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Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı

İlk Türk Netflix dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) yayınlandı. Türk süper kahramanın macerasını konu alan Hakan: Muhafız, Netflix'in bulunduğu tüm ülkelerde izlenebilecek.
5 ay
12,5b
1
27
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dijital içerik platformu Netflix’in ilk Türk dizisi bugün yayınlandı. Hakan: Muhafız veya küresel adıyla The Protector dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.

Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul'un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.

Dizinin diğer önemli karakterlerini Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan canlandırıyor. Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı. İkinci sezonda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılacak. Dizinin ilk sezonu, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Yeni bir Netflix dizisi geliyor

Türkiye’deki yapım sayısını arttırmak isteyen Netflix, yeni bir Türk dizisi üzerinde çalışıyor. Bu dizi de süper kahraman dizisi olacak ve başrolde Beren Saat görev alacak. Bu dizinin ismi ve çıkış tarihi açıklanmadı.


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Curb 5 ay
Dizinin kısa olması güzel ama 28 dakikalık sezon finali mi olur? Bazı bölümler 30-35 dk arasında gidip geldi.
Ölen kişi muhafız kanıyla canlanabiliyorsa Neşet'e (üvey baba) neden bu kan verilmedi?
İstanbul'daki tüm insanları öldürmekle ölümsüzün eline ne geçecektir, nereye bağlanacaktır merak içerisindeyim.

Sahne geçişleri, mekan seçimleri çok yerinde olmuş. Seslendirme yer yer sıkıntılıydı.
Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, kötü adam rolündeki esmer adamın oyunculukları gayet iyiydi. Kızların biraz daha pişmesi lazım dizide.
En çok takıldığım yer ise yahu bu adamlar 1. bölümde dizinin ana konusu gömleği depoya atmış gitmişler. Hakan ve arkadaşı değil de herhangi bir hırsızın bunu çalabilme ihtimali de var. Yüzük bir kısmı bir kadının ağzında, hançer ise çok korunaklı bir müzede saklanırken neden baştan savma bir şeymiş gibi ortaya bırakılır. Bunu bir kenara koyalım; muhafız ortaya çıkınca mı bu sadıklar yüzüğün, hançerin, gömleğin peşine düşüp par tutuş oluyorlar. Kafamda deli sorular...
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selfmachine 5 ay
Dizi oldukça vasat. Belli ki Netflix, Türkiye'de popüler olmasından dolayı bu projeye girişmiş, çünkü Netflix'in global sosyal medya hesaplarında bununla ilgili hiç bir tanıtım yok. Dizinin vasat olmasının bir başka nedeni de bütçesi. Tabii ki bir Stranger Things ya da diğer iddialı Netflix dizi bütçeleriyle kıyaslanamaz ama elde avuçtaki kısıtlı bir bütçeyle yapıldığı açıkça görülüyor.
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DH Misafiri 5 ay
Bir bilim kurgu hayranı olarak bence güzel diziydi şuanda bitirdim diziyi gelecek bölümleri'de izlerim
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kenbalx 5 ay
İzledim bitti. 2.sezonu bekliyorum. (1 tanesini yok edemedi 7sini nasıl bitirecekse
)
Dizi güzeldi izletti kendini
Mantık hataları vardı. Kafama en çok takılan madem muhafız tek varis neden eğitilmedi.
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Khoradasein 5 ay kenbalx
Doktor onun cevabını verdi ya, üvey babası aşırı korumacı olmuş ve sürekli ertelemiş öğrenmesini ve dolayısıyla eğitimi, ama başta gösterdiler çocuk bir şekilde zinde kalmak için spor yapıyor :D
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Khoradasein 5 ay
Önceki başlığıa da yazmıştım. :) Ben beğendim, güze olmuş, sonuçta netflix (netflix'in bazı uzun metrajlı filmleri bile vasatın üzerine çıkamıyorken) dizisi ve bütçesi de pek yüksek olmasa gerek, buna rağmen iyi iş çıkarmışlar.
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astegon 5 ay
Netflix sadece prodüksiyonun tasarımında bulunuyor ekip neredeyse Türk ve çekim teknikleri de bizlerin bildiği şekilde.
Umarım daha iyi konular ve daha iyi ekipmanlarla çekilir diğer TR dizileri.
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proteo 5 ay
Şu an piyasa da star oyuncu adı altın da kim var ise kimse kusura bakmasın ama hepsi medyanın şişirmesi. Senaryo, efektler ne derece iyi olursa olsun, böyle bir yapımı kaldırabilecek kalite de oyuncu biz de yok. Hani zorlayıp, kim hakkını verip oynardı, bul birini diyorum kimse gelmiyor aklıma. Diziler de ki bütün oyuncuların tek yaptığı lak lak ve uzun uzun bakıp, ağır ağır yürümek.
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AirSupport 5 ay
Ben sevdim genel kanının aksine sadece hikaye biraz tırt kalmış gerçekten. Biraz daha konuyu derin işleyebilirlerdi hâla kafamda çok sorular var hikaye ile mesela... ölümsüz lafı bana nedense komik geliyor keşke başka bir terim kullansalarmış, onun haricinde dizi keyifli geçiyor araya sıkıştırılmış espriler tam sıkılmaya başladığınız yerde sizi güldürmeyi başarıyor gerçekten.
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Sanki Bana Pele 5 ay AirSupport
Büyük ihtimalle İngilizceye çevrilirken kolaylık olsun diye bu tarz bir isim seçmişlerdir. Ölümsüz= The Immortal mesela.
Bu arada dizinin hikayesi fena değil. Beklenti yüksek olursa hayal kırıklığı olur. İkinci sezon daha iyi olacaktır.
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expressimo 5 ay
Yanlış anlaşılmasın Netflix'e dizi yapılması güzel bir düşünce elbet,kamera her ne kadar tırt mahalle de çekse onu makyajlamak gerekiyor.
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expressimo 5 ay
Bir türlü Amerikan dizilerindeki kamera havasını tuturamadılar ekipman olmazsa olmuyor 2018 de. Bazı efektli sahneler hariç dümdüz Türk dizisi kamera açısına sahip. Kaç yıllık CSI daki kamera ve efektlerin yanından geçemez.
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