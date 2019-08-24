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Netflix insanlar tarafından oluşturulan koleksiyonları test ediyor

Netflix kullanıcılarına dizi önerilerini genellikle belirli algoritmalarla yapıyor. Bugün ise insanlar tarafından oluşturulan koleksiyonların uygulamada yerini alacağı gözüktü.
1 sa.
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Netflix insanlar tarafından oluşturulan koleksiyonları test ediyor
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Yayın akışı platformlarının en önemli noktası yaptığı öneriler oluyor. Gerek müzik servisleri gerekse de Netflix gibi içerik platformları akıllı önerilerle kullanıcıları platformda tutmaya çalışıyor. Bugüne kadar Netflix’in önerileri algoritmaların elindeydi. Görünen o ki yakında uygulamaya insan eli değecek.

Editörler tarafından oluşturulan listeler

Koleksiyonlar ismiyle anılan özellik temel olarak çeşitli listeleri içeriyor. Bu listeler algoritmalar yerine editörler tarafından oluşturuluyor. Dolayısıyla daha işlevsel öneriler görmemiz mümkün. Spotify kullananlar bu yapıya halihazırda alışıklar. Algoritmalar liste içlerinde ve haftalık keşif gibi farklı yerlerde görev alsalar da özel listelerin çoğu insanlar tarafından hazırlanmış durumda. Netflix de buradan ilham almışa benziyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy Note 10+ için üç boyutlu tarama uygulaması yayınladı"

Koleksiyonları takip ederek listeye eklenecek yeni içeriklerden de anında haberdar olabiliyorsunuz. Şimdilik yeni özellik sadece iOS uygulamasında bazı kullanıcılar için test ediliyor. Testler tamamlandığında tüm kullanıcılar için sunulacaktır. Tabii ki net çıkış tarihi söylemek şimdilik mümkün değil. Ancak son zamanlarda kullanıcıların dizi önerilerinden şikayet ettiği biliniyordu. Dolayısıyla bu değişimin hayata geçmesi fazla uzun sürmeyecektir.



https://9to5mac.com/2019/08/24/netflix-collections-ios-curation/ Yorum Yaz
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