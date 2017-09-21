Netflix'in Punisher dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'ten sonra şimdi de Punisher'ın bireysel dizisini çekiyor. İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına çıkan Punisher (Jon Bernthal), bu yıl kendi dizisi ile ekranlara geri dönecek. The Punisher için daha önce kısa tanıtım videoları paylaşan Netflix, nihayet diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.

Daha önce iki kez sinemaya da uyarlanan Punisher çizgi romanları, ailesi öldürüldükten sonra adaleti kendi eline alıp New York'u suçlulardan temizlemeye çalışan Frank Castle'ın hikayesini anlatıyor. Daredevil'ın ikinci sezonunda ailesini öldüren kişilerin peşine düşen Castle, bu kez sadece intikam için değil, New York sakinlerini korumak için suçlular ile karşı karşıya gelecek.

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Senaryosunu Steve Lightfoot'un kaleme aldığı The Punisher'da Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal canlandıracak. Daredevil'ın ikinci sezonundaki performansı övgü toplayan Bernthal'a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Michael Nathanson ve Deborah Ann Woll eşlik edecek.

The Punisher için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin bu yıl bitmeden izleyiciler ile buluşacağı biliniyor.