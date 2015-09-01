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Nexus 5 (2015)'e ait yeni bilgiler sızdırıldı

3 yıl
4,7b
1
25
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nexus 5 (2015)'e ait yeni bilgiler sızdırıldı
 
Nexus modelleri hakkında bir süredir sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce hem Huaewi'nin hem de LG'nin üreteceği modellerin bazı fotoğrafları sızdırılmıştı. Her iki telefon da eski Nexus modellerine göre oldukça farklı tasarım çizgilerine sahip gibi görünüyor. Merak edilen bir diğer önemli nokta ise bu tasarımlarının içinin ne ile doldurulacağı.
AndroidPolice sitesi bugün önemli kaynaklardan edindiği bazı bilgileri yayınlayarak bu konuya ışık tuttu. İddialara göre LG'nin geliştirdiği Nexus 5 (2015) modeli 5.2" FHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 808 çipset, 3 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı, 12.3MP arka ve 5MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak.
Batarya konusundaki son bilgiler 2700 mAh kapasiteyi işaret ederken USB Type C portu neredeyse kesinleşmiş gibi. Ancak bu portun USB 3.0 mı yoksa USB 2.0 mı olacağı henüz netleşmedi. Siyah ve beyaz dışında mavi renk seçeneğinin sunulacak olması da ilgi çekici bir ayrıntı.

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DraGonS 3 yıl en beğenilen
şu nexus serilerinde batarya büyüklüğü, piyasadaki eşdeğerlerine göre daima bir adım geride kalıyor.
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Pi 3 yıl
Sanki 8 yil onceki telefonun resmini cekmisler. Tasarim hep oldugu gibi yine yok
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TheBowx 3 yıl
Nexus u farklı kılan özelliğide o ki zaten saf Android i diğer firmalar da kullanırsa ne anlamı kalır Nexus un.
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drserk 3 yıl
şu zamanda 2700mah batarya nedir ya..bu kalınlıkla beraber 3000 ve altı olursa eskş serilerden daha fazla hayalkırıklığı bir batarya olacak
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Umutcan 3 yıl
Aslında resmi saf android desteği nexuslara özel olmayıp tüm cihazları desteklese, kullanıcıya daha fazla özgürlük verirler.
Nexuslar donanım anlamında zamanının lider telefonlarının her zaman bir adım gerisinde kaldı. Bazen batarya, bazen ekran, bazen de chipset.
Fakat lider telefonlara da bakınca firmalar launcher, ıvır zıvır gereksiz yazılımlar özelleştirmeler derken cihazı gereksiz yavaşlatıyor.
Örneğin, S6 serisi o donanımın üstüne nexusun saf android ve yazılım desteğini alsaydı, mükemmel olmaz mıydı ?
Bence android tıpkı windows'un desktop sürümü gibi tüm donanımlar ve sürücüleriyle uyumlu olmalı, ve donanımdan-markadan bağımsız güncellemeler gelmeli.
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senersongur 3 yıl
4000 mah batarya
4 GB Ram
Full HD 5.5 Ekran

299 Dolar fiyat olmadıkça hiçbir anlamı yok.
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Takeshi Kovacs 3 yıl senersongur
299dolar olsada zaten 900+ vergi cart curtu derken minimum 1500lira olur ki buda imkansız bence
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S.Soylu 3 yıl
Z3 Compact 4.6 inc ekran 2600 mAh batarya var bu telefon 5.2 inc 2700 mAh. Tamam bataryadan kısıyorsunuz bütün Nexus serisinde olduğu gibide bare bu kadar yapmayın. Telefon ince olsa neyse diyicem LG'nin doğru düzgün ince telefonuda yok ki. Tasarım desen çok iyi diyebileceğin bi tasarımıda yok.
Benim için Nexus serisinde en önemli telefon Nexus 4 idi. Çünkü çıktığı zaman donanım olarak sunduğu, tasarım olarak mükümmele yakın bir görüntüsü vardı ve fiyatıda bizim ülkemizde olmasada yurt dışında amiral gemilerinden ucuzdu. Diğer Nexuslar f/p oranından saptı bence.
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S.Soylu 3 yıl
eren15935
Evet o fena degildi. Yalniz nexuslar tasarim manasinda hic iddiali olmadilar. Yani gogil faktoru olmasa alinacak cihazlar degiller. Zaten bize ucuza da gelmiyorlar

Tasarım manasında iddialı olmadı derken ? Nexus 4 tasarımı çok iyiydi hatta o zamana kadar çıkan en iyi tasarımlardan biriydi. Hala da çok başarılı günümüz telefonları ile kıyaslandığında
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THUGGER 3 yıl
Tasarimlari iyi
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Guest-F8946C419 3 yıl
Nexus (2016) Nokia üretimi olsa keşke. :) efsane bir tasarım ile gelirdi.
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Yalandan Korkan Adam 3 yıl
Nexuslara nedensa hiç ısınamadım.Çok basit geliyor bütün nexus modelleri.
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Pi 3 yıl
Sanki 8 yil onceki telefonun resmini cekmisler. Tasarim hep oldugu gibi yine yok
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Takeshi Kovacs 3 yıl Pi
Nexus4'te yaptıkları tasarımı hala hiç bir firma yapamadı
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kadirirdem 3 yıl
nexus serilerinde bilerek diğer üreticilerin ekmeğine taş koymamak için küçük tutuluyor...
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