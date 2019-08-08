Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix’in yeni Türk dizisi Aşk 101’in duyuru fragmanı yayınlandı

Netflix Türkiye'nin üçüncü Türk dizisi Aşk 101'in (Love 101) ilk fragmanı yayınlandı. Aşk 101, TV'de reyting rekorları kıran Türk dizilerinin Netflix yansıması olacak. Aşk 101 ne zaman yayınlanacak?
9 sa.
3,9b
8
30
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Netflix’in yeni Türk dizisi Aşk 101’in duyuru fragmanı yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Netflix ve Ay Yapım ortaklığında çekilen Love 101 (Aşk 101) isimli Türk dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Love 101, 90’ların lise yaşamını ele alacak.

2020 yılında yayınlanacak 

Aşk 101’in ilk sezonu 8 bölümden oluşacak ve 2020 yılında Netflix’te yayınlanacak. Ranini’de yer alan bilgiye göre Aşk 101’in hikayesi 1998 yılında geçiyor ve günümüze de uzanıyor. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. Gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

 

Dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancığlu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer yönetiyor. Ahmet Katıksız daha önce Kara Para Aşk dizisi ve Bizim İçin Şampiyon filmlerini yönetmişti. Deniz Yorulmazer ise Ufak Tefek Cinayetler ve Arka Sıradakiler dizilerinin yönetmenliğini yaptı.

İlk edindiğimiz izlenimlere göre Aşk 101, reyting rekorları kıran Türk dizilerinin Netflix yansıması olacak. Bu dizilerin Güney Amerika’da ve Arap ülkelerinde çok sevildiğini göz önüne alırsak Love 101’in dizi ihracatı için büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Hali hazırda Netflix kütüphanesinde bulunan eski Türk dizileri dahi bu bölgelerde büyük bir ilgiyle izleniyor. Love 101, 2020 yılında yayınlanacak.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SHADOW 9 sa. en beğenilen
elin yabancisi nasil farkli tarzda urun ortaya koyarim diye yirtinir
bizimkiler gider her sene liseli dizisi yapmaya devam eder
aynen devam böyle, süperiz fenayiz...
elin yabancisi nasil farkli tarzda urun ortaya koyarim diye yirtinirbizimkiler gider her sene liseli dizisi yapmaya devam ederaynen devam böyle, süper...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 9 sa.
Her zamanki gibi 17 yaşlarındaki liselilerin konu olduğu 20 küsür yaşındaki yetişkinlerin oynadığı tipik bit Türk dizisi olsa gerek
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 8 sa.
Vay anasını fox tv gündüz kuşağı dizilerini netflix yayınlar olmuş.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
denizbay1 48 dk.
Bu durum ülkenin utancıdır işte. Kimi ülke insanları bilim ve kurgunun içiçe geçtiği, analitik ve sorgulatan, beyni çalıştıran ve düşünmeye sevk eden dizileri baş tacı yaparken, bizim ülkemiz ise beynin en ilkel düzeyinde bulunan aşk, meşk, şiirsel işlerle uğraşıyor! Şu anda bilime göre dünya üzerinde iki tür insan, yani iki tür beyin mevcut. Bunlardan biri gelişmiş ve daha logic düşünen ve üretebilen beyin iken, diğeri ise hala ilkel düzey de ve üretmeyen, düşünmekten hoşlanmayan ve sadece tüketen tip beyindir. Bizim ülkemizdeki toplum hangisi dersiniz? İşte bu binlerce araştırmaya, teste ve felsefik akımların da yardımıyla ortaya çıkarılmıştır ki, edebiyat, aşk meşk vb gibi konular insanın en düşük formuyla üretebildiği konulardır. Daha gelişmiş beyinler ise teknoloji, fikir, felsefe, madde, buluş ve sorun çözme üretmektedir. Özetle, bir insana bakın, şayet o sadece aşk meşk, duygusal ilişkiler, dedikodu, şiir, duygusal müzikler ile ilgileniyorsa bilin ki beyni en ilkel formdadır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
logi666leboss 2 sa.
Bu nasıl isim ya market reklamı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 3 sa.
Netflix neden böyle saçma sapan projeler üretiyor anlamıyorum
Hakan: Muhafız gibi ucube bir diziye imza attılar zaten, bir BluTV'nin orjinal içeriklerine bak bir de Netflix Türkiye'nin.. Rakiplerinden çok ders almaları lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 3 sa.
Yeter artık şu saçma lise dizileri yapmayın yeter kardeşim ya milletin akıllarıyla dalga geçiyorlar resmen.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 7 sa.
Merak ettim i..neler de olacak mı?
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 6 sa. fotifoti
bir-iki karakter zenci gay olmazsa gönlüm kalır

türkiye'de yemez ama daha bir 15-20 senemiz var o film-diziler için
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pontus Euxinus 5 sa. fotifoti
Netflix Türk dizisinde lezbiyen, gay olursa anında engeli basarlar.
Aman diyeyim...
LGBT içeriğe gerek yok hatta. Düşünsene House of Cards gibi Türk dizisi çekiliyormuş. Milletvekillerinin, cumhurbaşkanının türlü türlü oyunlarını, entrikalarını, TBMM'yi, Saray'ı falan izliyoruz.
Düşünebildin mi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 7 sa.
Pınar Deniz için bakarım .Keşke komedi olsaymış.Muhtemelen araplara falan da yönelik düşünmüşlerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 7 sa.
BIM bunu kıskandı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 7 sa.
(bkz: zoey 101)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 8 sa.
Vay anasını fox tv gündüz kuşağı dizilerini netflix yayınlar olmuş.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 8 sa.
kaan urgancıoğlu varsa proje iyidir. fakat kendisini niye böyle basit bir senaryoyla heba ediyor ona anlam veremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +382 CWaRRioR +223 hsyn_hksvr +215 apulunas +170 noktasalih +138 SaB0 +103 cem1907 +101 csh +93 HoLyZz! +93 Alex5 +87
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Üye, 6 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3894 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
aşk 101, love 101 ve
11 etiket daha aşk 101 fragmanı aşk 101 hikayesi aşk 101 konusu netflix türk dizisi diziler fragman Türkiye Gündemi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 sa. Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor 3 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler 3 sa. Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri 4 sa. Steam’de toplam fiyatı 120 TL olan iki oyun, haftaya Epic Store’da ücretsiz 5 sa. İstanbul Havalimanı’na Akınsoft’tan robot danışman desteği 5 sa. iOS 12 kullanım oranı yüzde 88'e ulaştı 6 sa. Kekik yağı ve mısır nişastasından yapılan kapsüller, sivrisineklere geçit vermiyor 6 sa. Toshiba sunucular için en hızlı PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu 7 sa. Çin'in Airbus ve Boeing'e rakip yolcu uçağı hakkında tüm detaylar 8 sa. AMD EPYC Rome'u duyurdu: Sunucu sınıfında 7 nm avantajı 8 sa. Samsung ve BM sürdürülebilir gelişim programı konusunda ortaklık yapıyor 9 sa. Avrupa'da bu yılın en çok satan oyunları açıklandı 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix’in yeni Türk dizisi Aşk 101’in duyuru fragmanı yayınlandı Sonraki Amiral gemisi Nubia Z20 tanıtıldı: Çift ekran, Snapdragon 855 Plus ve 48 MP üçlü kamera 10 sa. 60 000 Binance kullanıcısının kimlik bilgileri çalındı 11 sa. Dört kameralı Moto modelinden yeni görüntüler 11 sa. 10 Maddede Samsung Galaxy Note 10 12 sa. NASA'nın 'Güneş'e fırlattığı' uzay aracı, 22 GB'lık veri gönderdi 12 sa. Honor 8 serisi Vodafone bayilerinde 13 sa. OnePlus TV'nin ekran boyutları ortaya çıktı 13 sa. Bu da Slovenya'nın 937 beygirlik hiper otomobili: TS 900 H Apex 14 sa. Google Pixel 4, 90 Hz ekran ile gelecek 15 sa. Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarıyla 200 milyon dolarlık anlaşma sağladı 16 sa. Samsung, Snapdragon işlemcili Galaxy Book S dizüstü bilgisayarını tanıttı 17 sa. Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak 17 sa. Son 8 yılda uçaklarda yakıt verimliliği %12 arttı 18 sa. Death Stranding, PC'ye de gelebilir 1 gün Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek! 1 gün Note 10+ ön inceleme | En hızlı, en büyük, en yetenekli Note burada 1 gün Note 10 ön inceleme | Tek elle kullanıma uygun yeni Note 1 gün Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu 1 gün Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha 1 gün Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’ye dönmeye korkuyorum :(
DH Forum
tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet #eminönündevahşet
DH Forum
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Halo Infinite'in Xbox One Versiyonu "İkinci Sınıf" Olmayacak
Bölüm Sonu Canavarı
Samurai Shodown Ücretsiz DLC Karakteri Shizumaru Hisame Eylül'...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim