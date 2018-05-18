Netflix uygulaması hangi telefonlarda HDR desteği sunuyor?

Teknoloji Editörü
Ünlü dizilerin yapımcısı ve dağıtıcısı olan Netflx, HDR desteği verdiği cihazların listesini güncelledi. Daha net görüntüyü izleyiciye aktarmayı hedefleyen şirket, HDR desteği verebileceği cihazların yelpazesini de geliştirmeye devam ediyor. Tam olarak 15 farklı akıllı telefona HDR desteği sunan Netflix'in sayıyı arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte tam liste.
Huawei
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P20
LG
- LG V30
- LG G6 (Dolby Vision)
Apple
- iPad Pro (2. nesil)
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
Samsung
- Galaxy Note 8
- Galaxy Tab S3
- Galaxy S9
Sony
- Sony Xperia XZ Premium
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ2
Razer
- Razer Phone
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