Netflix, mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların dizisini çekiyor

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"Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu"

Taylandlı bir çocuk futbol takımının bir mağarada mahsur kalması hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından birisiydi. 12 çocuk ve bir takım antrenöründen oluşan futbol takımı, tam 17 gün süren uzun operasyonların ardından herhangi bir can kaybı olmadan kurtarılmıştı. Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi bu dramatik olayın dizisini çekmeye hazırlanıyor.Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Netflix,"Taylandlı çocukların kurtarılma hikayesi dünyanın her tarafından insanları birbirine bağlayan hem yerel hem de evrensel birçok tema içeriyor. Bu inanılmaz hikayeyi bir miniseri halinde dünyayla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.Dizinin yönetmenlik koltuğundave Crazy Rich Asians filmindenoturacak. Netflix dizinin bir miniseri olacağını söyledi ancak tam olarak kaç bölümden oluşacağını açıklamadı. Aynı şekilde yayın tarihi de şu an için belli değil.Teknoloji dünyasının popüler ismida hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl bu olayın konuşulan figürlerinden birisi olmuştu. Musk, SpaceX mühendislerini seferber ederek mini bir denizaltı geliştirmiş ve denizaltını bizzat Tayland'a giderek kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere yetkililere teslim etmişti. Ancak kurtarma ekibi Musk'ın denizaltını kullanışsız bulmuştu.Netflix dizisinde Elon Musk herhangi bir şekilde yer alacak mı bu konu da şu anda merak ediliyor.