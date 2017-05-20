Netflix fantastik filmi Okja'nın ilk fragmanını yayınladı

Memories of Murder ve The Host gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve Güney Kore'nin en başarılı yönetmenleri arasında yer alan Bong Joon Ho, Hollywood yapımı filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Snowpiercer ile Amerikan sinemasına sağlam bir giriş yapan Bong Joon Ho'nun yeni filmi Okja bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim barındıran Okja, son dönemde orijinal film sayısını hızla arttıran Netflix tarafından yayınlanacak. 28 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak film, dün ilk gösterimini yaptığı Cannes Film Festivali'nde izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Bilim-kurgu, fantastik ve aksiyon türlerini bir araya getiren film; en yakın arkadaşı Okja isminde devasa bir hayvan olan ufak bir kızın hikayesini anlatıyor. Okja'nın son derece güçlü bir şirket tarafından kaçırılmasının ardından arkadaşını kurtarmak için New York'a uzanan bir maceraya atılan genç kız, olaya farklı grupların da dahil olması ile birlikte hiç beklemediği bir karmaşanın ortasında buluyor. Bong Joon Ho'nun yeni filmi hayvan haklarından genetiği değiştirilmiş gıdalara birçok tartışmalı konuya parmak basıyor.

Filmin başrollerinde Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Byun Heebong, Steven Yeun, Lily Collins, Giancarlo Esposito ve An Seo Hyun yer alıyor.