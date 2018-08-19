Watchmen dizisi HBO'dan ilk sezon onayını aldı

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Önümüzdeki yıl ekranlara veda edecek Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, büyüt bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Amerikan kablolu kanalı, bir süredir hazırlık aşamasında olan ve pilot bölümünün çekimi tamamlanan Watchmen dizisine ilk sezon onayı verdi.

HBO, Twitter üzerinden "Hiçbir şey asla bitmez" başlığıyla yaptığı paylaşımla Watchmen dizisinin 2019 yılında yayımlanacağı duyurdu.

Lost ve The Leftovers gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Damon Lindelof tarafından hazırlanan Watchmen dizisi, Alan Moore ve Dave Gibbons'ın klasik çizgi roman serisinin doğrudan bir uyarlaması olmayacak. Bunun yerine Watchmen çizgi romanlarının ruhunu yansıtan yeni bir hikaye anlatacak.

Lindelof daha önce verdiği bir röportajda, Watchmen dizisinin "Eski Ahit" olarak nitelendirdiği çizgi roman serisinin Yeni Ahit'i olacağını ifade etmişti.

Watchmen dizisinin başrollerinde Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Tom Mison, Yahya Abdul-Mateen II, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens, Frances Fisher ve Andrew Howard yer alıyor.

https://deadline.com/2018/08/damon-lindelof-watchmen-pilot-picked-up-series-hbo-1202447586/