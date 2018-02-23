Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman

Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, büyük bütçeli bilim-kurgu dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar çektiği en pahalı dizi olan Altered Carbon'ın ilk sezonunu bu ayın başında yayınlayan Netflix, şimdi de bir diğer bilim-kurgu dizisi olan Lost in Space'i yayınlamaya hazırlanıyor.

60'lı yıllara damga vuran kült bilim-kurgu dizisinden uyarlanan Lost in Space için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dizinin ilk fragmanını yayınladı. Ayrıca dizinin çıkış tarihi de açıklandı. Lost in Space yeniden yapımının ilk sezonu 13 Nisan'da yayınlanacak.

Senaryosu Dracula Untold ve Gods of Egypt gibi filmler ile adlarını duyuran Matt Sazama ve Burk Sharpless ikilisi tarafından yazılan Lost in Space; uzayda kolonilerin kurulduğu yakın bir gelecekte geçiyor ve yeni bir gezegende hayat kurmak için seçilen Robinson ailesinin maceralarını anlatıyor.

Yolculuk sırasında beklenmedik bir aksilik yaşayan Robinson ailesi, yeni hayatlarını kuracakları gezegene ulaşmak için tahmin ettiklerinden çok daha zorlu bir mücadeleye atılmak zorunda kalacak.

İlk bölümünü Neil Marshall (Game of Thrones)'ın yönettiği Lost in Space'in başrollerinde Toby Stephens, Molly Parker, Ignacio Serricchio, Taylor Russell, Mina Sundwall, Maxwell Jenkins, Parker Posey ve Raza Jaffrey yer alıyor.