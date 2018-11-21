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Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi

Netflix iOS uygulaması nihayet ileri veya geri sarma ve sonraki bölüme geçme tuşlarını içerik ekranına ekledi. Böylece içerik içerisinde hareket etmek ve sonraki bölüme geçmek kolaylaştı.
6 ay
3,2b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil tarafta etkileşimi artırmak adına güncellemelere devam eden Netflix, iOS uygulamasına eklediği yeni kontrol seçenekleri ile bölüm geçişlerini daha kolay hale getiriyor.

Yeni kontroller

Yeni güncellemede bir içeriği izlerken ekranın soluna çift tıklamak 10sn geriye, sağına çift tıklamak ise 10sn ileriye sarıyor. Böylece içerik içerisinde hareket etmek kolaylaşmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı"

İkinci güncelleme ise bölümleri izlerken Sonraki Bölüm tuşunun gelmesi oldu. Özellikle sevilen dizileri izlerken bölüm sonunda hızlı bir şekilde sonraki bölüme geçebilmek mümkün hale geliyor.

Diğer taraftan Oynat ve Durdur tuşlarını büyüten Netflix ayrıca altyazı, ses ve yeni bölüm etiketlerini de biraz daha büyütüyor. Böylece kullanıcıların daha rahat bir şekilde menüleri seçmesi sağlanıyor. Yeni güncelleme iOS cihazları yanında Apple TV için de yayınlandı.


 

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sibelbiriken 6 ay
Youtube'da çok kullanışlı olan geri ve ileri sarma özelliğinin son dönemlerde popülerliği artan netflixe de adapte edilmiş olması çok memnun edici
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SEO-Uzmanı 6 ay
ilk model eski LG ler için hangi ekranda çalıştır özelliği bir anda kayboldu !
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***Respect*** 6 ay
Sonunda becerebilmişler.
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Morichannnn 6 ay
Oh God yıllardır beklediğim özellik nihayet geldi. Gerçekten beni gibi çok dizi izliyorsanız eziyet verici oluyordu ileri sarma kontrollerinin olmaması.
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Doanc4n 6 ay
2 ay önce mi neydi zaten bu özellik kullanıma sunuldu sonra başka güncellemeyle geri çekildi. reddit te bile konusu var. bu kadar gerekli birşey için aylarca beklettiler. işin gücün artislik netflix.
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