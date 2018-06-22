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Netflix, yeni bilim-kurgu filmi Tau'yu önümüzdeki hafta yayımlayacak

Netflix, bilim-kurgu ve gerilim türlerini bir araya getiren yeni filmi Tau için ilk fragmanı yayınladı. Gary Oldman'ın şeytani bir yapay zekayı canlandırdığı film, önümüzdeki hafta yayımlanacak.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
5,2b
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14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal filmlerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, bilim-kurgu filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Gerilim ve bilim-kurgu türlerini bir araya getiren Tau, önümüzdeki hafta izleyiciler ile buluşacak. 29 Haziran'da yayınlanacak orijinal filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden ilk fragmanı yayınladı.
The Magicians dizisinin senaristlerinden Noga Landau'nun kaleme aldığı Tau; yakın bir gelecekte geçiyor ve ölümcül bir deneyin parçası olması için kaçırılan genç bir kadının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Genç kadının özgürlüğüne kavuşması için, gelişmiş bir yapay zeka olan TAU'yu geçmesi gerekiyor.
Her geçen gün daha yaygın hale gelen akıllı ev teknolojilerini bir korku unsuruna dönüştüren Tau, modern teknolojilerin karanlık yüzüne odaklanan hikayesiyle Black Mirror bölümlerini andırıyor.
Yönetmenliğini Federico D'Alessandro'nun üstlendiği Tau'nun başrollerinde Maika Monroe ve Ed Skrein yer alıyor. Tau'yu ise usta oyuncu Gary Oldman seslendiriyor.
 

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Serkan_Yılmaz 11 ay en beğenilen
Bayılıyorum bu platforma ya. Aldığı parayı hak ediyor.
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gun 11 ay Serkan_Yılmaz
Aynen Digiturk gibi aylık 50-100 tl alıp eski filmleri yayınlayıp durmuyor hiç bir yerde bulamayacağınız filmler ve diziler çekip yayınlıyor rekabet etmek çok zor hakikaten.
Aynen Digiturk gibi aylık 50-100 tl alıp eski filmleri yayınlayıp durmuyor hiç bir yerde bulamayacağınız filmler ve diziler çekip yayınlıyor rekabet etmek çok ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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SEO-Uzmanı 11 ay
bir filmin iyi olup olmadığını anlamak için ilk 5 dk çok önemlidir.
genelde bir çok film yarısına kadar iyidir yarıdan sonra film salaklaşır !
her neyse bu film ilk 5 dk yı bile çıkartamadığı için izlemekten vazgeçtim !
kısacası filmin tamamını izleyenler ;
kendilerini birazcık saygıları var ise
yani saf gibi izledik ama saf olduğumuz kabul etmiyoruz anlamıyla
bu film e çöp demezlerse ; bundan sonra bu filmi izleyip övenlerin
yorumlarını dikkate almayın derim !
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Piêr Dé Sans 11 ay SEO-Uzmanı
Film gurusu musun?
Film sektörü hakkında ne gibi bir geçmişin ve tecrüben var?
Film zevkin dünyaca kabul edilmiş bir şey mi?
İnsanların senin sevdiğini sevmek sevmediğini sevmemek gibi bir zorunluluğu mu var?
Şu forumda senin gibi boş yorum atıp, artist artist yazan bir kaç kişi daha var. Evet olmanız da gerekiyor farkındayım.
Sizin gibiler olmasa cidden değerli yorum yapanların pek kıymeti kalmıyor.
Sana ne birader insanların film zevkinden? Ben gerilim filmlerinden nefret ediyorum diye onu izleyenlerin yorumlarını görmezden mi gelicem? Saçma saçma konuşuyorsun cidden.
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furandor 11 ay
Netflix sen film yapma lütfen.
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Stranger. 11 ay furandor
Asıl sen boş boş yorum yapma Sanki zorla izletiyorlar
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ÇatlakMerlin 11 ay
Netflix'in de girmediği sektör kalmadı. Bu gidişle yakında diğer kanalların topunu atabilir. Açıkçası bilim kurgu benim pek tarzım olmasa da, le casa de papel'in tadı damağımda kaldı mesela. Yeni sezonunu bekliyorum heyecanla.
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Coco.Jambo 11 ay
Bilimkurgu işini çok iyi kotarıyor netflix.
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vamp 11 ay
netflix candır
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erhan850 11 ay
soma oyunundaki yapay zeka TAU mu bu? öyle ise efsane.
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Serkan_Yılmaz 11 ay en beğenilen
Bayılıyorum bu platforma ya. Aldığı parayı hak ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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gun 11 ay Serkan_Yılmaz
Aynen Digiturk gibi aylık 50-100 tl alıp eski filmleri yayınlayıp durmuyor hiç bir yerde bulamayacağınız filmler ve diziler çekip yayınlıyor rekabet etmek çok zor hakikaten.
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