Netflix’in yeni Türk dizisi Aşk 101’in duyuru fragmanı yayınlandı

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Netflix ve Ay Yapım ortaklığında çekilen Love 101 (Aşk 101) isimli Türk dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Love 101, 90’ların lise yaşamını ele alacak.

2020 yılında yayınlanacak

Aşk 101’in ilk sezonu 8 bölümden oluşacak ve 2020 yılında Netflix’te yayınlanacak. Ranini’de yer alan bilgiye göre Aşk 101’in hikayesi 1998 yılında geçiyor ve günümüze de uzanıyor. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. Gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancığlu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer yönetiyor. Ahmet Katıksız daha önce Kara Para Aşk dizisi ve Bizim İçin Şampiyon filmlerini yönetmişti. Deniz Yorulmazer ise Ufak Tefek Cinayetler ve Arka Sıradakiler dizilerinin yönetmenliğini yaptı.

İlk edindiğimiz izlenimlere göre Aşk 101, reyting rekorları kıran Türk dizilerinin Netflix yansıması olacak. Bu dizilerin Güney Amerika’da ve Arap ülkelerinde çok sevildiğini göz önüne alırsak Love 101’in dizi ihracatı için büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Hali hazırda Netflix kütüphanesinde bulunan eski Türk dizileri dahi bu bölgelerde büyük bir ilgiyle izleniyor. Love 101, 2020 yılında yayınlanacak.