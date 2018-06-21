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Ninja Kaplumbağalar beyaz perdeye geri dönüyor

Son olarak 2016 yılında vizyona giren Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Ninja Kaplumbağalar, beyaz perdeye geri dönüyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kısa süre önce görevi devralan yeni başkanı Jim Gianopulos'un yönetiminde Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles ve G.I. Joe gibi sevilen serilerini yeniden canlandırmayı amaçlayan Paramount, yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi için hazırlıklara başladı.
Stüdyo, yeni Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles) filminin senaryosunu kaleme alması için Andrew Dodge (Bad Words) ile anlaştı. Henüz yönetmeni belli olmayan filmin yapımcılığını Michael Bay, Andrew Form ve Brad Fuller'ün yapım şirketi Platinum Dunes üstlenecek.
Bu yılın en başarılı filmlerinden A Quiet Place ile adından söz ettiren Platinum Dunes, 2014 ve 2016 yıllarında vizyona giren iki Ninja Kaplumbağalar filminin de yapımcılığını üstlenmişti.
Yeni Ninja Kaplumbağalar filminin 2014'te başlayan film serisinin devamı olup olmayacağı açıklanmadı. Ancak Transformers ve G.I. Joe serilerini yenileme kararı alan Paramount'un Ninja Kaplumbağalar serisi için de benzer bir yol izlemesi bekleniyor. 

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/new-ninja-turtles-movie-works-1121467 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 11 ay en beğenilen
İkinci film aksiyon olarak güzeldi ve eğlenceliydi. Aynı şekilde devam ettirirlerse iş yapar.
Edit: Michael Bay varmış rezilliğe gel.
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Kartal Göz 11 ay
İlk film güzeldi lakin 2. film kötüydü. 2. filmin neredeyse tamamı cıvık CGI efektleriyle doluydu. Gerçekçilik hissini baltaladığından film beni kendine çekememişti. Bir kez daha mı izlemeyi denesem diyorum ama sanmıyorum.
İlk film güzeldi lakin 2. film kötüydü. 2. filmin neredeyse tamamı cıvık CGI efektleriyle doluydu. Gerçekçilik hissini baltaladığından film beni kendine çekeme...
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troe 11 ay
Çocukluk ve gençlik zamanlarımın çizgi filmi. Yeni versiyonları o doksanlardaki eski tadı veremiyor.
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UberkS 11 ay
İlk film güzeldi ve açıklıyorum ben %90 lık kesime katılmıyorum ilk 2 filmdeki kaplumbağaların dizaynı süper ötesiydi. 2. filmin gişede patlaması yüzünden Reboot edilmesi tamam fakat niye Michael Bay adam zaten yapımcılığını yaptı ilk 2 filmin.
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Archer the Archer 11 ay
2007 yılında çıkan animasyonunu beğenmiştim ben shredder yoktu ama güzeldi yine de bence
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sarıkanaryam 11 ay
90 ların eğlenceli çizgi filmlerinden.
filmi güzel yapılsada izlesek.
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Moving On 11 ay
Şu filmi sağlam bir yapımcıya emanet etseniz ne güzel bir iş çıkarda işte.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ninja kaplumbağaları 80'li ve 90'lılar bilir. Yeni nesil yabancı bu sevimli kahramanlara. Hastasıydım açıkçası. Sinemaya da gelir gelmez giderim inşallah. Zevkle de izlerim, heyecanla bekliyorum şimdiden.
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Kartal Göz 11 ay
İlk film güzeldi lakin 2. film kötüydü. 2. filmin neredeyse tamamı cıvık CGI efektleriyle doluydu. Gerçekçilik hissini baltaladığından film beni kendine çekememişti. Bir kez daha mı izlemeyi denesem diyorum ama sanmıyorum.
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hazarRS 11 ay
Ne zamanki bizim bildiğimiz shredder'ı, transformers gibi orasından burasından birşeyler çıkarken gördüm, bu benim bildiğim ninja kaplumbağalar değil dedim. Ki küçükken oyuncağı alınmadı diye hasta olmuş kadar çok severim bu karakterleri.
Zaten Michael Bay varsa iyice suyu çıkacaktır kesin.
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alpalp84 11 ay hazarRS
+1
2 filmde rezil ettiler güzel seriyi, batsın görsel efekleriniz, patlamalarınız. şu filmin yarısı olsun yeter

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Mr. Cheritto 11 ay
GÜZEL HABER seriyi orijinal blu ray üçleme olarak tamamlamış olacam

[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]
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fazliboz 11 ay Mr. Cheritto
Koleksiyonunuzun fotoğrafı, şu sinema bölümünün vazgeçilmezi oldu. Onsuz bi konuya başlayamıyoruz artık.
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ozansirin89 11 ay
Güzel haber
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