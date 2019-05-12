Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde

Her türden ayın en çok izlenenleri
Twitter’da paylaşılan listelerin hepsi Nisan ayındaki izlenme sayılarını yansıtıyor. Başta ayın en çok izlenen içerikleri olmak üzere, en çok izlenen filmler, en çok izlenen belgeseller, en çok izlenen yabancı dilde içerikler şeklinde uzuyor. Paylaşılan listelere göre Nisan ayında İngiltere’de en çok izlenen içerikler şu şekilde:
- Our Planet
- The Perfect Date
- The Highwaymen
- The Silence
- Black Summer
- After Life
- The Spy Who Dumped Me
- Riverdale
- Chilling Adventures of Sabrina
- You vs. Wild
Listelerin tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ülkemiz yapımlarından The Protector (Hakan: Muhafız) dili İngilizce olmayanlar kategorisine 10. sıradan da olsa girmeyi başarmış. Netflix’in paylaştığı açıklamalara göre Çarşamba gününden itibaren bazı kullanıcılar haftanın en çok izlenenleri listelerini platformun içerisinde de görebilecekler. İngiltere’deki testlerin ardından yeni özelliğin diğer bölgelere yayılması bekleniyor.
- Quicksand
- The Ruthless
- Osmosis
- Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
- Delhi Crime
- Mirage
- Bitter Daisies
- A Fortunate Man
- Burn Out
- The Protector
https://twitter.com/NetflixUK/status/1126434282355011584 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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