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İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor

Instagram, şarkı ve kliplerin şarkı sözleriyle senkronize şekilde hikayelerde paylaşılabilmesini sağlayan "şarkı sözü etiketleri" üzerinde çalışıyor. Detaylar haberimizde.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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1 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcı sayısıyla son yılların en popüler sosyal medya platformu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Instagram, özellikle genç kullanıcılarının beğenisini kazanacak olan "şarkı sözü etiketleri" özelliği üzerinde çalışıyor.
Instagram, geçtiğimiz yıl kullanıcıların hikayelerine müzik ekleyebilecekleri yeni bir özelliği kullanıma sunmuştu. Yeni özellik de ona oldukça benzer şekilde çalışıyor. Şarkı sözü etiketleri ile kullanıcılar, belirli şarkı ve klipleri, şarkı sözleri ile senkronize şekilde hikayelerine ekleyebiliyorlar.
Jane Manchun Wong isimli bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz Nisan ayında Rick Ashley’nin Never Gonna Give Up You parçasının yer aldığı kısa bir video ile bu özelliği gözler önüne sermişti. Görünüşe bakılırsa, bu özellik şu an test aşamasında ve yakın gelecekte kullanıcılar ile buluşmaya hazırlanıyor.
 

https://www.theverge.com/2019/5/11/18603728/instagram-song-lyrics-stickers-test Yorum Yaz
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