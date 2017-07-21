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Yeni Testere filmi Jigsaw'un ilk fragmanı yayınlandı

Tüm zamanların en başarılı korku serilerinden Testere (Saw) sinemalara geri dönüyor. Serinin bu yıl vizyona girecek yeni filmi Jigsaw için ilk fragman yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,1b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugüne kadar yedi filmi çıkan ve sinema tarihinin en başarılı korku serileri arasında yer alan Testere (Saw), beyaz perdeye geri dönüyor. 2010 yılında vizyona giren ve pek beğenilmeyen Saw 3D'nin ardından uzunca bir süre ara veren Testere serisi, bu yıl vizyona girecek Jigsaw ile köklerine geri dönecek ve ilk filmi andıran bir hikaye ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
2004 - 2010 yılları arasında her yıl yeni bir Testere filmi çıkmış ve bu hızlı üretim stratejisi yüzünden filmlerin kalitesi hızla düşmüştü. Ne var ki Testere serisinin yapımcıları ve yaratıcı ekibi bu kez yeni bir film hazırlamak için uzunca bir süreye sahipti.
Bu süreyi seriyi yeniden hayata döndürecek yeni bir film hazırlamak için kullanan ekip, yeni filmin merkezine, cinayetlerin arkasındaki isim olan Jigsaw'ı yerleştirdi. Jigsaw, yani John Kramer hikaye gereği yaklaşık 10 yıl önce ölmüştü. Bu yüzden Jigsaw'ın hikayeye yeniden nasıl dahil edileceği merak konusu.
Daybreakers ve Predestination gibi filmlerden tanıdığımız Michael ve Peter Spierig  ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Mandela Van Peebles, Hannah Anderson, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert ve James Gomez yer alıyor. Jigsaw, 27 Ekim'de vizyona girecek.

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ryalp 2 yıl en beğenilen
Çok ara verdiler testere paslanmıştır
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EzioAuditore_ 2 yıl
Umarım son filmlerdeki gibi kan odaklı ilerlemeyip ilk filmlere benzer zekice yazılmış hikayeyle dönerler. Belki başyapıt değildi ama birbirine bağlanmış hikayesiyle sevdiğim bir seriydi.
Umarım son filmlerdeki gibi kan odaklı ilerlemeyip ilk filmlere benzer zekice yazılmış hikayeyle dönerler. Belki başyapıt değildi ama birbirine bağlanmış hikaye...
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1 Avatar
tufanumur12 2 yıl
efsane geri döndü. Çokta özlemiştik.
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Mick Foley 2 yıl
Umarım beklediğimize değer.
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DH Misafiri 2 yıl
Sevgili admin TDK'ye göre "yayınlamak" diye bir fiil yoktur. Doğrusu "yayımlamak" olacak. Yani "yayımlandı" şeklinde olmalıydı... tdk.gov.tr/...
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DH Misafiri 2 yıl
Sevgili admin TDK'ye göre "yayınlamak" diye bir fiil yoktur. Doğrusu "yayımlamak" olacak. Yani "yayımlandı" şeklinde olmalıydı... tdk.gov.tr/...
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losttime35 2 yıl
Türkiyedeki karşılığı
testere necmi mi?
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huhuq 2 yıl
umarım kaliteli oyunları vardır
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Jersey Devil 2 yıl
son filmdeki gibi pembe kan kullanmasinlar yeter. her turlu izletir zaten.
cok sevdigim bir seridir. ayrica testere serisine korku diyenin agzina kurekle vurmak istiyorum
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Amd64x2 2 yıl
Elinize sağlık izlemiş gibi olduk.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
öncelikle bu tarz filmlerin aslında hangi kategoriye girdiğini iyi anlamak lazım !
Kategori:Psikolojik deney filmleri - Vikipedi
webcache.googleusercontent.com/...
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Fatih 2 yıl
Son film vasattı (vasat orta halli demek, kötü değil) ama sonunda gerçekten fazlasıyla şaşırtarak izlendiğine pişman etmemişti. Testere serisini seviyorum. İmkanım olursa kaçırmam bu filmi.
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