Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi

iOS ekosistemi için HDR içerik arşivi büyümeye devam ediyor. Apple, son gerçekleştirdiği lansmanda HDR destekli yeni iPhone ve Apple TV modellerini duyurmuştu. iPad Pro kullanıcıları HDR içeriğin olmamasından yakınıyordu. iPhone X, iPhone 8 ve Apple TV 4K lansmanı sonrası geliştiriciler HDR desteği sunmaya başladı. Son olarak Netflix’in iOS uygulaması güncellendi ve uygulamaya Dolby Vision HDR desteği geldi.
iOS platformunda halihazırda iPad Pro 10.5 inç, iPad Pro 12.9 inç, iPhone 8 ve iPhone X cihazlarının HDR desteği bulunuyor. Bu cihazlardan herhangi birisi ile iTunes veya Netflix üzerinden HDR içeriklere ulaşabilirsiniz.
Netflix’te Dolby Vision HDR içerikler için özel bir kategori bulunmuyor ancak arama kısmına HDR yazarak ilgili içerikleri listeleyebilirsiniz.
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HDR: yüksek dinamik aralığı, oled ekran olmayan cihazlarda görüntüyü daha da bozacak bir teknoloji. özetle videodaki karanlık noktaları daha aydınlık yapar ve bu sırada da beyazları patlatmaz. yayının ve ekran/tv nin hdr desteklemesi gerekir.
yani şunun bile konusu açılmış. ip8 lerin ekranı hdr destekliyor mu desteklese dahi o siyahlar gri olunca kimse kullanmaz hdr i. oled olmadıktan sonra verim alamazsın. sadece 10 oled. o da 16:9 değil
telefondan pc den ps4 ten netflix izliyorum. yani tüm çözünürlüklerle denedim. 720p oyunlar bile daha net diyebilirim.an full hd ve 720p farkını hala göremedim önce bunu düzeltsinler. standart ile aradaki fiyat farkını fhd için veriyoruz.
bence, şu anki teknolojide 4k ve hdr aman aman bir şey değil ve çok lüks. kaldı ki akn varken kimler kullanır.