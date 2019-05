Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı

Dün düzenlenen etkinlikte mali sonuçları yatırımcılar ile paylaşan Disney CEO'su Bob Iger, bir süredir gündemde olan yeni dijital platformlarını resmen tanıttı. Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformlara rakip olacak bu yeni platformun Disney+ adını taşıyacağı açıklandı.

Yeni dijital platformun ne zaman açılacağı da belli oldu. Bob Iger, Disney+'ı 2019'un son çeyreğinde açmayı planladıklarını belirtti. Disney ayrıca dijital platformda yer alacak kategoriler ve yayımlanacak orijinal içerikler hakkında da yeni detaylar paylaştı.

Disney+'ta yer alan içerikler; Disney, Marvel, Star Wars, Pixar ve National Geographic olmak üzere beş ana başlık altında kullanıcılara sunulacak. Bu kategorilerin her biri kendi başına bir platform olarak hazırlanacak ve kendine has bir tasarıma sahip olacak.

Birden fazla Marvel dizisi üzerinde çalıştığı bir süredir bilinen Disney, bu dizilerden birini resmen duyurdu. Iger, başrolünü Tom Hiddleston'un üstlendiği Loki dizisinin Disney+ orijinal dizileri arasında yer alacağını açıkladı. Loki dizisi ile aynı dönemde gündeme gelen Scarlet Witch dizisi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Iger, çekimlerine bir süre önce başlanan The Mandalorian'ın yanı sıra ikinci bir canlı aksiyon (animasyon olmayan) Star Wars dizisinin de hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu. Başrolünü Diego Luna'nın üstleneceği bu yeni Star Wars dizisi, 2016 yılında vizyona giren Rogue One: A Star Wars Story'nin öncülü olacak ve Rogue One'ın ana karakterlerinden Cassian Andor'un hikayesini anlatacak.

Şu ana kadar Disney+ için duyurulan orijinal diziler şu şekilde: The Mandalorian, Rogue One öncül dizisi, Loki, High Fidelity, High School Musical: The Musical, Monster, Inc. (animasyon) ve Star Wars: The Clone Wars (animasyon).

https://www.vulture.com/2018/11/disney-announces-streaming-service-name.html