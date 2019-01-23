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Netflix içerikleri Instagram Hikayeler'de paylaşılabilecek

Netflix ve Instagram arasındaki iş birliği başladı. Netflix'teki dizi ve filmlerin posterleri kolaylıkla Instagram Hikayeler'inde paylaşılabiliyor. İşte detaylar:
3 ay
3,2b
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2
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix içerikleri Instagram Hikayeler'de paylaşılabilecek
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Netflix’in mobil uygulamasına güzel bir özellik eklendi. Kullanıcılar, Netflix’deki dizi ve filmleri Instagram Hikayeleri'nde paylaşabilecek. Kullanıcılar bu özellik sayesinde beğendikleri yapımın Instagram için özel hazırlanmış dikey görsellerini kolaylıkla paylaşabiliyor.
Instagram ve Netflix arasındaki işbirliği başladı. Netflix'in mobil uygulamasından kolayca hikaye paylaşabilecek. Hikayeyi görüntüleyen kullanıcılar, "Netflix’te İzle” butonuna tıkladığı zaman Netflix’in mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Spotify entegrasyonuna benzer şekilde çalışıyor.

Netflix yapımı dizi ve filmleri Instagram Hikayeleri’nde paylaşmak için Netflix iOS uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Paylaşmak istediğiniz yapımı Netflix mobil uygulamasından açıp ‘Paylaş’ butonuna basmanız ve ‘Instagram Hikayeleri’ seçeneğini seçmeniz yeterli.

Şimdilik sadece iOS kullanıcılarının kullanabileceği bu özellik, yakında Android platformuna da sunulacak.


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jasonw 3 ay
Yalnız Netflix görevlisi abimiz işini biliyor, IOS sürümünü güncellememiş malum her güncelleme cihazı mahvettiği için :)
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b@d0 3 ay
işte bunlar hep msn ne dinliyorum esintileri... yakında whatsapp'a titreşim de gelir.
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