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Netflix fantastik filmi Okja'nın ilk fragmanını yayınladı

Netflix, yeni orijinal filmi Okja'nın ilk fragmanını yayınladı. Yönetmenliğini Bong Joon Ho'nun üstlendiği film ilk gösterimini yaptığı Cannes Film Festivali'nde beğeniyle karşılandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Memories of Murder ve The Host gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve Güney Kore'nin en başarılı yönetmenleri arasında yer alan Bong Joon Ho, Hollywood yapımı filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Snowpiercer ile Amerikan sinemasına sağlam bir giriş yapan Bong Joon Ho'nun yeni filmi Okja bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim barındıran Okja, son dönemde orijinal film sayısını hızla arttıran Netflix tarafından yayınlanacak. 28 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak film, dün ilk gösterimini yaptığı Cannes Film Festivali'nde izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.
Bilim-kurgu, fantastik ve aksiyon türlerini bir araya getiren film; en yakın arkadaşı Okja isminde devasa bir hayvan olan ufak bir kızın hikayesini anlatıyor. Okja'nın son derece güçlü bir şirket tarafından kaçırılmasının ardından arkadaşını kurtarmak için New York'a uzanan bir maceraya atılan genç kız, olaya farklı grupların da dahil olması ile birlikte hiç beklemediği bir karmaşanın ortasında buluyor. Bong Joon Ho'nun yeni filmi hayvan haklarından genetiği değiştirilmiş gıdalara birçok tartışmalı konuya parmak basıyor.
Filmin başrollerinde Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Byun Heebong, Steven Yeun, Lily Collins, Giancarlo Esposito ve An Seo Hyun yer alıyor.

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xnoname 2 yıl
sevemedim
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DH Misafiri 2 yıl
Netflix böyle saçmalıkları deneye deneye sonunda çok kaliteli işler yapacak bak görün. Denemeye devam, olmamış bu.
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Nz9 2 yıl
Glenn reis. Anıyoruz.
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tufanumur12 2 yıl
Türk Filmlerine ve dizilerine daha fazla yer vermeleri lazım. Adam akıllı yeni türk filmleri yok. O yüzden bir anlamıda yok. Son çıkan filmler vs yok. Olan bir çok dizininde 1sezon 2 sezon var devamı yok
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Curtius 2 yıl tufanumur12
Orijinalden alıntı: tufanumur12

Türk Filmlerine ve dizilerine daha fazla yer vermeleri lazım. Adam akıllı yeni türk filmleri yok. O yüzden bir anlamıda yok. Son çıkan filmler vs yok. Olan bir çok dizininde 1sezon 2 sezon var devamı yok

Netflix'i iTunes ile karıştırmayın. Netflix'te hiçbir zaman en güncel içerik hemen çıkışında olmadı. Bu sadece Amerika'da faalken de böyleydi (önceden VPN ile kullanıyordum, ordan biliyorum). Yani güncel içerik için Netflix alınmaz, bekleme, gelmez (kendi içerikleri hariç).
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KaleyDeskop 2 yıl
türkçe çeviri okşa :D
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