Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi

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iOS ekosistemi için HDR içerik arşivi büyümeye devam ediyor. Apple, son gerçekleştirdiği lansmanda HDR destekli yeni iPhone ve Apple TV modellerini duyurmuştu. iPad Pro kullanıcıları HDR içeriğin olmamasından yakınıyordu. iPhone X, iPhone 8 ve Apple TV 4K lansmanı sonrası geliştiriciler HDR desteği sunmaya başladı. Son olarak Netflix’in iOS uygulaması güncellendi ve uygulamaya Dolby Vision HDR desteği geldi.

iOS platformunda halihazırda iPad Pro 10.5 inç, iPad Pro 12.9 inç, iPhone 8 ve iPhone X cihazlarının HDR desteği bulunuyor. Bu cihazlardan herhangi birisi ile iTunes veya Netflix üzerinden HDR içeriklere ulaşabilirsiniz.

Netflix’te Dolby Vision HDR içerikler için özel bir kategori bulunmuyor ancak arama kısmına HDR yazarak ilgili içerikleri listeleyebilirsiniz.