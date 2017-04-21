The X-Files yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek

Tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl ekranlara geri döndü. 2002 yılında sona eren diziyi yeniden canlandıran FOX kanalı, 6 bölümden oluşan 10.sezonu geçtiğimiz yılın başında yayınladı. The X-Files'ın bu yeni versiyonu izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu mini sezonun yakaladığı başarının ardından diziyi devam ettirme ihtimali de gündeme geldi.

Bir süredir The X-Files'ın devam edebileceğinin sinyallerini veren FOX, sonunda resmi açıklamayı yaptı. The X-Files, yeni sezonda 10 bölümden oluşacak 11.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Dizinin yaratıcısı olan Chris Carter ile başrol oyuncuları David Duchovny ve Gillian Anderson yeni sezonda yer almayı kabul etmiş durumda.

The X-Files'ın 11.sezonun tam olarak ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor ancak yeni sezonun bu yılın sonunda veya 2018'in başlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan dizinin geçtiğimiz yılki mini sezonun aksine daha alışılmış bir sezonla geri dönecek olması, dizinin 11.sezondan sonra da devam etme ihtimalini arttırıyor.

http://deadline.com/2017/04/x-files-returns-event-series-fox-1202073290/