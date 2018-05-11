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The Predator filminden ilk fragman yayınlandı

Sinema dünyasının unutulmaz bilim-kurgu/aksiyon serilerinden Predator (Av), beyaz perdeye geri dönüyor. Bu yıl vizyona girecek The Predator için ilk fragman yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim-kurgu, aksiyon ve korku türlerini başarıyla harmanlayan Predator serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Arnold Schwarzenegger'in başrolünü üstlendiği 1987 yapımı Predator (Av) ile başlayan seri, son olarak 2010 yılında vizyona giren Predators ile sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Predators'ın beklentilerin altında kalmasının ardından uzun süre beyaz perdeden uzak kalan seri, bu yıl vizyona girecek The Predator ile geri dönecek.
Eylül ayında vizyona girecek yeni Predator filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, filmden ilk fragmanı yayınladı. Predator serisini yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni film, hem bilim-kurgu türüne ağırlık vermesi hem de ton olarak farklı olması ile serinin diğer filmlerinden oldukça farklı görünüyor.
Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği The Predator; evrendeki en ölümcül avcılar olan yaratıkların ufak bir çocuğun hatası yüzünden Dünya'ya dönmesiyle başlıyor ve bir grup eski askerin bu yaratıkları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor. The Predator, 14 Eylül'de vizyona girecek.
 

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sadrag 1 yıl en beğenilen
Jumanji, Terminator, Olağan şüpheliler, Seven, Geleceğe dönüş, Beter böcek, Makas eller, Gremlinler, Frekans, Kelebek etkisi.. daha yazardım ama bu kadarı yeter gibi..
Bütün senaryo-hikaye yazarları milenyum a girerken öldü heralde.. O zamanlar teknoloji bu kadar üst düzey olmadığı için filmin kalitesine senaryo ciddi etki ediyordu demek ki. Kıymetini bilememişiz o zamanların. Şimdi de eskileri çevir çevir dur.. Pfff
Jumanji, Terminator, Olağan şüpheliler, Seven, Geleceğe dönüş, Beter böcek, Makas eller, Gremlinler, Frekans, Kelebek etkisi.. daha yazardım ama bu kadarı yeter...
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tadesyobatro 1 yıl
holywood bir efsaneyi daha ev eğlencesine dönüştürmüş. film renkli , resmen marvel filmi olmuş diyecektim ki yönetmen iron man 3 ün yönetmeniymiş :)
predator dedin mi çamur zeminli ıslak yapraklı sık orman dokusu arka plan olacak arkadaş. bu nedir arkadaş?
holywood bir efsaneyi daha ev eğlencesine dönüştürmüş. film renkli , resmen marvel filmi olmuş diyecektim ki yönetmen iron man 3 ün yönetmeniymiş :)predat...
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WB 1 yıl
Fragmandan belli filmi dandik oldugu, yazik ettiler su seriye..
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UberkS 1 yıl
What happened to you, 20th Century Fox? You used to be someone I could trust.
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electronica 1 yıl

ilk film küçük olmamızın etkisiyle efsaneydi. yenileri eski tadı vermiyor. şimdi marvel kahramanları cirit atıyor.
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KinopioTaichou 1 yıl
Nerede o onurlu avcı.Boyu güdük yapmışlar,kask değişmiş.Alien'ın olup olmaması önemli değil çünkü Predator 1,2 ve Predators zevkli filmlerdi benim için.Bunda Stranger Things ve Marvel'in başarısının etkisi altında kalınmış gibi.
youtube.com/...
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TearsForFears 1 yıl
1987 yapımı arnold schwarzenegger in oynadığı predatör filmi bundan daha güzel. Tabi bu fikrimi trailerdan yola çıkarak yapıyorum. Böyle milyonluk bütçelerle film çekiyorlar ama hikaye kurgu atmosfer hep eksik. Nasılsa izleyen var deyip fazla masraf yapmadan çıkarmaya başladılar. Predator içindde biraz daha cüsseli birini bulsalarmış.
30 yıl geçmiş izlemeyen vardır belki spoilercılar bakmasın.

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WarSaw 1 yıl
predator ölürse filmde Allah belalarını versin
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tadesyobatro 1 yıl
holywood bir efsaneyi daha ev eğlencesine dönüştürmüş. film renkli , resmen marvel filmi olmuş diyecektim ki yönetmen iron man 3 ün yönetmeniymiş :)
predator dedin mi çamur zeminli ıslak yapraklı sık orman dokusu arka plan olacak arkadaş. bu nedir arkadaş?
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classf2re 1 yıl
Nerde o eski uzaydan gelip kütükle ölen predatorler ah ah...
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Mianfei 1 yıl
çocukken ki havayı vermedi. Ayrıca ne filmler görüyoruz fragmanı efsane ötesi filme gidiyosun tırt. Bu filmin fragmanı bile tat vermedi. Hayırlısı
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Johny Constantine 1 yıl
Alien neredeee? Biri bana kıyısından köşesinden Alien'ların da filmde olduğunu söylesin..
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okilic 1 yıl
Yine mi UZAY
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