Yeni Testere filmi Jigsaw'un ilk fragmanı yayınlandı

Bugüne kadar yedi filmi çıkan ve sinema tarihinin en başarılı korku serileri arasında yer alan Testere (Saw), beyaz perdeye geri dönüyor. 2010 yılında vizyona giren ve pek beğenilmeyen Saw 3D'nin ardından uzunca bir süre ara veren Testere serisi, bu yıl vizyona girecek Jigsaw ile köklerine geri dönecek ve ilk filmi andıran bir hikaye ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

2004 - 2010 yılları arasında her yıl yeni bir Testere filmi çıkmış ve bu hızlı üretim stratejisi yüzünden filmlerin kalitesi hızla düşmüştü. Ne var ki Testere serisinin yapımcıları ve yaratıcı ekibi bu kez yeni bir film hazırlamak için uzunca bir süreye sahipti.

Bu süreyi seriyi yeniden hayata döndürecek yeni bir film hazırlamak için kullanan ekip, yeni filmin merkezine, cinayetlerin arkasındaki isim olan Jigsaw'ı yerleştirdi. Jigsaw, yani John Kramer hikaye gereği yaklaşık 10 yıl önce ölmüştü. Bu yüzden Jigsaw'ın hikayeye yeniden nasıl dahil edileceği merak konusu.

Daybreakers ve Predestination gibi filmlerden tanıdığımız Michael ve Peter Spierig ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Mandela Van Peebles, Hannah Anderson, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert ve James Gomez yer alıyor. Jigsaw, 27 Ekim'de vizyona girecek.