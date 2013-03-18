Haber Editörü
Google'ın LG ile devam eden işbirliğinin ikinci üyesi olacağı iddia edilen Nexus 5 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Daha önceki Nexus akıllı telefonların çizgisinden ayrılarak donanım özellikleriyle ses getirecek bir model olacağı belirtilen Nexus 5 modelinin 5.2 inçlik Full HD OLED ekran, Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM, 16MP kamera gibi iddialı özelliklere sahip olacağı iddia ediliyordu.
Ancak Google'a yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgiler özelliklerin biraz abartı olabileceğini ortaya koyuyor. Google tüm donanım özellikleriyle değil sadece kısmi özelliklerle ilgi uyandıracak bir Nexus modeli geliştiriyor. Google başkan yardımcısı Vic Gundotra tarafından geçen ay bir soruya Nexus akıllı telefonların inanılmaz bir kamera kalitesi olacağına dair cevabı da bu tezi destekliyor.
Nexus 5 modelinde beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 3140mAh batarya, dokunmatik film ve camı entegre eden hücre-içi dokunmatik teknolojisi ve Android 5.0 Key Lime Pie şeklinde sıralanıyor. Bu haliyle Nexus 5 modelinin biraz daha gerçeğe yakın bir donanım sahibi olduğu görülüyor.
Google başkan yardımcısının da belirttiği gibi Nexus 5 modelinin kamera konusunda önemli bir adım atacağı ve modelin can alıcı noktasının kamera olacağı belirtiliyor. Google kamera sensörü seçiminde Nikon'u tercih etti ve Nikon'un 3 sensörlü bir modülünün cihaza entegre edileceği iddia ediliyor. Ayrıca Nikon'un test modülünün de şu ana kadar en iyi performansı veren akıllı telefon kamera sensörü olduğunun da altı çiziliyor.
http://www.phonearena.com/news/Rumor-Google-Nexus-5-might-feature-a-revolutionary-camera-with-Nikon-branding_id40968 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ancak google herşeyi, lg firmasına yaptırmasıyla bozuyor.. birde şu saçma sapan 8 gb opsiyonunu kaldırsalar fena olmaz hani
Tamam da arkadaşım teknoloji orantılı gitmelidir.Daha piyasada orta bütçeli bir ailenin alabileceği bir 4k televizyon var mı da 4k çekim modu istiyorsun?
2 gb ram cihazı darboğaz mı ediyor da 3 gb istiyorsun? Veya 720P 5 inç ekran ile 1080P 5 inç ekran arasındaki farkı ayırt edebiliyor musun da 1080P istiyorsun?
Her ne zaman televizyonlarda 4k yaygınlaşır,android telefonları 2 gb ram sıkar,5 inçte 1080p ile 720p arasındaki farkı algılanabilir ise işte o zaman dediklerine katılırım.