Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi

iOS cihazlar için HDR arşivi genişliyor. Son güncelleme ile iTunes'tan sonra Netflix'e de HDR desteği geldi. iPad Pro ve iPhone X üzerinden HDR içeriklere ulaşabilirsiniz.
1 yıl
3,3b
1
7
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi
Tam Boyutta Gör

iOS ekosistemi için HDR içerik arşivi büyümeye devam ediyor. Apple, son gerçekleştirdiği lansmanda HDR destekli yeni iPhone ve Apple TV modellerini duyurmuştu. iPad Pro kullanıcıları HDR içeriğin olmamasından yakınıyordu. iPhone X, iPhone 8 ve Apple TV 4K lansmanı sonrası geliştiriciler HDR desteği sunmaya başladı. Son olarak Netflix’in iOS uygulaması güncellendi ve uygulamaya Dolby Vision HDR desteği geldi.
iOS platformunda halihazırda iPad Pro 10.5 inç, iPad Pro 12.9 inç, iPhone 8  ve iPhone X cihazlarının HDR desteği bulunuyor. Bu cihazlardan herhangi birisi ile iTunes veya Netflix üzerinden HDR içeriklere ulaşabilirsiniz.

Netflix’te Dolby Vision HDR içerikler için özel bir kategori bulunmuyor ancak arama kısmına HDR yazarak ilgili içerikleri listeleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erwin-Rommel 1 yıl
Android cihazlara vermediler sanırım şimdiye kadar. Apple ile beraber çalışıyorlar demek. Netflix işini bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curtius 1 yıl
iPhone X'imle izleyeyim bari ben de. Oh wait..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nevrans 1 yıl
Arkadşlar ıphone 8 plus HDR desteği gelmişmi yazıdan anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl
Neden s8 e hdr desteği vermediler anlamadım. Ne dümen dönüyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilker1999 1 yıl
hdr desteği tam olarak nedir ne kazandırıyor arkadaşlar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kilinchaci 1 yıl ilker1999
ilker1999
hdr desteği tam olarak nedir ne kazandırıyor arkadaşlar...

HDR: yüksek dinamik aralığı, oled ekran olmayan cihazlarda görüntüyü daha da bozacak bir teknoloji. özetle videodaki karanlık noktaları daha aydınlık yapar ve bu sırada da beyazları patlatmaz. yayının ve ekran/tv nin hdr desteklemesi gerekir.
yani şunun bile konusu açılmış. ip8 lerin ekranı hdr destekliyor mu desteklese dahi o siyahlar gri olunca kimse kullanmaz hdr i. oled olmadıktan sonra verim alamazsın. sadece 10 oled. o da 16:9 değil
telefondan pc den ps4 ten netflix izliyorum. yani tüm çözünürlüklerle denedim. 720p oyunlar bile daha net diyebilirim.an full hd ve 720p farkını hala göremedim önce bunu düzeltsinler. standart ile aradaki fiyat farkını fhd için veriyoruz.
bence, şu anki teknolojide 4k ve hdr aman aman bir şey değil ve çok lüks. kaldı ki akn varken kimler kullanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 1 yıl
18:9 formata çare bulun. Videoları ufacık izlemekten bıktım. Koca ekranlarda 3/1 siyah ekran.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor 1 yıl Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi 1 yıl Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de 1 yıl Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir 1 yıl Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi 1 yıl ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var 1 yıl Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı 1 yıl Bose’den Google Assistant destekli kulaklık 1 yıl Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı 1 yıl Core i7-8700K ile 5 GHz ve üstü için delid gerekebilir 1 yıl İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim 1 yıl Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir 1 yıl Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı 1 yıl Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim 1 yıl Imagination Technologies de Çinlilere satıldı 1 yıl Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası 1 yıl AMD gelecek yıl 12nm sürecine geçiş yapıyor 1 yıl Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı 1 yıl Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi Sonraki Sürücüsüz araçlar güvenli ancak gizlilik tehlikesi taşıyor 1 yıl Çift kameralı Huawei Mate 10 Lite resmiyet kazandı 1 yıl DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus 1 yıl Razer yeni mobil cihazını yıl sonunda tanıtacak 1 yıl Okyanuslarda su sıcaklığının artması birçok balık türünün sonu olabilir 1 yıl Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor 1 yıl Masaüstü katili "MSI GT75VR Titan" inceleme 1 yıl Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir 1 yıl Facebook siyasi reklam politikasını değiştiriyor 1 yıl Apple kulaklık girişini kaldırdı kablosuz kulaklık satışları %343 arttı 1 yıl Mercedes’ten 1 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı 1 yıl iPhone 8 parçalarına ayrıldı ve tamir edilebilirlik puanı belli oldu 1 yıl Araştırmacılar doğal kasa benzer sentetik kas geliştirdi 1 yıl Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'de yapılacak 1 yıl Genetik mühendislik sayesinde obezite tarih olabilir 1 yıl Adblock Plus kripto para madenciliğine savaş açtı 1 yıl Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteği sunan ilk telefon: Asus Zenfone 4 Pro 1 yıl Londra, Uber’in işletme lisansını iptal ediyor! 1 yıl Tsunami'nin ardından Japonya'da enerji sistemi baştan aşağı değişiyor 1 yıl 10nm sürecindeki Cannonlake mimarisi 2018 sonuna kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim