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Netflix, mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların dizisini çekiyor

Orijinal içerik kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix, geçtiğimiz yıl mağarada mahsur kalan Taylandlı çocuklarla anlaşmaya vardı. Dramatik olayın tek sezonluk bir mini dizisi geliyor.
3 hf.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Taylandlı bir çocuk futbol takımının bir mağarada mahsur kalması hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından birisiydi. 12 çocuk ve bir takım antrenöründen oluşan futbol takımı, tam 17 gün süren uzun operasyonların ardından herhangi bir can kaybı olmadan kurtarılmıştı. Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi bu dramatik olayın dizisini çekmeye hazırlanıyor.

Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Netflix,"Taylandlı çocukların kurtarılma hikayesi dünyanın her tarafından insanları birbirine bağlayan hem yerel hem de evrensel birçok tema içeriyor. Bu inanılmaz hikayeyi bir miniseri halinde dünyayla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizinin yönetmenlik koltuğunda Nettawut Poonpiriya ve Crazy Rich Asians filminden Jon M. Chu oturacak. Netflix dizinin bir miniseri olacağını söyledi ancak tam olarak kaç bölümden oluşacağını açıklamadı. Aynı şekilde yayın tarihi de şu an için belli değil.

Ayrıca Bkz. "Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu"
Teknoloji dünyasının popüler ismi Elon Musk da hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl bu olayın konuşulan figürlerinden birisi olmuştu. Musk, SpaceX mühendislerini seferber ederek mini bir denizaltı geliştirmiş ve denizaltını bizzat Tayland'a giderek kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere yetkililere teslim etmişti. Ancak kurtarma ekibi Musk'ın denizaltını kullanışsız bulmuştu.

Netflix dizisinde Elon Musk herhangi bir şekilde yer alacak mı bu konu da şu anda merak ediliyor.  

https://www.engadget.com/2019/04/30/netflix-thai-cave-rescue-show/ Yorum Yaz
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ozakin70 3 hf. en beğenilen
Netflix: bununda ekmeğini yiyim
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Tommy Shelby 2 hf.
Bundan nasıl bir dizi çıkabilir ki
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Dodge 2 hf.
Bu olayın gerçekten ilginç bir hikayesi vardı.Güzel ele alınırsa izlenecek bir şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum.
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Das Boot 2 hf.
2 bölum magaraya girmeden oncesini anlatsalar magara da da 17 gun kalmis her gun icin bir bolum cekseler toplam 19 olur birde kurtarildiktan sonrasi icinde bir bolum cekerler 20 bolum olur. Yilda 10 bolumden 2 sezon gider işte
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SEO-Uzmanı 2 hf.
netflix kendi izleyici kitlesinin
bekletisini ve tarzını hala daha tam anlamış değil galiba !
bu senaryo anca disney é uygun !
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Zebercet 2 hf. SEO-Uzmanı
Aksine tam da Netflix seyirci profili için.
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ozakin70 3 hf. en beğenilen
Netflix: bununda ekmeğini yiyim
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mahmut716 3 hf. ozakin70
muhafız'dan iyi olacaktır.
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