Netflix'ten mobile özel bütçe dostu paket

1997 yılında kullanıcıların e-posta ile film kiralayabildiği bir servis olarak hayatına başlayan Netflix, bugün Disney ve Time Warner gibi medya devlerini gölgede bırakan bir içerik devi haline gelmiş durumda. Şirket bu inanılmaz başarısını yeniliklere açık olmasına ve yeni teknolojilere hızlıca adapte olmasına borçlu.

Dijital platformunu akıllı telefon ve tabletlerde kusursuz şekilde çalışacak hale getirmekle kalmayıp; Chromecast, Roku ve FireTV gibi yeni video teknolojileri ile de uyumlu hale getiren Netflix, geleceğe dönük bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Online içerik devi, mobil kullanıcılara yönelik olarak bütçe dostu yeni bir paket hazırlıyor.

Dünya genelinde 140 milyona yakın kullanıcısı bulunan Netflix, sadece mobil platformlarda kullanılabilecek bu uygun fiyatlı paket ile daha da geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.

ABD'de kullanıcılara fiyatları 7.99, 10.99 ve 13.99 dolar olan üç farklı paket seçeneği sunan Netflix, mobil platformlara özel yeni bir ödeme planı hazırladıklarını ve bu paketin aylık 4 dolara kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Şu anda Hindistan ve Malezya'da test edilen mobil paket, ilk olarak Asya pazarına sunulacak.

Asya - Pasifik pazarındaki Netflix aboneleri platformdaki videoları izlemek için genelde mobil cihazları kullanıyor. Variety'nin paylaştığı verilere göre ABD ve Avrupa'da kullanıcılar videoların yüzde 55'ini mobil cihazlardan izlerken, Asya - Pasifik bölgesinde bu oran yüzde 74'e ulaşıyor. Bu yüzden Netflix'in mobil paketini ilk olarak Asya pazarına sunması yerinde bir hamle olarak görülüyor.

https://screenrant.com/netflix-streaming-plans-mobile/