Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman

Geçtiğimiz yılın beğenilen dizilerinden Stranger Things'in yeni sezonuna çok az bir süre kaldı. Yeni sezonun final fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Netflix Türkiye ekibi ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni sezona dair hazırlanan Barış Manço'nun Dönence şarkısı eşliğindeki tanıtım videosunu paylaştı.
Stranger Things, 80'li yıllarda geçen bir fantastik gerilim dizisi. Dizinin görsel ve işitsel içeriklerinde 80'lerin atmosferi kullanılıyor. Bu anlamda Netflix Türkiye'nin de Barış Manço'lu tanıtım videosu yayınlaması manidar olmuş.
Netlix, geçtiğimiz ay yayınlanan Narcos dizisinin üçüncü sezonu için Nusret'in yer aldığı bir tanıtım videosu yayınlamış ve "Kurtlar sofrasına hoş geldiniz" ifadesini kullanmıştı.
Spotify'daki Stranger Things Listesinde Küçük Bir Sürpriz Var
Stranger Things'in müziklerinden oluşan Spotify listesinde küçük bir sürpriz bulunuyor. Spotify'da Stranger Things 2 (A Netflix Original Series Soundtrack) albümünü dinlerken, mouse'u hareket ettirmezseniz ekran bir anda kararıyor ve Upside Down’a geçiş yapıyorsunuz. Müziğin ilerleyişini gösteren imleçse bu paralel evrendeki “ışığınız” oluyor.
Benzer bir değişikliği Star Wars'un 7. filmi zamanında görmüştük. O zaman ilerleme çubuğu, ışın kılıcı olarak değişmişti. Strager Things 2 albümüne buradan ulaşabilirsiniz.
Yeni Sezon 27 Ekimde
Stranger Things'in yeni sezonu 27 Ekim'de yayınlanacak. Bir Netflix klasiği olarak yeni sezonun tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.
https://twitter.com/netflixturkiye/status/922471523964698624 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Barış Manço'nun öldüğü günü hatırlıyorum herkes nasıl üzülmüş nasıl ağlıyordu ... ALLAH rahmet eylesin .