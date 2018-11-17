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Netflix'ten mobile özel bütçe dostu paket

Dünya genelinde 137 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Netflix, mobil platformlara özel olarak hazırladığı yeni bütçe dostu paketiyle kullanıcı sayısını daha da arttırmayı amaçlıyor.
6 ay
29,2b
1
44
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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1997 yılında kullanıcıların e-posta ile film kiralayabildiği bir servis olarak hayatına başlayan Netflix, bugün Disney ve Time Warner gibi medya devlerini gölgede bırakan bir içerik devi haline gelmiş durumda. Şirket bu inanılmaz başarısını yeniliklere açık olmasına ve yeni teknolojilere hızlıca adapte olmasına borçlu.
Dijital platformunu akıllı telefon ve tabletlerde kusursuz şekilde çalışacak hale getirmekle kalmayıp; Chromecast, Roku ve FireTV gibi yeni video teknolojileri ile de uyumlu hale getiren Netflix, geleceğe dönük bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Online içerik devi, mobil kullanıcılara yönelik olarak bütçe dostu yeni bir paket hazırlıyor.
Dünya genelinde 140 milyona yakın kullanıcısı bulunan Netflix, sadece mobil platformlarda kullanılabilecek bu uygun fiyatlı paket ile daha da geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. 
ABD'de kullanıcılara fiyatları 7.99, 10.99 ve 13.99 dolar olan üç farklı paket seçeneği sunan Netflix, mobil platformlara özel yeni bir ödeme planı hazırladıklarını ve bu paketin aylık 4 dolara kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Şu anda Hindistan ve Malezya'da test edilen mobil paket, ilk olarak Asya pazarına sunulacak.
Asya - Pasifik pazarındaki Netflix aboneleri platformdaki videoları izlemek için genelde mobil cihazları kullanıyor. Variety'nin paylaştığı verilere göre ABD ve Avrupa'da kullanıcılar videoların yüzde 55'ini mobil cihazlardan izlerken, Asya - Pasifik bölgesinde bu oran yüzde 74'e ulaşıyor. Bu yüzden Netflix'in mobil paketini ilk olarak Asya pazarına sunması yerinde bir hamle olarak görülüyor. 

https://screenrant.com/netflix-streaming-plans-mobile/ Yorum Yaz
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crazywinner3 6 ay en beğenilen
Netflix Türkiye'de içerik yok. Hangi filmi arasam yok, bu haliyle para verilmez
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b0Ni 6 ay
360p verir artık
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flegga34 6 ay
Netflix çoğu Android boxları mobil olarak görüyor. Oraya yükleyeceğimiz apk ile bu fırsattan yararlanabileceğimizi düşünüyorum
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aycibin 6 ay
film içeriği hala çok eksik.10 film arasam 2sini zor buluyorum
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renega 6 ay
@aycibin
bundan önce tivibu go sinema paketi kullanıyordum ayda 5,99tl tek kişi kullanabiliyor. 10tl verip netflix almak bin kat daha mantıklı
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renega 6 ay aycibin
@aycibin
bundan önce tivibu go sinema paketi kullanıyordum ayda 5,99tl tek kişi kullanabiliyor. 10tl verip netflix almak bin kat daha mantıklı
1) tahhüt derdi yok, ben tivibudan çıkmak istedim 50tl fatura çıkarttılar
2) izlediğin dizileri konuşsbileceğin binlerce insan var (belki milyon)
3) 4k, hdr içerikler var
4) film için ayrıca para istemiyor Tivibu istiyor
5) dizileri indirip okulda / yolculukta / internetsiz heryerde defalarca izleyebiliyorsun
6) internet abonesi olmak zorunda değilsin, tivibu için interet abonesi olman isteniyor
7) tivibu bozuk, sıksık sorun yaşatıyor açılmıuor.
8) dükkanda sinek avlayan tt çalışanlarının parasını sizden kesmiyorlar
9) netflix içerikleri çok daha çeşitli ve kaliteli
yani netflix'e şükrediyorum daha iyisi şuanyok ülkede
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II.Ares 6 ay
Internetten cok daha iyi aylik 40tl en iyi paketi 4 kisi bul 10tl yapar 10tl ye bi hamburger yiyemezsin
Reklam yok
Hizli
Kaliteli
Spotify ve Netflix e verdigim 1 kurusa acimiyorum
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Infinitum 6 ay
İyi, malum bankanın kampanyasıyla birleşirse sıcak fırsat.
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DH Misafiri 6 ay
pardon yanıtımı yanlışlıkla gocamoglalı ya yazmışım özr dilerim..size yazdım sayın javaprof.
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DH Misafiri 6 ay
valla bilader dizi deyip geçme..Narcos Dexter Prison Break bunları izle...zevk almazsan insan değilim..alırsan teşekkür bile yeter bana.
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Kankkunen 6 ay
Netflix Türkiye içeriği berbat denilecek seviyede, para verilecek seviyeye gelmesi için kırk fırın ekmek yemesi lazım.
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dencedenceo 6 ay
Bence oldukça makul bir fiyat
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baykus_reyis 6 ay
Ya arkadaş şuraya girip yorum attığınız internete verdiğiniz paraya yanmayıp 3 kuruşa mı bozuluyorsunuz? Gidin enpara kullanın 30tlye kadar yarısını geriye veriyor. Kullanın 2-3 kişi. Bir de müslüman olacaksınız ille korsan peşindesiniz.
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Cute Hentai 6 ay
NetFlix'in tüm içeriğini gösteren bir link alabilir miyim ?
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javaprof 6 ay
bu netflix akımı nedir yav eskiden insanlar dizi falan izlemezdi her ay izleyecek şeyi nerden buluyosunuz?Gidip o paraya udemy den ders alın.zaman israfı insan 50 dakikadan oluşan 50-60 bölümü niye izler hiç anlamıyorum.bu kadar zamanı nasıl buluyorsunuz.hadi romanı anlarım insanın hayal dünyasını geliştiriyor bilgi katmasa da yada oyun insanın problem çözme yeteneklerini geliştirebiliyor.ama dizi boş iş eskiden 40 50 yaşındaki kadınlar izlerdi bitek şimdi herkes dizi izliyor.
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gocamoğlalı 6 ay javaprof
Hocam böyle bir mantık olabilir mi? Dizi izlemek boş iş demek hangi mantığa sığabilir. Sırf zevk almak bile izlemek için yeterlidir.
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