Nexus 5 (2015)'e ait yeni bilgiler sızdırıldı

Nexus modelleri hakkında bir süredir sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce hem Huaewi'nin hem de LG'nin üreteceği modellerin bazı fotoğrafları sızdırılmıştı. Her iki telefon da eski Nexus modellerine göre oldukça farklı tasarım çizgilerine sahip gibi görünüyor. Merak edilen bir diğer önemli nokta ise bu tasarımlarının içinin ne ile doldurulacağı.
AndroidPolice sitesi bugün önemli kaynaklardan edindiği bazı bilgileri yayınlayarak bu konuya ışık tuttu. İddialara göre LG'nin geliştirdiği Nexus 5 (2015) modeli 5.2" FHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 808 çipset, 3 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı, 12.3MP arka ve 5MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak.
Batarya konusundaki son bilgiler 2700 mAh kapasiteyi işaret ederken USB Type C portu neredeyse kesinleşmiş gibi. Ancak bu portun USB 3.0 mı yoksa USB 2.0 mı olacağı henüz netleşmedi. Siyah ve beyaz dışında mavi renk seçeneğinin sunulacak olması da ilgi çekici bir ayrıntı.
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Nexuslar donanım anlamında zamanının lider telefonlarının her zaman bir adım gerisinde kaldı. Bazen batarya, bazen ekran, bazen de chipset.
Fakat lider telefonlara da bakınca firmalar launcher, ıvır zıvır gereksiz yazılımlar özelleştirmeler derken cihazı gereksiz yavaşlatıyor.
Örneğin, S6 serisi o donanımın üstüne nexusun saf android ve yazılım desteğini alsaydı, mükemmel olmaz mıydı ?
Bence android tıpkı windows'un desktop sürümü gibi tüm donanımlar ve sürücüleriyle uyumlu olmalı, ve donanımdan-markadan bağımsız güncellemeler gelmeli.
4 GB Ram
Full HD 5.5 Ekran
299 Dolar fiyat olmadıkça hiçbir anlamı yok.
Benim için Nexus serisinde en önemli telefon Nexus 4 idi. Çünkü çıktığı zaman donanım olarak sunduğu, tasarım olarak mükümmele yakın bir görüntüsü vardı ve fiyatıda bizim ülkemizde olmasada yurt dışında amiral gemilerinden ucuzdu. Diğer Nexuslar f/p oranından saptı bence.
Tasarım manasında iddialı olmadı derken ? Nexus 4 tasarımı çok iyiydi hatta o zamana kadar çıkan en iyi tasarımlardan biriydi. Hala da çok başarılı günümüz telefonları ile kıyaslandığında
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