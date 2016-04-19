Netflix sanal gerçekliğe özel içerik yapmak istemiyor

Sanal gerçeklik kasklarının bir kaç yıl içinde hayatımızın önemli bir parçası olması bekleniyor. Oyunlar, canlı yayınlar ve eğitim gibi alanların yanı sıra TV-Sinema dünyasının da bu teknolojiden yoğun bir şekilde yararlanacağı öngörülüyor. Buna karşn Netflix bu teknolojiye biraz mesafeli. Netflix'in Ceo'su Reed Hastings sanal gerçekliğe özel içerik üretmeyeceklerini söylüyor:

"Şu an gerçekten de TV ve dizilerimize odaklandık, bunlardan daha fazla yapmayı istiyoruz; eğer isterseniz bunları sanal gerçeklik cihazlarıyla da izleyebileceksiniz. Buna karşın insanların büyük bölümünün Netflix'i akıllı telefon ve akıllı TV'ler üzerinden izlemek isteyeceğini düşünüyorum."

Netflix'in House of Cards, Daredevil, Orange is the New Black veya Trailer Park Boys gibi dizilerinin sanal gerçeklik desteğine kavuşması çok zor olacak diyebiliriz. Gerçi bu cihazlar popüler oldukça gelecekteki projelerde sanal gerçekliğe özel diziler görmemiz de mümkün olabilir.



http://www.tweaktown.com/news/51672/netflix-want-make-exclusive-vr-content/index.html