The Predator filminden ilk fragman yayınlandı

Bilim-kurgu, aksiyon ve korku türlerini başarıyla harmanlayan Predator serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Arnold Schwarzenegger'in başrolünü üstlendiği 1987 yapımı Predator (Av) ile başlayan seri, son olarak 2010 yılında vizyona giren Predators ile sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Predators'ın beklentilerin altında kalmasının ardından uzun süre beyaz perdeden uzak kalan seri, bu yıl vizyona girecek The Predator ile geri dönecek.

Eylül ayında vizyona girecek yeni Predator filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, filmden ilk fragmanı yayınladı. Predator serisini yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni film, hem bilim-kurgu türüne ağırlık vermesi hem de ton olarak farklı olması ile serinin diğer filmlerinden oldukça farklı görünüyor.

Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği The Predator; evrendeki en ölümcül avcılar olan yaratıkların ufak bir çocuğun hatası yüzünden Dünya'ya dönmesiyle başlıyor ve bir grup eski askerin bu yaratıkları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor. The Predator, 14 Eylül'de vizyona girecek.