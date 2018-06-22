Netflix, yeni bilim-kurgu filmi Tau'yu önümüzdeki hafta yayımlayacak

Orijinal filmlerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, bilim-kurgu filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Gerilim ve bilim-kurgu türlerini bir araya getiren Tau, önümüzdeki hafta izleyiciler ile buluşacak. 29 Haziran'da yayınlanacak orijinal filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden ilk fragmanı yayınladı.

The Magicians dizisinin senaristlerinden Noga Landau'nun kaleme aldığı Tau; yakın bir gelecekte geçiyor ve ölümcül bir deneyin parçası olması için kaçırılan genç bir kadının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Genç kadının özgürlüğüne kavuşması için, gelişmiş bir yapay zeka olan TAU'yu geçmesi gerekiyor.

Her geçen gün daha yaygın hale gelen akıllı ev teknolojilerini bir korku unsuruna dönüştüren Tau, modern teknolojilerin karanlık yüzüne odaklanan hikayesiyle Black Mirror bölümlerini andırıyor.

Yönetmenliğini Federico D'Alessandro'nun üstlendiği Tau'nun başrollerinde Maika Monroe ve Ed Skrein yer alıyor. Tau'yu ise usta oyuncu Gary Oldman seslendiriyor.