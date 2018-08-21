Netflix'in reklam denemesi büyük tepki topladı

Topladığı veriler sayesinde abonelerine en uygun içerikleri sunabilme yeteneğiyle övünen Netflix, geçtiğimiz günlerde bu yönde yeni bir sistem test etmeye başladı. Netflix, kullanıcılarına ilgilerini çekeceğini düşündüğü içeriklerinin tanıtım videolarını göstermeye başladı.

İzlenen dizilerin bölümleri arasında gösterilen bu tanıtım videoları Netflix kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmadı. Reddit, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, test ettiği bu yeni tanıtım metodu yüzünden Netflix'e tepki yağdı.

Netflix'e herhangi bir reklam izlemek zorunda kalmadan, kesintisiz bir deneyim için abone olduklarına ve para ödediklerine dikkat çeken kullanıcılar, test edilen bu yeni sistemin Netflix'in amacına aykırı olduğu görüşünde.

Sayıları hızla artan bu tepkilerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Netflix, yıllar içinde kullanıcı deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik test ettiklerini ve bu yeni video tanıtımlarının da bunlardan sadece biri olduğunu belirtti.

Bölüm aralarında gösterilen bu tanıtım videolarının kullanıcıların ilgilerini çekebilecek yeni içerikleri daha hızlı bulması için kullanışlı olabileceğini belirten Netflix, kullanıcıların istedikleri anda bu reklamları geçebildiklerine dikkat çekti.

https://deadline.com/2018/08/netflix-tests-promotion-videos-social-media-backlash-follows-1202448750/