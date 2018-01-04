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Netflix'in popüler filmi Bright'ın devam filmi çekiliyor

Geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bright'ın devam filmi çekiliyor. Netflix devam filmi ile ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, bugüne kadar çektiği en pahalı filmlerden biri olan Bright'ı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yıldız oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği film eleştirmenler tarafından ağır bir şekilde eleştirilse de bu durum Netflix kullanıcılarını filmi izlemekten alıkoymadı. Netflix tarafından paylaşılan verilere göre Bright, yayınlandıktan sonraki ilk üç günde sadece ABD'de 11 milyon kullanıcı tarafından izlendi.
Aksiyon ve fantezi türlerini bir araya getiren Bright'ın bu başarısı, devam filmi için Netflix'i harekete geçirdi. Dijital içerik devi bugün yayınladığı açıklamayla bir süredir gündemde olan söylentileri doğruladı ve Bright 2 için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Filmin ana karakterlerini canlandıran Will Smith ve Joel Edgerton'ın devam filmi için geri dönmesi bekleniyor.
Öte yandan filmin kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Bright'ın yaratıcısı ve senaristi olan Max Landis devam filminde yer almayacak. Bright 2'nin senaryosunu ilk filmin yönetmeni olan David Ayer (Fury, Suicide Squad) kaleme alacak. Ayer ayrıca devam filminin yönetmenliğini de üstlenecek.
Senaryosunu Max Landis (Chronicle, Victor Frankenstein)'in kaleme aldığı Bright; periler, orklar ve elfler gibi mistik yaratıkların insanlar ile iç içe yaşadığı modern bir dünyada geçiyor ve bir Ork ile ortak olmak zorunda kalan bir polisin (Smith) hikayesi anlatılıyor. Bu uyumsuz ikili, herkesin peşinde olduğu büyülü bir silahı bulmak için birlikte çalışmak zorunda.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Bright'ın fragmanını ve Netflix'in devam filmini duyurmak için yayınladığı eğlenceli tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
 

http://deadline.com/2018/01/netflix-bright-sequel-will-smith-david-ayer-joel-edgerton-1202234786/ Yorum Yaz
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grafman09 1 yıl en beğenilen
İstanbul tanıtımı iyiydi, Madem Orksun Alem Korksun :))
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RaptorFX 1 yıl
Senaryosu çok kötü bir film. İzlenmeyecek kadar kötü değil ama iyi film demek için hiç film izlememiş olmak gerekiyor.
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murtrax 1 yıl
spoiler
spoiler
çok sayıda polisiye film izlemiş biri olarak ,
senaryo da training day (ilk gün)den + yüzüklerin efendisi den esintiler taşıyan bir film.
(bu o kurtardığım çocuk ,seçilmiş kişinin asa kullanması gibi)
ama yinede oyuncular mükemmel olduğunu düşünüyorum.benim sevdiğim oyuncular hep
film güzel di
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astegon 1 yıl
Netflix'in enteresan senaryolu filmlerinden biri. Kötü de değil iyi de değil. Orta seviye bir amerikan filmi işte.
Spectral olsun, What Happenede to Monday olsun özgün içerikli filmler çekiyor Netflix.
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gun 1 yıl
Yenisini inşallah daha iyi yaparlar o kadar sürdü değişik bir dünyada geçmese izlenmez gerçekten.
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gun 1 yıl Angel Eyes
Girmiyor tabii ki sadece netflix’te izleniyor adamlar kendileri için yapıyorlar.
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Angel Eyes 1 yıl gun
Ben de öyle biliyorum. Arkadasin netflix filmi yazdigi film ülkemizde bile vizyona girdiği için emin olamayıp sormuştum.
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tek_Türk 1 yıl
beğenen nasıl beğendi anlamadım. Konu yok, az biraz aksiyon ile olmuyor.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Will Smith ve Netflix diye izledim ama pek beğenmedim. Vasat bir film. 2. filmde reklam bütçesini cast direktörüne versinler belki iş yapar :)
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01myavuz 1 yıl
Farklı bakış açısı güzel film. Konu sağlam 2 üçleme çıkarsa şaşmam.
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Requizm 1 yıl 01myavuz
01myavuz
Farklı bakış açısı güzel film. Konu sağlam 2 üçleme çıkarsa şaşmam.

Bu filme güzel demek için yüzüklerin efendisi, hobbit vs hiçbir filmi izlememiş, hiçbir kitabını okumamış olmamız lazım. Filmin ana konusunu hala tartışıyorlar.
Çokta kötü değil ancak devam filmi çekilmesine şaşırdım. Film çıktığında izleyen kişiler hep Will Smith hatrına izliyorum diyordu.
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cosica 1 yıl
bu filimden anladığım. eline fırsat geçen herkes ırkçılık yapar diyor. asyalısı afrikalısı bir olmuşlar orkları dışlıyorlar. biz dışlamayız mesela. orkun diye isim bile var.
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general4242 1 yıl
Filmi izlerken yuzuklerin efendisinin devami sandim gunumuzu anlatiyor falan.
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podkayfom 1 yıl
Film yeni bitti, güzel eğlenceli ama kalitesiz bir film. Will smith hiç yakışmamış
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