Netflix uygulaması hangi telefonlarda HDR desteği sunuyor?

Ünlü dizilerin yapımcısı ve dağıtıcısı olan Netflx, HDR desteği verdiği cihazların listesini güncelledi. Daha net görüntüyü izleyiciye aktarmayı hedefleyen şirket, HDR desteği verebileceği cihazların yelpazesini de geliştirmeye devam ediyor. Tam olarak 15 farklı akıllı telefona HDR desteği sunan Netflix'in sayıyı arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte tam liste.

Huawei

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P20

LG

LG V30

LG G6 (Dolby Vision)



Apple iPad Pro (2. nesil)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Samsung

Galaxy Note 8

Galaxy Tab S3

Galaxy S9

Sony Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1



Sony Xperia XZ2

Razer Razer Phone