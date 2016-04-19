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Netflix sanal gerçekliğe özel içerik yapmak istemiyor

Sanal gerçeklik her ne kadar hayatımızın önemli bir parçası olacak gibi görünse de son dönemlerde başarılı dizileriyle dikkat çeken Netflix bu teknolojiye özel içerik üretmek istemediğini söylüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Netflix sanal gerçekliğe özel içerik yapmak istemiyor

Sanal gerçeklik kasklarının bir kaç yıl içinde hayatımızın önemli bir parçası olması bekleniyor. Oyunlar, canlı yayınlar ve eğitim gibi alanların yanı sıra TV-Sinema dünyasının da bu teknolojiden yoğun bir şekilde yararlanacağı öngörülüyor. Buna karşn Netflix bu teknolojiye biraz mesafeli. Netflix'in Ceo'su Reed Hastings sanal gerçekliğe özel içerik üretmeyeceklerini söylüyor:
"Şu an gerçekten de TV ve dizilerimize odaklandık, bunlardan daha fazla yapmayı istiyoruz; eğer isterseniz bunları sanal gerçeklik cihazlarıyla da izleyebileceksiniz. Buna karşın insanların büyük bölümünün Netflix'i akıllı telefon ve akıllı TV'ler üzerinden izlemek isteyeceğini düşünüyorum."
Netflix'in House of Cards, Daredevil, Orange is the New Black veya Trailer Park Boys gibi dizilerinin sanal gerçeklik desteğine kavuşması çok zor olacak diyebiliriz. Gerçi bu cihazlar popüler oldukça gelecekteki projelerde sanal gerçekliğe özel diziler görmemiz de mümkün olabilir.
 

http://www.tweaktown.com/news/51672/netflix-want-make-exclusive-vr-content/index.html Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl
gayet mantıklı bir karar 3d televizyon olayındaki gibi bir hevesle herkes aldı 2 seneye adı bile anılmayacak :)
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kadirirdem 3 yıl
geleceğin teknolojisi yapmazlarsa kendileri bilir...
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orientem 3 yıl
Vr da gelecek var tamam da şuan için erken kimse o cihazları uzun süreli kullanamaz
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Mr light 3 yıl
joven
bu vr aklı karışık heyecanlı tiplerin gazlaması ile bugünleredüşe kalka geldi şimdi pamuk eller ceplere ama millette tık yok

Aslında dediğinin tam tersi oldu htc vive ön siparişi 10 dakikada tükendi pekte satılmayan ürünler değil; gerçi daha belli olmaz ne olacağı uzun vadede satamayabilir
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mementopolis 3 yıl
Sonucta , VR icerikleri üretilince kendi icerisine dahil edecek degilmi netflix. Bir lisans alma isine bakar o kadar. Adamlar beliki olgunlasmamis bir seyi dahil etmek istemiyorlar. ben vr konusunda zaten olumlu düsünmüyorum.
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PeYLeR. 3 yıl
htc vive, oculus rift bu fiyatlar ile yaygın kullanıma ulamaşamaz. Telefonların ekran çözünürlükleri ise bu gözlükler için yetersiz kalıyor. Dolayısı ile şu aşamada içerik sunmasının bir esprisi yok.
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There goes your life 3 yıl
dün konfrensta hasting extreme gaming için daha uygun olduğunu fiyat ve benzer sebeplerden dolayı fazla yaygınlaşacağını düşünmediğini söyledi.
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