tam Boyutta Gör Netflix geçtiğimiz yıl 25 orijinal Güney Kore projesi yayınladı. Dünya genelindeki abonelerin %60'ı bu dizilerden en az birini izledi. Dijital yayın platformunun bugüne kadarki en başarılı Kore yapımları Squid Game, The Glory ve Physical 100 (En Güçlü 100) olarak sıralanıyor.

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Squid Game iştah kabarttı: Netflix'ten Kore içeriğine dev yatırım