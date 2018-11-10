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Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı

Disney, bir süredir gündemde olan yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı. Disney CEO'su Bob Iger, Loki dizisini resmen açıklarken, yeni bir Star Wars dizisi de duyurdu.
6 ay
5,4b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dün düzenlenen etkinlikte mali sonuçları yatırımcılar ile paylaşan Disney CEO'su Bob Iger, bir süredir gündemde olan yeni dijital platformlarını resmen tanıttı. Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformlara rakip olacak bu yeni platformun Disney+ adını taşıyacağı açıklandı.
Yeni dijital platformun ne zaman açılacağı da belli oldu. Bob Iger, Disney+'ı 2019'un son çeyreğinde açmayı planladıklarını belirtti. Disney ayrıca dijital platformda yer alacak kategoriler ve yayımlanacak orijinal içerikler hakkında da yeni detaylar paylaştı.
Disney+'ta yer alan içerikler; Disney, Marvel, Star Wars, Pixar ve National Geographic olmak üzere beş ana başlık altında kullanıcılara sunulacak. Bu kategorilerin her biri kendi başına bir platform olarak hazırlanacak ve kendine has bir tasarıma sahip olacak.
Birden fazla Marvel dizisi üzerinde çalıştığı bir süredir bilinen Disney, bu dizilerden birini resmen duyurdu. Iger, başrolünü Tom Hiddleston'un üstlendiği Loki dizisinin Disney+ orijinal dizileri arasında yer alacağını açıkladı. Loki dizisi ile aynı dönemde gündeme gelen Scarlet Witch dizisi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.
Iger, çekimlerine bir süre önce başlanan The Mandalorian'ın yanı sıra ikinci bir canlı aksiyon (animasyon olmayan) Star Wars dizisinin de hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Başrolünü Diego Luna'nın üstleneceği bu yeni Star Wars dizisi, 2016 yılında vizyona giren Rogue One: A Star Wars Story'nin öncülü olacak ve Rogue One'ın ana karakterlerinden Cassian Andor'un hikayesini anlatacak.
Şu ana kadar Disney+ için duyurulan orijinal diziler şu şekilde: The Mandalorian, Rogue One öncül dizisi, Loki, High Fidelity, High School Musical: The Musical, Monster, Inc. (animasyon) ve Star Wars: The Clone Wars (animasyon).

https://www.vulture.com/2018/11/disney-announces-streaming-service-name.html Yorum Yaz
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aozgec 6 ay en beğenilen
hayatımız yakın üyelikten başka bir şey olmayacak
Sene 2030 aylık üyelikler
migros üyeliği 1000
ev üyeliği 5000
elbise 500
mobilya 2000
disney 200
netfilix 250
icloud 400
youtube 300
...
...
...
...
nefes almak 100.000
hayatımız yakın üyelikten başka bir şey olmayacakSene 2030 aylık üyeliklermigros üyeliği 1000ev üyeliği 5000elbise 500mobilya 2000di...
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Ulfast 6 ay
Her platform kendi fiyatlandirmasini sanki kullanicilar sadece kendilerini kullaniyormus gibi tutuyor. Hic bir icerigi korsan kullajmayacaksaniz, en az 2-3 platforma uye olmaniz gerekiyor. Odenen miktar da az degil. Bu platformlar korsanciligi tavan yaptiracak. Cunku icerik te artiyor.
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nemoberk 6 ay
bence disney artık jedi siz ve ışın kılıçsız star wars olmucanı anlamalı.
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beyazkar 6 ay
Bence Disney Türkiye için yatırım yapmaz . Ancak netfilix içerikleri kaliteli bir hal almaya başlar. Filimleri hiç bir zaman Disney kadar kaliteli olmaz ancak.
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Dürüstİnsan 6 ay
Disney kaliteli işler yapacaktır diye düşünüyorum. Diğer yandan bu durum Netflix ve gittikçe güçlenen Amazon Prime servislerinin daha çok kaliteli işler yapmaya itebilir.
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ozgurrdunya 6 ay
Üyeliklerde vergiler gibi. Her gün yeni bir tanesi hayatımıza dahil oluyor.
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aozgec 6 ay en beğenilen
hayatımız yakın üyelikten başka bir şey olmayacak
Sene 2030 aylık üyelikler
migros üyeliği 1000
ev üyeliği 5000
elbise 500
mobilya 2000
disney 200
netfilix 250
icloud 400
youtube 300
...
...
...
...
nefes almak 100.000
Yanıtla +9
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esmerbuyucu 6 ay
Hulu'nun %60'ı da Disney'in 😂
1 Yanıt Yanıtla +1
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Pontus Euxinus 6 ay esmerbuyucu
Hulu'nun da ABD dışında uluslararası abonelik hizmeti verebileceği konuşuluyor. Ama içerik lisanslarında bir süre problem olacağını da not düşmek gerek. Örneğin Türkiye'de The Handmaid's Tale BluTV'de, Castle Rock Digiturk'te.
Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu... Yağıyor.
reddit.com/...
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orientem 6 ay
Baya bir zamandır konuşuluyordu ve şahsen Netflix'in üzerinden geçeceğini düşünüyorum. Netflix üçerik üreticilerinin ilerde kendisine rakip olucağını zaten biliyordu o yüzden kendisi de içerik üretimine girişti ama arada dağlar kadar kalite farkı var. Netflix içerik işini beceremiyor. Halihazırda çok büyük hayran kitleleri olan markaları bile aldı içine etti bıraktı. Disney'in içerikleriyle boş ölçüşebilicek duruma yaklaşamadı bile.
2 Yanıt Yanıtla +1
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mokinto 6 ay orientem
orientem
Baya bir zamandır konuşuluyordu ve şahsen Netflix'in üzerinden geçeceğini düşünüyorum. Netflix üçerik üreticilerinin ilerde kendisine rakip olucağını zaten biliyordu o yüzden kendisi de içerik üretimine girişti ama arada dağlar kadar kalite farkı var. Netflix içerik işini beceremiyor. Halihazırda çok büyük hayran kitleleri olan markaları bile aldı içine etti bıraktı. Disney'in içerikleriyle boş ölçüşebilicek duruma yaklaşamadı bile.

Bence Netflix in üzerinden geçemez ama Netflix in hem uygulama tasarım hemde içerik olarak daha rafine olması gerekli. İnsan kayboluyor.
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K_Spartakus 6 ay orientem
Netflix'e birşey olmaz, o da boş durup Disney'in gelişmesini izlemeyeceği gibi yeni içerikleri ortaya koyacaktır ve fiyatı da ona göre düşük tutabilir.
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