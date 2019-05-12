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Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde

Geçtiğimiz haftalarda başlayacağı öğrenilen “en çok izlenen 10 içerik” uygulaması an itibariyle İngiltere'de test ediliyor. Hakan: Muhafız, dili İngilizce olmayanlar listesine girmeyi başarmış.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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25
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde
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Netflix, platform içerisinde yer alan içeriklerin ne kadar izlendiği ile ilgili bilgileri genellikle açıklamaz. Geçtiğimiz haftalarda 2019’un ilk çeyreğindeki kazançlar ve abone sayıları yayınlanırken haftanın en iyi 10 listesi duyurularının da yapılabileceği söylendi. An itibariyle “en çok izlenen listeleri” çok daha kapsamlı olarak Netflix İngiltere Twitter hesabından paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor"

Her türden ayın en çok izlenenleri

Twitter’da paylaşılan listelerin hepsi Nisan ayındaki izlenme sayılarını yansıtıyor. Başta ayın en çok izlenen içerikleri olmak üzere, en çok izlenen filmler, en çok izlenen belgeseller, en çok izlenen yabancı dilde içerikler şeklinde uzuyor. Paylaşılan listelere göre Nisan ayında İngiltere’de en çok izlenen içerikler şu şekilde:

  1. Our Planet
  2. The Perfect Date
  3. The Highwaymen
  4. The Silence
  5. Black Summer
  6. After Life
  7. The Spy Who Dumped Me
  8. Riverdale
  9. Chilling Adventures of Sabrina
  10. You vs. Wild

Listelerin tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ülkemiz yapımlarından The Protector (Hakan: Muhafız) dili İngilizce olmayanlar kategorisine 10. sıradan da olsa girmeyi başarmış. Netflix’in paylaştığı açıklamalara göre Çarşamba gününden itibaren bazı kullanıcılar haftanın en çok izlenenleri listelerini platformun içerisinde de görebilecekler. İngiltere’deki testlerin ardından yeni özelliğin diğer bölgelere yayılması bekleniyor.

Dili İngilizce olmayanlar tam liste: 
  1.  Quicksand
  2. The Ruthless
  3. Osmosis
  4. Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
  5. Delhi Crime
  6. Mirage
  7. Bitter Daisies
  8. A Fortunate Man
  9. Burn Out
  10. The Protector

https://twitter.com/NetflixUK/status/1126434282355011584 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BlackLead 4 hf. en beğenilen
yine dünyaya rezil olduk anasını satayım.
Yanıtla +34
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TearsForFears 3 hf.
Lucifer yeni sezonu netflixte izlenmeyip bu hakan muhafız izlenmişse reklamdan dolayıdır. Arka sokaklar kalitesinde dizi çekmiş adamlar.
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pikalos 3 hf.
İngiltere de ki Türkler izliyordur.İngilizin açıp izleyeceğini sanmam.
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Garagulli35 3 hf.
Bugün ödenecek netflix faturanız varsa 40 tl ödemenizi 20 tlden yaparım
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arekamint 3 hf.
vay arkadaş biz izlemiyoruz adamlar nasıl izlemiş
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caneycaney 3 hf.
İngilterede fazlaca türk var onlar izliyordur.
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al-ozaria 3 hf.
1.sezon neydi ki 2 ne olsun...
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ista1907 3 hf.
Haber çok güzel de. Toplamda kaç tane yabancı dilde yayınlanan dizi var?
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Portraitclub 3 hf.
Çok iyi değil muhafız ama çok kötü de değil
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Haplo 3 hf.
Öyle bir dizi mi varmış?
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Jeolog. 3 hf.
İkinci sezondan sonra bırakırlar izlemeyi.
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Dodge 3 hf.
Kim izliyor bu diziyi anlamiyorum mi abi....
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madeofrage 3 hf.
Oxford'un ekonomi profesörleri hakanı izledikten sonra bize gömlek değil çip takacaklarmış! yaşasın swap kardeşliği! şimdi dolar düşünsün!
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