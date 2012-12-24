Newsweek basılı yayın hayatına son veriyor, dijitale geçiyor





Mobil cihazların artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya başlaması ve kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınları bu cihazlardan okuma oranımızın artması, basılı yayın sektöründe de ciddi bir değişimi başlatmış durumda.





Pek çok yayın organı hem basılı olarak hem de dijital platformlarda ürünlerini tüketicilere sunmaya çalışıyor. Bazı yayın organları ise tamamen basılı platformdan çekilerek dijital platforma geçiş yapıyor.





Bir süredir dijitale geçiş hazırlıkları yaptığı bilinen Newsweek dergisi, 31 Aralık itibariyle basılı yayın hayatına son veriyor.





31 Aralık tarihinde dergi son kez basılı olarak raflara çıkacak. Sonrasında ise Newsweek Global şeklinde ücretli abonelik sistemiyle yayın hayatına devam edecek. Son sayı için hazırlanan siyah beyaz bir fotoğraf içeren kapak ise derginin Twitter hesabından yayınlandı ve #LastPrintIssue etiketi ile Twitter kullanıcılarının gündemine sunuldu.





Fotoğraf derginin 1994 yılında boşalttığı eski binasına ait bir sahneyi içeriyor. Dergi iPad için ücretli abonelik ve sayı satışı şeklinde sunulurken, Play mağazasında ise henüz ülkemizde olmayan Dergi kategorisi altında satılıyor.

http://www.theverge.com/2012/12/23/3797970/newsweek-ends-its-80-year-print-run-with-a-hashtagged-cover