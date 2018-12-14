Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı

Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul'un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.
Dizinin diğer önemli karakterlerini Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan canlandırıyor. Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı. İkinci sezonda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılacak. Dizinin ilk sezonu, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.
Yeni bir Netflix dizisi geliyor
Türkiye’deki yapım sayısını arttırmak isteyen Netflix, yeni bir Türk dizisi üzerinde çalışıyor. Bu dizi de süper kahraman dizisi olacak ve başrolde Beren Saat görev alacak. Bu dizinin ismi ve çıkış tarihi açıklanmadı.
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Ölen kişi muhafız kanıyla canlanabiliyorsa Neşet'e (üvey baba) neden bu kan verilmedi?
İstanbul'daki tüm insanları öldürmekle ölümsüzün eline ne geçecektir, nereye bağlanacaktır merak içerisindeyim.
Sahne geçişleri, mekan seçimleri çok yerinde olmuş. Seslendirme yer yer sıkıntılıydı.
Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, kötü adam rolündeki esmer adamın oyunculukları gayet iyiydi. Kızların biraz daha pişmesi lazım dizide.
En çok takıldığım yer ise yahu bu adamlar 1. bölümde dizinin ana konusu gömleği depoya atmış gitmişler. Hakan ve arkadaşı değil de herhangi bir hırsızın bunu çalabilme ihtimali de var. Yüzük bir kısmı bir kadının ağzında, hançer ise çok korunaklı bir müzede saklanırken neden baştan savma bir şeymiş gibi ortaya bırakılır. Bunu bir kenara koyalım; muhafız ortaya çıkınca mı bu sadıklar yüzüğün, hançerin, gömleğin peşine düşüp par tutuş oluyorlar. Kafamda deli sorular...
Dizi güzeldi izletti kendini Mantık hataları vardı. Kafama en çok takılan madem muhafız tek varis neden eğitilmedi.
Umarım daha iyi konular ve daha iyi ekipmanlarla çekilir diğer TR dizileri.
Bu arada dizinin hikayesi fena değil. Beklenti yüksek olursa hayal kırıklığı olur. İkinci sezon daha iyi olacaktır.