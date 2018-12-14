Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı

Dijital içerik platformu Netflix’in ilk Türk dizisi bugün yayınlandı. Hakan: Muhafız veya küresel adıyla The Protector dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.

Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul'un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.

Dizinin diğer önemli karakterlerini Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan canlandırıyor. Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı. İkinci sezonda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılacak. Dizinin ilk sezonu, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Yeni bir Netflix dizisi geliyor

Türkiye’deki yapım sayısını arttırmak isteyen Netflix, yeni bir Türk dizisi üzerinde çalışıyor. Bu dizi de süper kahraman dizisi olacak ve başrolde Beren Saat görev alacak. Bu dizinin ismi ve çıkış tarihi açıklanmadı.