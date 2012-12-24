Newsweek basılı yayın hayatına son veriyor, dijitale geçiyor

Haber Editörü
Mobil cihazların artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya başlaması ve kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınları bu cihazlardan okuma oranımızın artması, basılı yayın sektöründe de ciddi bir değişimi başlatmış durumda.
Pek çok yayın organı hem basılı olarak hem de dijital platformlarda ürünlerini tüketicilere sunmaya çalışıyor. Bazı yayın organları ise tamamen basılı platformdan çekilerek dijital platforma geçiş yapıyor.
Bir süredir dijitale geçiş hazırlıkları yaptığı bilinen Newsweek dergisi, 31 Aralık itibariyle basılı yayın hayatına son veriyor.
31 Aralık tarihinde dergi son kez basılı olarak raflara çıkacak. Sonrasında ise Newsweek Global şeklinde ücretli abonelik sistemiyle yayın hayatına devam edecek. Son sayı için hazırlanan siyah beyaz bir fotoğraf içeren kapak ise derginin Twitter hesabından yayınlandı ve #LastPrintIssue etiketi ile Twitter kullanıcılarının gündemine sunuldu.
Fotoğraf derginin 1994 yılında boşalttığı eski binasına ait bir sahneyi içeriyor. Dergi iPad için ücretli abonelik ve sayı satışı şeklinde sunulurken, Play mağazasında ise henüz ülkemizde olmayan Dergi kategorisi altında satılıyor.
http://www.theverge.com/2012/12/23/3797970/newsweek-ends-its-80-year-print-run-with-a-hashtagged-cover Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekten de en iyi yanı bu. Teyzemin kızı her yıl yüzlerce belki de binlerce ağaç dikmek için Türkiye'de gitmedik yer bırakmıyor. Biz ise insanlar olarak her yıl kişi başı en az 7 tane ağaç tüketiyoruz. Gazete olsun, tuvalet kağıdı olsun, mendil olsun veya poğaça aldığımız zaman tutmak için verdikleri kağıt olsun...
vah vah,deme yaaaa :(
Onun yerine elektronik ekranlarin uretiminde kullanilan milyarlarca kimyasal madde ile doganin kirletilmesi ve kanser oranlarinin artmasi olacak.
Bunlar pembe düşler. Sunucular havayla çalışmıyorlar. Ayrıca her şey elektronik ortamda olduğunda, bizler de haliyle elektronik ortamdan takip edeceğiz. Bu da bol miktarda elektrik tüketimi demek. Evlerimizde harcayacağımız enerji, dışarıda toplu alanlarda harcayacağımızdan çok daha fazla olacaktır.
Kısacası; tembelleşmenin bir diğer tanımı da, bazı şeylere gitmektense, her şeyş ayağımıza getirmektir. Bu da çok daha fazla tüketim demektir. Enerji kaybolmaz, şekil değiştirir. İhtiyacımızı odundan değil de başka şekillerde karşılayacağız ve başka şekillerde tüketeceğiz.
entry nick