Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak

Disney'in önümüzdeki aylarda resmen yayınlamaya hazırlandığı dijital platformu Disney+ hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız mali çeyrekle ilgili düzenlenen bir toplantıda dün bazı açıklamalar yapan Disney, Disney Plus'ın ilk gününde tam 300 farklı film ve 7500 dizi bölümü içereceğini söyledi.Disney'in yatırımcılarıyla yaptığı konuşmada ayrıca yeni yayın servisinin fiyat politikasıyla ilgili de bazı açıklamalar yapıldı. Disney+, 6,99 dolarlık aylık abonelik ücretiyle yayın hayatına başlayacak. Buna ek olarak ayrıca Hulu ve ESPN+'ın da dahil edildiği paket ücretiyse 12,99 dolar olacak.Disney+ yakın bir zamanda resmen Türkiye'ye de gelecek ancak kesin yayın tarihi henüz belli değil. Disney+'ın şu anda tamamıyla Türkçe bir sayfası bulunuyor. Dün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, en geç iki yıl içerisinde servisi tüm dünyada yayınlamayı planladıklarını söyledi.Disney Plus'ın Türkiye'de hangi fiyatla çıkış yapacağı konusunda şu an için resmi bir şey yok. Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlenmesi durumunda Disney, orijinal içerikleriyle birlikte ülkemizde önemli bir başarı yakalayabilir.Disney bildiğiniz gibi son yıllarda sinema sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. Medya devinin bu alandaki en büyük kozu ise yaklaşık 10 yıldır Marvel Stüdyoları ve Star Wars olmuştu. Disney yeni yayın servisinde de bu kozlarını en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Marvel ve Star Wars filmleri 2019'un sonları itibarıyla Netflix'ten tamamıyla kaldırılacak ve yalnızca Disney Plus'a özel olacak.Disney ayrıca yeni Marvel ve Star Wars dizileri üzerinde de çalışıyor. 2020-2021 yılları içerisinde beş farklı Marvel dizisi Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Loki, WandaVision ve The Falcon & Winter Soldier'ı içeren bu diziler Marvel Sinematik Evreni'yle direkt olarak bağlantılı olacak.Jon Favreau tarafından hazırlanan yeni Star Wars dizisi The Mandalorian ise 12 Kasım'da Disney+ ile aynı anda yayınlanacak. İlk sezonu tam 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan dizide Pedro Pascal gibi önemli oyuncular da yer alıyor.Son olarak Disney Plus'ın içerik anlamında önemli bir kısmı da Fox filmleri ve dizilerinden oluşacak. Bildiğiniz gibi Disney, geçtiğimiz aylarda tam 71,3 milyar dolar karşılığında 21st Century Fox'u bünyesine katmıştı. Bu satın almanın özellikle de Disney Plus için çok büyük pozitif etkileri olacak. Örneğin The Simpson dizisi 30 sezonuyla birlikte Disney Plus'ta izlenebilecek.Disney ayrıca bazı popüler Fox filmlerini tekrar çekmeye hazırlanıyor. Home Alone (Evde Tek Başına), Night at the Museum (Müzede Bir Gece), Cheaper by the Dozen (Sürüsüne Bereket), Diary of a Wimpy Kid (Saftirik Greg'in Günlüğü) filmlerinin remake versiyonları çekilecek ve Disney Plus'a özel olarak yayınlanacak.