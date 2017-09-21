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Netflix'in Punisher dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı

Netflix, yeni Marvel dizisi The Punisher için ilk uzun fragmanı yayınladı. Frank Castle'ın suçlulara karşı verdiği mücadeleyi anlatan dizi, bu yıl bitmeden izleyiciler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'ten sonra şimdi de Punisher'ın bireysel dizisini çekiyor. İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına çıkan Punisher (Jon Bernthal), bu yıl kendi dizisi ile ekranlara geri dönecek. The Punisher için daha önce kısa tanıtım videoları paylaşan Netflix, nihayet diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.
Daha önce iki kez sinemaya da uyarlanan Punisher çizgi romanları, ailesi öldürüldükten sonra adaleti kendi eline alıp New York'u suçlulardan temizlemeye çalışan Frank Castle'ın hikayesini anlatıyor. Daredevil'ın ikinci sezonunda ailesini öldüren kişilerin peşine düşen Castle, bu kez sadece intikam için değil, New York sakinlerini korumak için suçlular ile karşı karşıya gelecek.
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Senaryosunu Steve Lightfoot'un kaleme aldığı The Punisher'da Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal canlandıracak. Daredevil'ın ikinci sezonundaki performansı övgü toplayan Bernthal'a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Michael Nathanson ve Deborah Ann Woll eşlik edecek.
The Punisher için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin bu yıl bitmeden izleyiciler ile buluşacağı biliniyor.

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trojana 2 yıl
Metallica cuk oturmuş.
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frostburn 2 yıl
metallica one
enfes olmuş
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silverygt 2 yıl Sic Parvis Magna
Benim elimde degil malsesef :) dayanamiyorum bende izliyorum hocam :) ama iste 2 - 3 günde bitirip 1 sene beklemekte koyuyo be
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Sic Parvis Magna 2 yıl silverygt
ben aldığım kitabı 1 ayda bitiriyim diyorum nereden baksak bir kitap 25-30 lira diyorum 1 ay da bir 1 kitap okurum. Kitaba bir dalmışım 10 günde bitmiş sonra hop yine parayı kitaba yatırıyoruz. Bende de dayanamama hastalığı var.
Dizileride ne zaman çıkarsa o gün izleme zorunluluğu oluyor ertesi gün izlersem çatlarım kesin
Netflix'in bu özelliğini seviyorum adamlar kimseyi bekletmiyor.
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silverygt 2 yıl
Şu netflix in tüm sezon bölümlerini aynı anda yayinlama olayi kötü.. Hafta bazında yayinlasalarda birden sömürmesek bütün içeriği
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kırılanhayaller 2 yıl silverygt
silverygt
Şu netflix in tüm sezon bölümlerini aynı anda yayinlama olayi kötü.. Hafta bazında yayinlasalarda birden sömürmesek bütün içeriği

Tam tersine bence böyle çok daha iyi...
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Sic Parvis Magna 2 yıl silverygt
Hocam siz 1 hafta da bir izleyebilirsiniz, sizin elinizde tüm içeriği sömürmeyin, bırakın biz izleyiciler tüm bölümlerin yayınlamasından memnunuz :)
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