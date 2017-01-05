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New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu

Spor giyim markalarının yavaş yavaş giyilebilir cihaz pazarında yer almaya başladığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan New Balance, RunIQ adındaki yeni ürününü Intel ile birlikte geliştirdi.
2 yıl
1,6b
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2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir giyilebilir cihaz pazarından çıkmak istediği iddiaları gündeme gelen Intel sürpriz bir şekilde CES 2017 fuarında yeni ortaklıklarını duyurdu. Bunlardan birisi spor giyim markası New Balance ile yapılıyor.

Fitness Odaklı

Fuarda görücüye çıkan New Balance RunIQ adındaki fitness odaklı yeni akıllı saat Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Atılan adım, gidilen mesafe, nabız atımı, yakılan kalori, uyku düzeni gibi değerleri takip eden akıllı saat ayrıca standart çağrı veya SMS bildirimleri de yapabiliyor.

1.39 inçlik AMOLED ekran kullanan saate Intel’in yaklaşık 3 yıl önce piyasaya sürdüğü Merrifield tabanlı Atom Z34xx serisinden bir işlemci eşlik ediyor. 22nm sürecinde bu işlemci enerji verimliliği konusunda biraz geride kalıyor.

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512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi ile desteklenen cihaz 24 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Eğer nabız ölçer ve GPS açık olursa bu kez kullanım süresi 5 saate iniyor. Bu bakımdan daha çok spor esnasında kullanıp bitiminde kutusuna koyacağınız bir ürün olmuş diyebiliriz. Strava tarafından geliştirilen New Balance Global Run Club yazılımı sayesinde kullanıcılar birbirleri ile iletişim kurabiliyor. Bunun için WiFi ve Bluetooth teknolojileri yardımınıza koşuyor. RunIQ modeli 300$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. 

 

http://www.phonearena.com/news/New-Balance-and-Intel-introduce-a-new-smartwatch-the-RunIQ_id89652 Yorum Yaz
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Haggard1963 2 yıl en beğenilen
Çok lâzımdı.
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__By_CiN_oO__ 2 yıl
Çok ucuza çıkmış RUN IQ ...
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Haggard1963 2 yıl en beğenilen
Çok lâzımdı.
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