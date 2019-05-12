Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde

Netflix, platform içerisinde yer alan içeriklerin ne kadar izlendiği ile ilgili bilgileri genellikle açıklamaz. Geçtiğimiz haftalarda 2019’un ilk çeyreğindeki kazançlar ve abone sayıları yayınlanırken haftanın en iyi 10 listesi duyurularının da yapılabileceği söylendi. An itibariyle “en çok izlenen listeleri” çok daha kapsamlı olarak Netflix İngiltere Twitter hesabından paylaşıldı.

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Her türden ayın en çok izlenenleri

Twitter’da paylaşılan listelerin hepsi Nisan ayındaki izlenme sayılarını yansıtıyor. Başta ayın en çok izlenen içerikleri olmak üzere, en çok izlenen filmler, en çok izlenen belgeseller, en çok izlenen yabancı dilde içerikler şeklinde uzuyor. Paylaşılan listelere göre Nisan ayında İngiltere’de en çok izlenen içerikler şu şekilde:

Our Planet The Perfect Date The Highwaymen The Silence Black Summer After Life The Spy Who Dumped Me Riverdale Chilling Adventures of Sabrina You vs. Wild

Listelerin tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ülkemiz yapımlarından The Protector (Hakan: Muhafız) dili İngilizce olmayanlar kategorisine 10. sıradan da olsa girmeyi başarmış. Netflix’in paylaştığı açıklamalara göre Çarşamba gününden itibaren bazı kullanıcılar haftanın en çok izlenenleri listelerini platformun içerisinde de görebilecekler. İngiltere’deki testlerin ardından yeni özelliğin diğer bölgelere yayılması bekleniyor.

Dili İngilizce olmayanlar tam liste:

Quicksand The Ruthless Osmosis Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga Delhi Crime Mirage Bitter Daisies A Fortunate Man Burn Out The Protector

https://twitter.com/NetflixUK/status/1126434282355011584