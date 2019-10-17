iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor

Apple’ın geçmiş yıllara oranla bira daha fazla ilgi uyandıran ve pek çok ülkede beklentilerin üzerinde sipariş toplayan iPhone 11 akıllı telefon serisi ile Apple Watch Series 5 modelleri bu gece yarısından itibaren satışa çıkıyor.

iPhone 11 serisi özellikleri

Geçtiğimiz ay itibariyle ilk dalga ülkelerde satışa sunulan iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 modeli bu ayın başlarında ikinci dalga ülkelere sunuldu ve yarından itibaren de ülkemizde satışa çıkacak.

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iPhone 11 serisinde A13 Bionic yonga setinin fark yarattığını söyleyebiliriz. Mobil dünyanın en iyisi durumundaki A13 yonga seti yanında RAM kapasiteleri de önceki nesle oranla artmış durumda. Elbette kamera tarafı da dikkat çekici.

iPhone 11 modelinde iki arka kamera, Pro ve Pro Max modellerinde ise 3 arka kamera yer alıyor. Gelişmiş düzenleme seçeneklerinin yanı sıra aynı anda tüm sensörlerden kayıt alabilme ve tek çekimde birden fazla pozlama yaparak detaylı görüntüler elde edebilme gibi özellikler mevcut. Apple Watch Series 5 ise daha verimli EKG, bağımsız uygulama mağazası, daha gelişmiş ekran gibi özelliklere sahip.

iPhone 11 serisinin ve Apple Watch Series 5 modelinin fiyatları şu şekilde açıklandı:

iPhone 11 fiyatı

iPhone 11 64 GB: 7299 TL

iPhone 11 128 GB: 7749 TL

iPhone 11 256 GB: 8599 TL

iPhone 11 Pro fiyatı

iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL

Apple Watch Series 5 fiyatı

Apple Watch Series 5 40 mm: 3099 TL

Apple Watch Series 5 44 mm: 3299 TL

Bu gece yarısı saat 00.00’dan itibaren Turkcell ve Turk Telekom gibi operatörler ile perakende satış ağlarının internet sitelerinde yeni modeller satışa sunulacak. Troy ve Gürgençler Premium Reseller mağazalarında ise yine 00.00’dan itibaren yeni modellerin satışları çeşitli etkinliklerle başlayacak.