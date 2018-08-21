Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix'in reklam denemesi büyük tepki topladı

Netflix'in dizi bölümleri arasında başka içeriklerin tanıtım videolarını göstermeye başlaması kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medyada Netflix'e tepki yağdı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
11b
1
51
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Topladığı veriler sayesinde abonelerine en uygun içerikleri sunabilme yeteneğiyle övünen Netflix, geçtiğimiz günlerde bu yönde yeni bir sistem test etmeye başladı. Netflix, kullanıcılarına ilgilerini çekeceğini düşündüğü içeriklerinin tanıtım videolarını göstermeye başladı. 
İzlenen dizilerin bölümleri arasında gösterilen bu tanıtım videoları Netflix kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmadı. Reddit, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, test ettiği bu yeni tanıtım metodu yüzünden Netflix'e tepki yağdı.
Netflix'e herhangi bir reklam izlemek zorunda kalmadan, kesintisiz bir deneyim için abone olduklarına ve para ödediklerine dikkat çeken kullanıcılar, test edilen bu yeni sistemin Netflix'in amacına aykırı olduğu görüşünde.
Sayıları hızla artan bu tepkilerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Netflix, yıllar içinde kullanıcı deneyimini geliştirmek için birçok yeni özellik test ettiklerini ve bu yeni video tanıtımlarının da bunlardan sadece biri olduğunu belirtti.
Bölüm aralarında gösterilen bu tanıtım videolarının kullanıcıların ilgilerini çekebilecek yeni içerikleri daha hızlı bulması için kullanışlı olabileceğini belirten Netflix, kullanıcıların istedikleri anda bu reklamları geçebildiklerine dikkat çekti.

https://deadline.com/2018/08/netflix-tests-promotion-videos-social-media-backlash-follows-1202448750/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-907EA767C 9 ay en beğenilen
Cinemaximum larda yarım saat izletiyolar
1 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 9 ay OverClocK1ng

Hd paket full hd zaten. Gerçi gözlerin ayırt edemedikten sonra bir farkı da yok senin için. Ayrıca Netflix'te temel paket kullanırsan bile yüksek bitrate değerinden dolayı normal yerden izlediğin Hd kadar iyi geliyor.
Bilip bilmeden herkes Netflix'e sallıyor. Fiyatına göre bedava gibi bir şey, tek kötü yani ülkelere göre olan içerik kısıtlaması.
Hd paket full hd zaten. Gerçi gözlerin ayırt edemedikten sonra bir farkı da yok senin için. Ayrıca Netflix'te temel paket kullanırsan bile yüksek bitrate d...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pontus Euxinus 9 ay Tommy Shelby
Netflix'i eleştir, içerik az de, kalitesini beğenmiyorum, her istediğimi bulamıyorum de anlarız da para verenden ne istiyorsun birader.
Kendi içerikleriyle alakalı da olsa umarım reklam sokuşturmazlar bölüm aralarına. Gerçi ben bölümler arası zaten kısa bir mola veriyorum ama reklamla uğraşacaklarına hangi içerikler ne zaman eklenip hangileri ne zaman kaldırılacak bunları düzenli şekilde görebileceğimiz bir sistem getirmeliler önce. Ve içerik bulma, listeleme sistemi elden geçirilmeli. Bunların dışında gayet memnunum.
Netflix'i eleştir, içerik az de, kalitesini beğenmiyorum, her istediğimi bulamıyorum de anlarız da para verenden ne istiyorsun birader.Kendi içerikleriyle...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 9 ay
Öncelikle arada diğer içeriklerin tanıtımı da olsa bence yanlış. Ana sayfa düzeni zaten sadece bu içeriklerin kapak ve isimlerini içeriyor. Bana önereceği bir şey varsa üst sıralara koyması yeterli olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 9 ay
netflix ayıp etmiş. geçen netflix reklamını gördüm reklamsız yazıyordu ne alaka şimdi bu haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 9 ay
Netflix demişken Netflix paketi ne kadar ? TV'de kendi içinde Netflix var . Vestel'in LED bir modeli . Netflix dekoderi mi almam gerekiyor . İzlemek istiyorum deliler gibi :)
Varsa bilen yeşillendirsin ..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 ay The Ace of Spades
16 liradan 40 liraya kadar paketler var. 4K desteği Dolby Atmos filanda var. İnternet kotası yemesi dışında bir sıkıntısı yok.
Uygulama üzerinden izliyorsun tv’inde varsa sorun değil, bilgisayar tablet şunla bunlada izleniyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 9 ay The Ace of Spades
Decoder falan gerekmiyor, internetten veya uygulamalar üzerinden kayıt oluyorsunuz. 1 aylık deneme süresinin ardından kayıt olduğunuz pakete göre aylık ödemelerle devam ediyorsunuz. Resmi web sitesinde gayet kolay bir şekilde açıklanmış. İnterneti kullanır, TV'niz internete bağlı olmalı, bilgisayar ve telefondan da aynı üyelik üzerinden ekstra ücret ödemeden kullanabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 9 ay
Haberin başlığı MÜKEMMEL !



Allahım ya sabır... Daha konuyu anlamadan yorumlarda tartışmaya girenler..Gösterilen reklam değil !



Netflixde bulunan diğer içeriklerin tanıtımları sadece.. Yapacağınız habere tüküreyim sizin.





1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay crazy585858
Millet o kadar para veriyor tanıtım izlemek zorunda mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ens.aslan 9 ay
Haberde hata var reklam derken sanki youtube modeli bir reklam sistemi gelmiş gibi aktarmışsınız bilmeyenlerde atlamış hemen reklam falan yok sadece bölüm bittiğinde diğer bülüme geçerken ekranda başka dizi flim önerileri çıkıyor bunu içerik bulma konusunda yardımcı olduğunu düşünüyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 9 ay
Beter olun, kapitalizm kölesi olmaya devam ettiği sürece insanlar, her şey daha kötü olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 9 ay zotacing
İçeriğin çoğunluğuna zaten netten ulaşabiliyorsun. Netflix'e verilen paraya yazık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 9 ay
Şu reklam olayınada yeni özellik demiyorlarmı pes doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 9 ay
Geçen Back to the Future'ı izleyeyim dedim, bakımki kaldırılmış. Hemen kapattım üyeliğimi. Zaten Türkiye'de ki içerik çok az, birde 30 yıllık film kaldıralacaksa ne diye para veriyorum ben buna?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Francis J. Underwood 9 ay
Gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 9 ay
Hahaha, hem para verecegim hemde reklam gorecegim...
Buna tamda parayla rezil olmak denir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11042 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dijital platformlar, netflix ve
7 etiket daha netflix reklam videoları netflix şikayet Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Kullanıcıların konum bilgisini takip eden Google'a dava açıldı 9 ay NASA'nın Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 9 ay Fitbit Charge 3 duyuruldu 9 ay Yeni iPhone'lar daha hızlı şarj olacak 9 ay Milli gurur! Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi 9 ay E-Sigaralar DNA’ya zarar veriyor 9 ay Samsung yaklaşan IFA 2018'de 8K QLED TV'sini sergileyecek 9 ay Mate 20 tasarımı belli oldu: Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekranla gelecek 9 ay Kuantum sistemleri daha iyi simüle edebilen yeni bir yöntem geliştirildi 9 ay Apple'dan profesyonellere yönelik Mac mini Pro geliyor 9 ay 17.5 inçlik dev ekranı ile Samsung Galaxy View 2 geliyor 9 ay Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı 9 ay S-400'lerin teslimatına 2019'da başlanacak 9 ay Apple, Çin uygulama mağazasından 25 bin uygulama sildi! 9 ay Yeni iPhone'ların lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı! 9 ay Gmail’in “mesajı geri al” özelliği Android cihazlara geliyor 9 ay Galaxy Note 9 dayanıklılık testinde 9 ay Nanopartiküller düşündüğümüzden daha zararlı etkilere sahip olabilir 9 ay Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi 9 ay Meizu: Snapdragon 710'lu en iyi telefonu hazırlıyoruz 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in reklam denemesi büyük tepki topladı Sonraki Logitech şimdiye kadar ki en ergonomik faresini tanıttı 9 ay Facebook, yapay zekayı sağlık sektöründe kullanacak 9 ay Ethereum 300 doların altına düştü 9 ay LG dünyanın en büyük microLED televizyonunu hazırlıyor 9 ay Japonya Eğitim Bakanlığı robotlarla İngilizce öğretecek 9 ay PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim 9 ay Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol 9 ay Battlefield V 'açık beta' tarihi belli oldu 9 ay İsveç'in resmi Twitter hesabı Mehmet'in elinde 9 ay İspanya’da bir Drone hayat kurtardı 9 ay Otonom drone'larla yasa dışı balıkçılığa engel olunabilir 9 ay Razer’dan üst seviye Mamba Elite oyuncu faresi 9 ay Xiaomi’den akıllı kombi 9 ay LG, IFA 2018'de yeni XBOOM ses ürünlerini tanıtacak 9 ay Karşınızda GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070 ekran kartları 9 ay Windows 10'daki Yapışkan Notlar uygulaması iOS ve Android'e geliyor 9 ay Yürüyüşçüler ve koşucular için üretilen kızaklı sırt çantası, ağır yükleri daha kolay taşımanızı sağlıyor 9 ay Monster'da Bu Hafta - Playerunknown's Battlegrounds 9 ay Yeni nesil Peugeot 208 bu tasarımla gelebilir 9 ay Huawei Mate 20 Lite'ın yeni görselleri, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim