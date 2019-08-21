Youtube doğrudan mesajlaşma özelliğini sonlandırıyor

Youtube'un doğrudan mesajlaşma (DM) özelliği Google'ın en popüler sohbet yöntemlerinden biri olamadı. Platformdaki videoların paylaşımını kolaylaştıran bu özellik, çok kullanılmadığı gerekçesiyle şirket tarafından sonlandırılmaya hazırlanıyor.

Yorum bölümüne odaklanacağız

Youtube destek sayfalarında yayınlandığı üzere, şirket doğrudan mesajlaşma özelliğini 18 Eylül itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Özelliğin neden sonlandırıldığı açık bir şekilde ifade edilmemiş olsa da, gelen haberler Youtube'un bundan böyle yorum kısmına daha fazla odaklanacağı yönünde. Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde:

https://www.engadget.com/2019/08/20/youtube-killing-direct-messaging/

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"Önceliklerimizi sürekli olarak yeniden değerlendiriyoruz ve genel yorumları iyileştirmeye odaklanırken YouTube'un doğrudan doğrudan mesajlaşma özelliğini durdurmaya karar verdik." Youtube'un bu kararı almasından sonra gözler yorum bölümüzde yapılacak olançevrilmiş durumda.