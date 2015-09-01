Nexus 5 (2015)'e ait yeni bilgiler sızdırıldı

Nexus modelleri hakkında bir süredir sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce hem Huaewi'nin hem de LG'nin üreteceği modellerin bazı fotoğrafları sızdırılmıştı. Her iki telefon da eski Nexus modellerine göre oldukça farklı tasarım çizgilerine sahip gibi görünüyor. Merak edilen bir diğer önemli nokta ise bu tasarımlarının içinin ne ile doldurulacağı.

AndroidPolice sitesi bugün önemli kaynaklardan edindiği bazı bilgileri yayınlayarak bu konuya ışık tuttu. İddialara göre LG'nin geliştirdiği Nexus 5 (2015) modeli 5.2" FHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 808 çipset, 3 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı, 12.3MP arka ve 5MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak.

Batarya konusundaki son bilgiler 2700 mAh kapasiteyi işaret ederken USB Type C portu neredeyse kesinleşmiş gibi. Ancak bu portun USB 3.0 mı yoksa USB 2.0 mı olacağı henüz netleşmedi. Siyah ve beyaz dışında mavi renk seçeneğinin sunulacak olması da ilgi çekici bir ayrıntı.