Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi

Mobil tarafta etkileşimi artırmak adına güncellemelere devam eden Netflix, iOS uygulamasına eklediği yeni kontrol seçenekleri ile bölüm geçişlerini daha kolay hale getiriyor.

Yeni kontroller

Yeni güncellemede bir içeriği izlerken ekranın soluna çift tıklamak 10sn geriye, sağına çift tıklamak ise 10sn ileriye sarıyor. Böylece içerik içerisinde hareket etmek kolaylaşmış oluyor.

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İkinci güncelleme ise bölümleri izlerken Sonraki Bölüm tuşunun gelmesi oldu. Özellikle sevilen dizileri izlerken bölüm sonunda hızlı bir şekilde sonraki bölüme geçebilmek mümkün hale geliyor.

Diğer taraftan Oynat ve Durdur tuşlarını büyüten Netflix ayrıca altyazı, ses ve yeni bölüm etiketlerini de biraz daha büyütüyor. Böylece kullanıcıların daha rahat bir şekilde menüleri seçmesi sağlanıyor. Yeni güncelleme iOS cihazları yanında Apple TV için de yayınlandı.



