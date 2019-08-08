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Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak

Disney, yeni yayın servisi Disney Plus'ı detaylandırmaya devam ediyor. Yüzlerce film ve diziyle yayın hayatına başlayacak olan Disney+'ın yakın bir zamanda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.
17 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
2,5b
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney'in önümüzdeki aylarda resmen yayınlamaya hazırlandığı dijital platformu Disney+ hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili düzenlenen bir toplantıda dün bazı açıklamalar yapan Disney, Disney Plus'ın ilk gününde tam 300 farklı film ve 7500 dizi bölümü içereceğini söyledi.

Disney'in yatırımcılarıyla yaptığı konuşmada ayrıca yeni yayın servisinin fiyat politikasıyla ilgili de bazı açıklamalar yapıldı. Disney+, 6,99 dolarlık aylık abonelik ücretiyle yayın hayatına başlayacak. Buna ek olarak ayrıca Hulu ve ESPN+'ın da dahil edildiği paket ücretiyse 12,99 dolar olacak.

Türkiye'de yayınlanacak mı?


Disney+ yakın bir zamanda resmen Türkiye'ye de gelecek ancak kesin yayın tarihi henüz belli değil. Disney+'ın şu anda tamamıyla Türkçe bir sayfası bulunuyor. Dün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, en geç iki yıl içerisinde servisi tüm dünyada yayınlamayı planladıklarını söyledi.

Disney Plus'ın Türkiye'de hangi fiyatla çıkış yapacağı konusunda şu an için resmi bir şey yok. Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlenmesi durumunda Disney, orijinal içerikleriyle birlikte ülkemizde önemli bir başarı yakalayabilir.

Marvel, Star Wars, Pixar ve Fox


Disney bildiğiniz gibi son yıllarda sinema sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. Medya devinin bu alandaki en büyük kozu ise yaklaşık 10 yıldır Marvel Stüdyoları ve Star Wars olmuştu. Disney yeni yayın servisinde de bu kozlarını en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Marvel ve Star Wars filmleri 2019'un sonları itibarıyla Netflix'ten tamamıyla kaldırılacak ve yalnızca Disney Plus'a özel olacak.

Disney ayrıca yeni Marvel ve Star Wars dizileri üzerinde de çalışıyor. 2020-2021 yılları içerisinde beş farklı Marvel dizisi Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Loki, WandaVision ve The Falcon & Winter Soldier'ı içeren bu diziler Marvel Sinematik Evreni'yle direkt olarak bağlantılı olacak.

Jon Favreau tarafından hazırlanan yeni Star Wars dizisi The Mandalorian ise 12 Kasım'da Disney+ ile aynı anda yayınlanacak. İlk sezonu tam 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan dizide Pedro Pascal gibi önemli oyuncular da yer alıyor.

Son olarak Disney Plus'ın içerik anlamında önemli bir kısmı da Fox filmleri ve dizilerinden oluşacak. Bildiğiniz gibi Disney, geçtiğimiz aylarda tam 71,3 milyar dolar karşılığında 21st Century Fox'u bünyesine katmıştı. Bu satın almanın özellikle de Disney Plus için çok büyük pozitif etkileri olacak. Örneğin The Simpson dizisi 30 sezonuyla birlikte Disney Plus'ta izlenebilecek.

Disney ayrıca bazı popüler Fox filmlerini tekrar çekmeye hazırlanıyor. Home Alone (Evde Tek Başına), Night at the Museum (Müzede Bir Gece), Cheaper by the Dozen (Sürüsüne Bereket), Diary of a Wimpy Kid (Saftirik Greg'in Günlüğü) filmlerinin remake versiyonları çekilecek ve Disney Plus'a özel olarak yayınlanacak. 


https://screenrant.com/disney-plus-launch-how-many-movies-tv-episodes/ Yorum Yaz
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Akasha_Ether 16 sa. en beğenilen
Bu platform gayflixi fena tokatlayacak
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fatsa52 6 sa.
Neyşınıl cografigin binlerce icerigi yeter
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a_y_k_u_t 9 sa.
Netflixin kendi içerikleri dışında bir şey izlemiyorum neredeyse. Asıl çöp olan marvel filmleri. Linç is coming.
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Dürüstİnsan 14 sa.
Disney Plus ve önümüzdeki yıl başlarında gelecek olan HBO Max, Netflix için ciddi rakip olacaklar. Ama bence Netflix için daha iyi olacak. Kendini toparlaması açısından iyi olur.
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Rachsuchtig 9 sa. Dürüstİnsan
Netflix bu abonelik sistemine ön ayak oldu. Ama tahtını koruyamayacak bana kalırsa
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sadrag 15 sa.
Güzel haber.. Yanlız müzede bir gece'nin remake i nedir ya? Oldu olacak Endgame'in de remake ini çekin..
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Akasha_Ether 16 sa. en beğenilen
Bu platform gayflixi fena tokatlayacak
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BatuhanXxX 16 sa.
Netflix i kötü günler bekliyor. Disney in kendi markaları çok çok fazla. Netflix boş beklemez herhalde.
İşin kötü tarafı izleyici için. Eskiden kumanda ile bir Dizi den diğer diziye atlamak mümkün iken, artık başka bir dizi yada Film için Başka aboneliği aktiv etmek zorunda. Yani cepten para çıkması demek.
Netflix in hamlesi ne olacak göreceğiz.
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GAMBIT 17 sa.
ABD'deki içeriklerin aynısı Türkiye'de de olacak mı acaba? Öyle olursa Netflix yerine mantıklı olabilir. Netflix'in kendi içerikleri zaten çöp, Türkiye kütüphanesi de çok zayıf. Disney ABD'dekiyle aynı kütüphaneyi sunarsa iyi bir fiyatla avantajlı olur.
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