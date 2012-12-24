Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Newsweek basılı yayın hayatına son veriyor, dijitale geçiyor

6 yıl
365
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil cihazların artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya başlaması ve kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınları bu cihazlardan okuma oranımızın artması, basılı yayın sektöründe de ciddi bir değişimi başlatmış durumda.

Pek çok yayın organı hem basılı olarak hem de dijital platformlarda ürünlerini tüketicilere sunmaya çalışıyor. Bazı yayın organları ise tamamen basılı platformdan çekilerek dijital platforma geçiş yapıyor.

Bir süredir dijitale geçiş hazırlıkları yaptığı bilinen Newsweek dergisi, 31 Aralık itibariyle basılı yayın hayatına son veriyor.

31 Aralık tarihinde dergi son kez basılı olarak raflara çıkacak. Sonrasında ise Newsweek Global şeklinde ücretli abonelik sistemiyle yayın hayatına devam edecek. Son sayı için hazırlanan siyah beyaz bir fotoğraf içeren kapak ise derginin Twitter hesabından yayınlandı ve #LastPrintIssue etiketi ile Twitter kullanıcılarının gündemine sunuldu.

Fotoğraf derginin 1994 yılında boşalttığı eski binasına ait bir sahneyi içeriyor. Dergi iPad için ücretli abonelik ve sayı satışı şeklinde sunulurken, Play mağazasında ise henüz ülkemizde olmayan Dergi kategorisi altında satılıyor. 

http://www.theverge.com/2012/12/23/3797970/newsweek-ends-its-80-year-print-run-with-a-hashtagged-cover Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mavi_dunya 6 yıl en beğenilen
Tek sevindiğim nokta var o da doğanın korunması olacaktır. Milyarlarca ağaç kesimi sona erecek. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olsa .
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
mavi_dunya
Tek sevindiğim nokta var o da doğanın korunması olacaktır. Milyarlarca ağaç kesimi sona erecek. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olsa .

Gerçekten de en iyi yanı bu. Teyzemin kızı her yıl yüzlerce belki de binlerce ağaç dikmek için Türkiye'de gitmedik yer bırakmıyor. Biz ise insanlar olarak her yıl kişi başı en az 7 tane ağaç tüketiyoruz. Gazete olsun, tuvalet kağıdı olsun, mendil olsun veya poğaça aldığımız zaman tutmak için verdikleri kağıt olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
Psydia

Onun yerine elektronik ekranlarin uretiminde kullanilan milyarlarca kimyasal madde ile doganin kirletilmesi ve kanser oranlarinin artmasi olacak.

vah vah,deme yaaaa :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavi_dunya 6 yıl en beğenilen
Tek sevindiğim nokta var o da doğanın korunması olacaktır. Milyarlarca ağaç kesimi sona erecek. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olsa .
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl mavi_dunya
mavi_dunya

Tek sevindiğim nokta var o da doğanın korunması olacaktır. Milyarlarca ağaç kesimi sona erecek. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olsa .

Onun yerine elektronik ekranlarin uretiminde kullanilan milyarlarca kimyasal madde ile doganin kirletilmesi ve kanser oranlarinin artmasi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 6 yıl mavi_dunya
mavi_dunya

Tek sevindiğim nokta var o da doğanın korunması olacaktır. Milyarlarca ağaç kesimi sona erecek. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olsa .

Bunlar pembe düşler. Sunucular havayla çalışmıyorlar. Ayrıca her şey elektronik ortamda olduğunda, bizler de haliyle elektronik ortamdan takip edeceğiz. Bu da bol miktarda elektrik tüketimi demek. Evlerimizde harcayacağımız enerji, dışarıda toplu alanlarda harcayacağımızdan çok daha fazla olacaktır.

Kısacası; tembelleşmenin bir diğer tanımı da, bazı şeylere gitmektense, her şeyş ayağımıza getirmektir. Bu da çok daha fazla tüketim demektir. Enerji kaybolmaz, şekil değiştirir. İhtiyacımızı odundan değil de başka şekillerde karşılayacağız ve başka şekillerde tüketeceğiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 6 yıl mavi_dunya
mavi_dunya
Tek sevindiğim nokta var o da doğanın korunması olacaktır. Milyarlarca ağaç kesimi sona erecek. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olsa .

entry nick
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Eminim bundan 10 yıl sonra dergi ve gazete kağıdı herkes tarafından fazlasıyla özlenecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Core i3-3225 video inceleme "HD4000, Fusion Trinity'e karşı" 6 yıl 2012'nin En İyi Akıllı Telefonu'nu seçiyoruz! İz bırakan 10 telefon bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim