Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman

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Stranger Things'in yeni sezonuna çok az bir süre kaldı. Yeni sezonun final fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Netflix Türkiye ekibi ise Barış Manço'nun Dönence şarkısı eşliğindeki tanıtım videosunu paylaştı. Geçtiğimiz yılın beğenilen dizilerindenyeni sezonuna çok az bir süre kaldı. Yeni sezonun final fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.ekibi ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni sezona dair hazırlananeşliğindeki tanıtım videosunu paylaştı.





Stranger Things, 80'li yıllarda geçen bir fantastik gerilim dizisi. Dizinin görsel ve işitsel içeriklerinde 80'lerin atmosferi kullanılıyor. Bu anlamda Netflix Türkiye'nin de Barış Manço'lu tanıtım videosu yayınlaması manidar olmuş.

Netlix, geçtiğimiz ay yayınlanan Narcos dizisinin üçüncü sezonu için Nusret'in yer aldığı bir tanıtım videosu yayınlamış ve "Kurtlar sofrasına hoş geldiniz" ifadesini kullanmıştı.

Spotify'daki Stranger Things Listesinde Küçük Bir Sürpriz Var

Stranger Things'in müziklerinden oluşan Spotify listesinde küçük bir sürpriz bulunuyor. Spotify'da Stranger Things 2 (A Netflix Original Series Soundtrack) albümünü dinlerken, mouse'u hareket ettirmezseniz ekran bir anda kararıyor ve Upside Down’a geçiş yapıyorsunuz. Müziğin ilerleyişini gösteren imleçse bu paralel evrendeki “ışığınız” oluyor.

ışın kılıcı olarak değişmişti. Strager Things 2 albümüne Benzer bir değişikliği Star Wars'un 7. filmi zamanında görmüştük. O zaman ilerleme çubuğu,olarak değişmişti. Strager Things 2 albümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Sezon 27 Ekimde

Stranger Things'in yeni sezonu 27 Ekim'de yayınlanacak. Bir Netflix klasiği olarak yeni sezonun tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.

https://twitter.com/netflixturkiye/status/922471523964698624