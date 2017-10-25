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Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman

Netflix Türkiye ekibi, yeni sezonunun çıkışına az bir zaman kalan Stranger Things'in Barış Manço'nun Dönence şarkısı eşliğindeki tanıtım videosunu paylaştı. Yeni sezon 27 Ekim'de yayınlanacak.
1 yıl
5,9b
1
20
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman
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Geçtiğimiz yılın beğenilen dizilerinden Stranger Things'in yeni sezonuna çok az bir süre kaldı. Yeni sezonun final fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Netflix Türkiye ekibi ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni sezona dair hazırlanan Barış Manço'nun Dönence şarkısı eşliğindeki tanıtım videosunu paylaştı.


Stranger Things, 80'li yıllarda geçen bir fantastik gerilim dizisi. Dizinin görsel ve işitsel içeriklerinde 80'lerin atmosferi kullanılıyor. Bu anlamda Netflix Türkiye'nin de Barış Manço'lu tanıtım videosu yayınlaması manidar olmuş.

Netlix, geçtiğimiz ay yayınlanan Narcos dizisinin üçüncü sezonu için Nusret'in yer aldığı bir tanıtım videosu yayınlamış ve "Kurtlar sofrasına hoş geldiniz" ifadesini kullanmıştı.

Spotify'daki Stranger Things Listesinde Küçük Bir Sürpriz Var

Stranger Things'in müziklerinden oluşan Spotify listesinde küçük bir sürpriz bulunuyor. Spotify'da Stranger Things 2 (A Netflix Original Series Soundtrack) albümünü dinlerken, mouse'u hareket ettirmezseniz ekran bir anda kararıyor ve Upside Down’a geçiş yapıyorsunuz. Müziğin ilerleyişini gösteren imleçse bu paralel evrendeki “ışığınız” oluyor.
Benzer bir değişikliği Star Wars'un 7. filmi zamanında görmüştük. O zaman ilerleme çubuğu, ışın kılıcı olarak değişmişti. Strager Things 2 albümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Sezon 27 Ekimde

Stranger Things'in yeni sezonu 27 Ekim'de yayınlanacak. Bir Netflix klasiği olarak yeni sezonun tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.

https://twitter.com/netflixturkiye/status/922471523964698624 Yorum Yaz
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VenomS 1 yıl en beğenilen
Barış Manco çağının ötesinde bir ozanımız. Allah Rahmet Eylesin.
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smart1978 1 yıl

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MALTHAEL 1 yıl
Çok iyi olmuş .
Barış Manço'nun öldüğü günü hatırlıyorum herkes nasıl üzülmüş nasıl ağlıyordu ... ALLAH rahmet eylesin .
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mrcarizma 1 yıl
Videolariniz tam ekran seyredilmiyor. Ekrani yatay yaptigimizda videolar koseye sıkışıyor
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Khalees1 1 yıl
Barış abimiz dün olduğu gibi buğun de gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Yattığı yer nur olsun.
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ULYSES 1 yıl
Dönence şarkısının sözleri Turan'a duyulan özlemi anlatır. Uzaklardaki güneş doğan yerler Sovyetlerdeki Türki cumhuriyetlerdir. Kurumuş ağaç eski imparatorluklar, o ağacın dalı da Türkiyedir. Şarkı, "bir gün gelecek dönence, biliyorum" diye biter. Barış Manço'nun milli duyguları bir yana, bence son elli yılın en iyi parçalarından birisidir. Girişteki solosu efsane.
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Eeltorm 1 yıl
Harika bir adamdı Barış Manço eşsiz bir insandı.
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luxaeterna 1 yıl
Hayatında Iron Maiden - Phantom Of The Opera dinmememiş insan Barış Manço zanneder tabii. Ajda Pekkan'ın da şarkıları orijinal, dünya bizden kopya çekmiş meğer...
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WinqSaber 1 yıl
Orijinalden alıntı: luxaeterna

Hayatında Iron Maiden - Phantom Of The Opera dinmememiş insan Barış Manço zanneder tabii. Ajda Pekkan'ın da şarkıları orijinal, dünya bizden kopya çekmiş meğer...

Bak bu bahsettiğin Iron Maiden şarkısı. Bana bu şarkıda hangi dakikada hangi benzerlik var açıklar mısın? Neresini benzettin çok merak ettim. Sen dinlemişsin ya, çamur atıyorsun ya hani, bilirkişi olarak bir de senden duyalım..

youtube.com/...
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aycibin 1 yıl
Barış Manço olması hoş bir sürpriz olmuş.
spotify'da denedim hiçbişey olmadı
dizi biraz ergen dizisi mi?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
barışın yaptığı en orjinal parça !
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firat_kilic 1 yıl
localizer mi / global mi?
Tüm dünyaya aynı modda mı çıkıyor yoksa yerelleştirmiş mi? Öyle ise netflix yaranması.. biz zaten dinliyoruz.. dünyaya tanıtırsa faideli olur...
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seckinim 1 yıl
Dizideki "UPSIDE DOWN" (tepetaklak) dünyanın mükemmel anlatımıdır !
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asaltek 1 yıl
Ulan ben de tüm dünyada yayınlanan trailer'da dönenceyi kullandılar diye sevinmiştim bir an için. :(
Neyse, ama ben inanıyorum, bir dönem gelecek ve o da olacak, çok zengin bir müzik kültürümüz var, bir gün bunun farkına varıp çok sevecekler, hastası olacaklar.
70ler anadolu rock, türküler, ağıtlar, Türk sanat müziği, 90lar pop, hatta arabeski bile tadacaklar bir gün bence...
Henüz zamanı gelmedi, ama bir gün mutlaka.
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