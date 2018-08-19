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Watchmen dizisi HBO'dan ilk sezon onayını aldı

HBO, Alan Moore ve Dave Gibbons'ın sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan Watchmen dizisine resmi onayı verdi. Damon Lindelof tarafından hazırlanan Watchmen, önümüzdeki yıl yayımlanmaya başlayacak.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Watchmen dizisi HBO'dan ilk sezon onayını aldı
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Önümüzdeki yıl ekranlara veda edecek Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan HBO, büyüt bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Amerikan kablolu kanalı, bir süredir hazırlık aşamasında olan ve pilot bölümünün çekimi tamamlanan Watchmen dizisine ilk sezon onayı verdi.

HBO, Twitter üzerinden "Hiçbir şey asla bitmez" başlığıyla yaptığı paylaşımla Watchmen dizisinin 2019 yılında yayımlanacağı duyurdu.
Lost ve The Leftovers gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Damon Lindelof tarafından hazırlanan Watchmen dizisi, Alan Moore ve Dave Gibbons'ın klasik çizgi roman serisinin doğrudan bir uyarlaması olmayacak. Bunun yerine Watchmen çizgi romanlarının ruhunu yansıtan yeni bir hikaye anlatacak.
Lindelof daha önce verdiği bir röportajda, Watchmen dizisinin "Eski Ahit" olarak nitelendirdiği çizgi roman serisinin Yeni Ahit'i olacağını ifade etmişti.
Watchmen dizisinin başrollerinde Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Tom Mison, Yahya Abdul-Mateen II, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens, Frances Fisher ve Andrew Howard yer alıyor.

https://deadline.com/2018/08/damon-lindelof-watchmen-pilot-picked-up-series-hbo-1202447586/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 9 ay
Dr. Manhattan olmazsa hiçbir anlamı olmaz.
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s_demirci_53 9 ay
12 sayılık çizgi romanı nasıl dizi yapacaklar merak ediyorum hem çizgi romani okudum hem filmi izledim zaten çizgi romandan anca o uzunlukta film yapılabilirdi, kendi nuyu nereden uzatacaklar ve bize ne gibi bilgiler verecekler merak ediyorum
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OverClocK1ng 9 ay
Haah. Bunun filminin yapımında arkadaşım görev almıştı. Bunda da görev alır her halde.
Gerçi şu an Lucas Arts da çalışıyor ama...
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Ethnicity 9 ay OverClocK1ng
Senin olayın ne peki bu aşamada?
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karaköy_soğancısı 9 ay
ooo kan gövdeyi götürecek the punisher neyse bu karakterde o sayılır :)
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Tommy Shelby 9 ay
Umarım güzel bir dizi olur
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MR.BERK 9 ay
İnşallah o aorayı devam ettirebilirler.
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kreat 9 ay
Dr. Manhatten görecek miyiz acaba
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