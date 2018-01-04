Netflix'in popüler filmi Bright'ın devam filmi çekiliyor

Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, bugüne kadar çektiği en pahalı filmlerden biri olan Bright'ı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yıldız oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği film eleştirmenler tarafından ağır bir şekilde eleştirilse de bu durum Netflix kullanıcılarını filmi izlemekten alıkoymadı. Netflix tarafından paylaşılan verilere göre Bright, yayınlandıktan sonraki ilk üç günde sadece ABD'de 11 milyon kullanıcı tarafından izlendi.

Aksiyon ve fantezi türlerini bir araya getiren Bright'ın bu başarısı, devam filmi için Netflix'i harekete geçirdi. Dijital içerik devi bugün yayınladığı açıklamayla bir süredir gündemde olan söylentileri doğruladı ve Bright 2 için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Filmin ana karakterlerini canlandıran Will Smith ve Joel Edgerton'ın devam filmi için geri dönmesi bekleniyor.

Öte yandan filmin kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Bright'ın yaratıcısı ve senaristi olan Max Landis devam filminde yer almayacak. Bright 2'nin senaryosunu ilk filmin yönetmeni olan David Ayer (Fury, Suicide Squad) kaleme alacak. Ayer ayrıca devam filminin yönetmenliğini de üstlenecek.

Senaryosunu Max Landis (Chronicle, Victor Frankenstein)'in kaleme aldığı Bright; periler, orklar ve elfler gibi mistik yaratıkların insanlar ile iç içe yaşadığı modern bir dünyada geçiyor ve bir Ork ile ortak olmak zorunda kalan bir polisin (Smith) hikayesi anlatılıyor. Bu uyumsuz ikili, herkesin peşinde olduğu büyülü bir silahı bulmak için birlikte çalışmak zorunda.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Bright'ın fragmanını ve Netflix'in devam filmini duyurmak için yayınladığı eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2018/01/netflix-bright-sequel-will-smith-david-ayer-joel-edgerton-1202234786/