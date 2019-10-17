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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor

    Bu gece yarısından itibaren iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 akıllı saati satışlara başlayacak. İnternet siteleri ve fiziksel satış noktalarından yeni modelleri edinebilirsiniz.
    40 dk. (Son Güncelleme: 33 dk.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın geçmiş yıllara oranla bira daha fazla ilgi uyandıran ve pek çok ülkede beklentilerin üzerinde sipariş toplayan iPhone 11 akıllı telefon serisi ile Apple Watch Series 5 modelleri bu gece yarısından itibaren satışa çıkıyor.

    iPhone 11 serisi özellikleri

    Geçtiğimiz ay itibariyle ilk dalga ülkelerde satışa sunulan iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 modeli bu ayın başlarında ikinci dalga ülkelere sunuldu ve yarından itibaren de ülkemizde satışa çıkacak.

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    iPhone 11 serisinde A13 Bionic yonga setinin fark yarattığını söyleyebiliriz. Mobil dünyanın en iyisi durumundaki A13 yonga seti yanında RAM kapasiteleri de önceki nesle oranla artmış durumda. Elbette kamera tarafı da dikkat çekici.

    iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor
     

    iPhone 11 modelinde iki arka kamera, Pro ve Pro Max modellerinde ise 3 arka kamera yer alıyor. Gelişmiş düzenleme seçeneklerinin yanı sıra aynı anda tüm sensörlerden kayıt alabilme ve tek çekimde birden fazla pozlama yaparak detaylı görüntüler elde edebilme gibi özellikler mevcut. Apple Watch Series 5 ise daha verimli EKG, bağımsız uygulama mağazası, daha gelişmiş ekran gibi özelliklere sahip.

    iPhone 11 serisinin ve Apple Watch Series 5 modelinin fiyatları şu şekilde açıklandı:

    iPhone 11 fiyatı

    iPhone 11 64 GB: 7299 TL

    iPhone 11 128 GB: 7749 TL

    iPhone 11 256 GB: 8599 TL

    iPhone 11 Pro fiyatı

    iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL

    iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL

    iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL

    iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL

    iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL

    iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL

    Apple Watch Series 5 fiyatı

    Apple Watch Series 5 40 mm: 3099 TL

    Apple Watch Series 5 44 mm: 3299 TL

    Bu gece yarısı saat 00.00’dan itibaren Turkcell ve Turk Telekom gibi operatörler ile perakende satış ağlarının internet sitelerinde yeni modeller satışa sunulacak. Troy ve Gürgençler Premium Reseller mağazalarında ise yine 00.00’dan itibaren yeni modellerin satışları çeşitli etkinliklerle başlayacak.

     


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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 3 dk.
    Note10 Plus alacaginiza Iphone 11 alin kafi hem de cok daha dusuk fiyata ...
    Iphone11 kamerasi yani fotograf ve videosuyla Note10 Plustan cok ustun.
    Donanimi gucu zaten acik ara onde ...
    Guncelleme deseniz Note serisi 2 yil hem de gec gelen o guncellemelerle ...
    Turkiye icin ayrica gec gelen hatta atlanan aylik guncellemeleri de ayrica hatirlamak gerek ...
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    Escapetolife 15 dk.
    Bu akıllı saatler çok göze batmaya başladı, ileride %50 ötv gelirse şaşırmayız. Bir seneyi geçti hala daha EKG özelliği açılmadı yanılmıyorsam avrupa ve bizde, bu izin işleri bu kadar uzamamalıydı, millet parasını verdiği özelliği kullanamıyor.
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    TearsForFears 24 dk.
    Sarı kafanın mektubundan sonra ayfor almayı bıraktık
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    John D. Rockefeller 27 dk.
    Sabırsızlıkla bekliyoruz, hepimiz alacağız. Heyooo
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