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Nexus 5 artık resmi : 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti

5 yıl
2,9b
1
141
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 artık resmi : 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti

Uzun süredir hakkında sızıntılarını yayınladığımız Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu Nexus 5 nihayet resmi olarak lanse edildi. Google'ın herhangi bir büyük etkinlik düzenlemeden tanıtmayı tercih ettiği Nexus 5, LG ile yapılan ortaklığın ikinci meyvesi konumunda.  

Nexus 5 ile ilgili pek çok sızıntı yaşandığı için lanse edilen özellikleri arasında bizi şaşırtan bir şey yok. Cihaz LG G2 amiral gemi modelinden pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Nexus 5 4.95 inçlik Full HD IPS LCD ekrana sahip ve 445ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile sağlamlaştırılmış. 

2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti ve Adreno 330 grafik birimi cihaza gücünü verirken, 2GB RAM ile sistem destekleniyor. MicroSD desteğinin olmadığı Nexus 5 yine 16GB ve 32GB depolama kapasiteleri ile kullanıcının karşısına çıkacak. 

Anı kaydetmek adına cihazın arka kısmına konumlanan kamera 8MP çözünürlükte. Bazı çevreler tarafından tek hayal kırıklığı olarak nitelendirilen arka kamera optik imaj dengeleme - OIS özelliği ile destekleniyor. Ön tarafta ise 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.

Google, Nexus 5'in kamerasına bazı optimizasyonlar yaparak gerçek HDR desteği sunduğunu belirtiyor. Bu yöntem tek bir deklanşörde birden fazla kare yakalayarak resmi en detaylı şekliyle sunmayı amaçlıyor. Android 4.4 KitKat ile gelen Auto Awesome özelliği ise kütüphaninizdeki içeriklerinizden resim ve videolar oluşturarak paylaşmanızı sağlıyor.

Cihazda beklentinin aksine tek bir batarya seçeneği bulunuyor ve 2300 miliamper gücünde. Pek çok kişiyi tatmin etmeyeceği açık olan bataryanın, Android 4.4 KitKat'ın enerji tasarrufu odaklı optimizasyonları ile ne kadar verimli olacağını ileride göreceğiz.

Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, jiroskop, akselerometre, barometre, adım algılayıcı, adım sayar, NFC, 3G, 4G, 8.6mm kalınlık şeklinde özelliklerin mevcut olduğu Nexus 5 16GB için 349$, 32GB için 399$ fiyat etiketine sahip olacak. Modelde iki renk seçeneği bulunuyor. 

Nexus 4'te yaşanan sıkıntılardan ders alan Google bu kez yeni modeli çok hızlı bir biçimde uluslararası piyasalara sunuyor. Nexus 5 an itibariyle ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere, İspanya, İtalya, Avustralya ve Güney Kore'de Google Play üzerinden satışa sunullmuş durumda.
Avrupa, Asya, Amerika, Orta Doğu'daki diğer ülkeler ise Kasım ayı ortasından itibaren Nexus 5 modeline kavuşmuş olacak. Ancak an itibariyle ABD'de 16GB kapasiteli siyah versiyon tükenmiş durumda. Diğer 3 versiyon için ise 8 Kasım dağıtım tarihi olarak görülüyor.

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EstrEmO 5 yıl en beğenilen
2300 mah almayalim diyemi ?
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Vash The Stampede 5 yıl
Luaz.
Niye herkes mpe takmış ki? Bence 8mp gayet yeterli ki önemli olan kamerada kullanılan mercek vs değil mi?

şşşşş çaktırma, milletin haberi yok bundan. konuşsun dursunlar mp hakkında.
Luaz.Niye herkes mpe takmış ki? Bence 8mp gayet yeterli ki önemli olan kamerada kullanılan mercek vs değil mi?şşşşş çaktırma, milleti...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Luaz. 5 yıl
Niye herkes mp'e takmış ki? Bence 8mp gayet yeterli ki önemli olan kamerada kullanılan mercek vs değil mi?
Yanıtla +19
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kdrcnrbyrm 5 yıl
Beklediğimden daha iyi olmuş telefon. Bi de saf android olunca
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ten_don 5 yıl
Yav arkadaşlar burada millet birbirini yiyiyor ios android ama ben aylarca bir elimde nexus diğerinde iphone kullandım inanın ios başka birşey..
Apple pahalı olayıda kalmadı artık, sağolsun tüm üreticiler el birliğiyle 2000'in üzerine sabitlediler fiyatları.
Ben 5S ile devam edeceğim kalanlara sabır..
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inexo 5 yıl
neyseki g2 gibi tuşu orasında burasında degil
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ozeba 5 yıl inexo
inexo
neyseki g2 gibi tuşu orasında burasında degil

Telefonun önünde de bir tane acma kapatma tusu oldugunu dusunun. O zaman arkadaki tusa kac kere basacaginizi dusunun simdide. Telefonu masanin uzerindeyken cift tiklayip uyandirmak cok guzel, tuslarin arkada olmasini hic yadirgamadim. Kullanmadan bikac kez dokunup elestirmek cok yanlis ve malesef ki forumun en buyuk eksikligi bu.
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Redunay 5 yıl
2300 mah neyinize yetmiyor
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burakesan 5 yıl
Kit Kat'ın çok iyi bir enerji verimliliği var herhalde; yoksa bunlar deliler mi ki koysunlar 2300Mah batarya... Sanırım deliler :D
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demirparcasi 5 yıl
Nexus 4 kullanıcısı olarak. Nexus 5 tasarımını hiç beğenmedim. Nexus 4 bence piyasadaki en şık telefonlardan bir tanesi belki de en şıkı buna Iphone dahil. Ön ve arkada gorilla glass cam, yanların parlak ve mat plastik karışınmı olması çok güzel (bence sırf metal olan Iphone 4'ten bile daha güzel). Şimdi Google klasik piyasada onlarca benzeri olan, ucuz his veren plastik kasaya yönelmiş.
Google'un yaptığı bence ciddi hata Apple veya Sony gibi bu tarzı bir kaç jenarsyon devam ettirmesi gerekirdi. Ayrıca Nexus 4'ün en zayıf donanımı kamerasıydı. Daha önce piyasaya çıkan S3 bile daha güzel fotoğraf çekiyordu. LG, Sony ve HTC'nin kameraları daha iyiydi. Anladığım kadarıyla Nexus 5'te kamerada yazılımsal haricinde ciddi iyileştirme yapılmamış. Testleri beklemek gerekse de böylelikle Nexus piyasadaki en kötü fotoğraf donanımına sahip üst Düzey Android telefon olabilir. Ekranın ve işlemcinin iyileşmesi güzel ama Nexus 4 de süper hızlıydı. Nexus 5'te Google'dan çok daha fazlasını bekliyordum. Benim için Nexus 4 devam.
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cengizhan1903 5 yıl
S4 ü satip bundan alicam tasarim çok hosuma gitti
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Krone 5 yıl
iPhone 5S'de de 8 MP.
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nomenore 5 yıl Krone
Krone
iPhone 5S'de de 8 MP.

Aynen katiliyorum
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AppleFans 5 yıl
Pil ve kamera g2'den daha kotu olmasi normal. Yoksa g2 yerine herkes nexus alirdi ve lg zorlanirdi. Cok mantikli.
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jay jay justified 5 yıl AppleFans
azsussan

Pil ve kamera g2'den daha kotu olmasi normal. Yoksa g2 yerine herkes nexus alirdi ve lg zorlanirdi. Cok mantikli.

Nexus bekleyen adam Nexus'tan başka telefon almaz.
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S60Doctor 5 yıl
LG G2 yi almayip bu cihazi bekleyenler sanirim LG G2'ye yonelecekler. Batarya ve kamera yonuyle G2den geri kalmis duruyor. G2'mle mutluyum.
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