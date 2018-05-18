Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix uygulaması hangi telefonlarda HDR desteği sunuyor?

Dizi, film yapımcısı ve dağıtıcısı Netflix, HDR desteğini sunduğu akıllı telefonların listesini güncelledi. HDR desteğini duyurduğu günden bu yana listeye üç yeni Android telefon daha eklendi.
1 yıl
3,8b
1
12
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ünlü dizilerin yapımcısı ve dağıtıcısı olan Netflx, HDR desteği verdiği cihazların listesini güncelledi. Daha net görüntüyü izleyiciye aktarmayı hedefleyen şirket, HDR desteği verebileceği cihazların yelpazesini de geliştirmeye devam ediyor. Tam olarak 15 farklı akıllı telefona HDR desteği sunan Netflix'in sayıyı arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte tam liste.

Huawei 

  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei P20
 

LG 

  • LG V30
  • LG G6 (Dolby Vision)

Apple

  • iPad Pro (2. nesil)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Samsung 

  • Galaxy Note 8
  • Galaxy Tab S3
  • Galaxy S9

 Sony

  • Sony Xperia XZ Premium 
  • Sony Xperia XZ1
  • Sony Xperia XZ2

Razer 

  • Razer Phone

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renega 1 yıl koyunsavar
s8'de hdr 10 yok ondandır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl renega
Alakası yok sadece desdeklemiyor. Amazon video ve YouTube desdekliyor Netflix niye vermediğinin bir açıklaması yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl koyunsavar
eminmisin? olduğunu zannetmiyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl renega
Şahsen bakabiliyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl koyunsavar
hdr paneli olmadığı için olmasın?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl renega
Hdr panel ı yoksa niye YouTube da Hdr desteği var?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl mu5tafa
sanırım Tivibu ile karıştırdın. imdb puanı 3-4 olan film 4K yada hdr olmaz. Netflix içerikleri genelde hdr yada 4K. Stranger things, rick and morty, under the dome, black mirror, the mist, ghost wars, orange is the new black vs + gençler için birçok popüler anime çizgifilm var (one pounchman, esrarengiz kasaba, star wars çizgi serisi, Phineas and ferb, bahçe duvarının ardında, fma, 7 ölümcül günah vs) sen bunlara değersiz diyorsan komik durumdasın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl hadjimurat
inanmayın aylardır kullanıyoruz çok memnunuz 4k hdr içerikleri harika
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hadjimurat 1 yıl
Netflix turkiye cidden rezalet indirmeyen bisey kaybetmez
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 yıl
İmdb 3-4 puanlı filmleri hemen hdr izlemeliyim. Evet bu çok büyük bir eksiklikti.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burkibey 1 yıl
Özellik olarak one plus 5t çoğundan iyi ama listede yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl
S8 niye yok
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3752 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, netflix hdr ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Burç Coşkunkan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google, Qualcomm işlemciyle güçlendirilmiş bir AR başlığı geliştiriyor 1 yıl Steam Link BETA uygulaması yayınlandı 1 yıl 2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor 1 yıl Wozniak:” Ethereum, kripto paraların Apple’ı olacak.” 1 yıl Boeing'in otonom helikopteri ilk görevini başarıyla tamamladı 1 yıl Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var 1 yıl Gran Turismo serisi 80 milyondan fazla sattı 1 yıl 2si1 | Kamu Spotu 1 yıl BlackBerry KEY2, Snapdragon 660 yonga seti ile gelebilir 1 yıl Fortnite'ın Android versiyonu bu yaz geliyor 1 yıl Çin'de derse odaklanamayan öğrenciler yüz tanıma teknolojisi ile tespit edilecek 1 yıl En güvenli blok zinciri hangisi? Kripto Para Günlüğü 1 yıl Sennheiser'dan sporculara özel kablosuz kulaklık: CX Sport 1 yıl Dergilik uygulamasını ilk kez indirecekler için Turkcell’den çok özel kampanya 1 yıl Samsung son reklam filmiyle iPhone'u tiye almaya devam ediyor 1 yıl Motorola Razr katlanabilir ekranla gelebilir 1 yıl Apple, 2018'in ilk çeyreğinde 600 bin HomePod sattı 1 yıl ASUS ZenFone 5'in DxOMark puanı belli oldu 1 yıl Instagram'a çok beklenen gönderi paylaşım özelliği geldi 1 yıl Google'ın az bilinen süper faydalı teknolojileri 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix uygulaması hangi telefonlarda HDR desteği sunuyor? Sonraki Soğuk algınlığı tarihe karışabilir 1 yıl Yaz aylarının trend güneş gözlükleri Modacruz'da 1 yıl Nokia X6, Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulacak mı? 1 yıl Avrupa Birliği, 2021'den itibaren araçlarda bu özellikleri zorunlu tutacak 1 yıl Yeni nesil BMW X5 bu yıl bitmeden tanıtılacak 1 yıl Bakan Arslan: “Yanlış bilgiler düzeltilmediği sürece Wikipedia yasağı kalkmayacak” 1 yıl Alibaba’nın kurucusu Jack Ma:” Blockchain değil, Bitcoin balondur.” 1 yıl Minik işler yaparak para kazanabileceğiniz mobil uygulama: Biis 1 yıl Chrome, artık HTTPS protokolü kullanan sitelere "Güvenli" ibaresi eklemeyecek 1 yıl Bitcoin madenciliği, dünya enerjisinin %0.5’ini kullanacak 1 yıl Project Cars Mobile geliyor 1 yıl Ford, navigasyon uygulaması Waze'i bilgi-eğlence sistemine dahil etti 1 yıl Yüzüklerin Efendisi dizisi Aragorn'un gençlik yıllarına odaklanacak 1 yıl Türkiye'nin Pakistan'a ATAK helikopteri satışı yakında duyurulacak 1 yıl Adobe’nin XD uygulaması ücretsiz hale geldi 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un Bixby 2.0 ile geleceği onaylandı 1 yıl 10nm sürecindeki ilk Intel işlemcisi belli oldu 1 yıl Son güncellemeyle WhatsApp grup sohbetlerine hangi özellikler eklendi? 1 yıl Patlayan elektronik sigara korkunç bir ölüme neden oldu 1 yıl ADATA’nın oyunculara yönelik en hızlı XPG SSD sürücüleri satışa çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim