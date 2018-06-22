Netflix, yeni bilim-kurgu filmi Tau'yu önümüzdeki hafta yayımlayacak

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Orijinal filmlerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, bilim-kurgu filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Gerilim ve bilim-kurgu türlerini bir araya getiren Tau, önümüzdeki hafta izleyiciler ile buluşacak. 29 Haziran'da yayınlanacak orijinal filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden ilk fragmanı yayınladı.
The Magicians dizisinin senaristlerinden Noga Landau'nun kaleme aldığı Tau; yakın bir gelecekte geçiyor ve ölümcül bir deneyin parçası olması için kaçırılan genç bir kadının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Genç kadının özgürlüğüne kavuşması için, gelişmiş bir yapay zeka olan TAU'yu geçmesi gerekiyor.
Her geçen gün daha yaygın hale gelen akıllı ev teknolojilerini bir korku unsuruna dönüştüren Tau, modern teknolojilerin karanlık yüzüne odaklanan hikayesiyle Black Mirror bölümlerini andırıyor.
Yönetmenliğini Federico D'Alessandro'nun üstlendiği Tau'nun başrollerinde Maika Monroe ve Ed Skrein yer alıyor. Tau'yu ise usta oyuncu Gary Oldman seslendiriyor.
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genelde bir çok film yarısına kadar iyidir yarıdan sonra film salaklaşır !
her neyse bu film ilk 5 dk yı bile çıkartamadığı için izlemekten vazgeçtim !
kısacası filmin tamamını izleyenler ;
kendilerini birazcık saygıları var ise
yani saf gibi izledik ama saf olduğumuz kabul etmiyoruz anlamıyla
bu film e çöp demezlerse ; bundan sonra bu filmi izleyip övenlerin
yorumlarını dikkate almayın derim !
Film sektörü hakkında ne gibi bir geçmişin ve tecrüben var?
Film zevkin dünyaca kabul edilmiş bir şey mi?
İnsanların senin sevdiğini sevmek sevmediğini sevmemek gibi bir zorunluluğu mu var?
Şu forumda senin gibi boş yorum atıp, artist artist yazan bir kaç kişi daha var. Evet olmanız da gerekiyor farkındayım.
Sizin gibiler olmasa cidden değerli yorum yapanların pek kıymeti kalmıyor.
Sana ne birader insanların film zevkinden? Ben gerilim filmlerinden nefret ediyorum diye onu izleyenlerin yorumlarını görmezden mi gelicem? Saçma saçma konuşuyorsun cidden.
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