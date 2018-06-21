Ninja Kaplumbağalar beyaz perdeye geri dönüyor

Kısa süre önce görevi devralan yeni başkanı Jim Gianopulos'un yönetiminde Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles ve G.I. Joe gibi sevilen serilerini yeniden canlandırmayı amaçlayan Paramount, yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi için hazırlıklara başladı.

Stüdyo, yeni Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles) filminin senaryosunu kaleme alması için Andrew Dodge (Bad Words) ile anlaştı. Henüz yönetmeni belli olmayan filmin yapımcılığını Michael Bay, Andrew Form ve Brad Fuller'ün yapım şirketi Platinum Dunes üstlenecek.

Bu yılın en başarılı filmlerinden A Quiet Place ile adından söz ettiren Platinum Dunes, 2014 ve 2016 yıllarında vizyona giren iki Ninja Kaplumbağalar filminin de yapımcılığını üstlenmişti.

Yeni Ninja Kaplumbağalar filminin 2014'te başlayan film serisinin devamı olup olmayacağı açıklanmadı. Ancak Transformers ve G.I. Joe serilerini yenileme kararı alan Paramount'un Ninja Kaplumbağalar serisi için de benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/new-ninja-turtles-movie-works-1121467