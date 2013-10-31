Nexus 5 artık resmi : 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti





Uzun süredir hakkında sızıntılarını yayınladığımız Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu Nexus 5 nihayet resmi olarak lanse edildi. Google'ın herhangi bir büyük etkinlik düzenlemeden tanıtmayı tercih ettiği Nexus 5, LG ile yapılan ortaklığın ikinci meyvesi konumunda.





Nexus 5 ile ilgili pek çok sızıntı yaşandığı için lanse edilen özellikleri arasında bizi şaşırtan bir şey yok. Cihaz LG G2 amiral gemi modelinden pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.





Nexus 5 4.95 inçlik Full HD IPS LCD ekrana sahip ve 445ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile sağlamlaştırılmış.





2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti ve Adreno 330 grafik birimi cihaza gücünü verirken, 2GB RAM ile sistem destekleniyor. MicroSD desteğinin olmadığı Nexus 5 yine 16GB ve 32GB depolama kapasiteleri ile kullanıcının karşısına çıkacak.





Anı kaydetmek adına cihazın arka kısmına konumlanan kamera 8MP çözünürlükte. Bazı çevreler tarafından tek hayal kırıklığı olarak nitelendirilen arka kamera optik imaj dengeleme - OIS özelliği ile destekleniyor. Ön tarafta ise 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





Google, Nexus 5'in kamerasına bazı optimizasyonlar yaparak gerçek HDR desteği sunduğunu belirtiyor. Bu yöntem tek bir deklanşörde birden fazla kare yakalayarak resmi en detaylı şekliyle sunmayı amaçlıyor. Android 4.4 KitKat ile gelen Auto Awesome özelliği ise kütüphaninizdeki içeriklerinizden resim ve videolar oluşturarak paylaşmanızı sağlıyor.





Cihazda beklentinin aksine tek bir batarya seçeneği bulunuyor ve 2300 miliamper gücünde. Pek çok kişiyi tatmin etmeyeceği açık olan bataryanın, Android 4.4 KitKat'ın enerji tasarrufu odaklı optimizasyonları ile ne kadar verimli olacağını ileride göreceğiz.





Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, jiroskop, akselerometre, barometre, adım algılayıcı, adım sayar, NFC, 3G, 4G, 8.6mm kalınlık şeklinde özelliklerin mevcut olduğu Nexus 5 16GB için 349$, 32GB için 399$ fiyat etiketine sahip olacak. Modelde iki renk seçeneği bulunuyor.





Nexus 4'te yaşanan sıkıntılardan ders alan Google bu kez yeni modeli çok hızlı bir biçimde uluslararası piyasalara sunuyor. Nexus 5 an itibariyle ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere, İspanya, İtalya, Avustralya ve Güney Kore'de Google Play üzerinden satışa sunullmuş durumda.

Avrupa, Asya, Amerika, Orta Doğu'daki diğer ülkeler ise Kasım ayı ortasından itibaren Nexus 5 modeline kavuşmuş olacak. Ancak an itibariyle ABD'de 16GB kapasiteli siyah versiyon tükenmiş durumda. Diğer 3 versiyon için ise 8 Kasım dağıtım tarihi olarak görülüyor.