Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus 5 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor

6 yıl
897
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nexus 5 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor

Google'ın LG ile devam eden işbirliğinin ikinci üyesi olacağı iddia edilen Nexus 5 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Daha önceki Nexus akıllı telefonların çizgisinden ayrılarak donanım özellikleriyle ses getirecek bir model olacağı belirtilen Nexus 5 modelinin 5.2 inçlik Full HD OLED ekran, Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM, 16MP kamera gibi iddialı özelliklere sahip olacağı iddia ediliyordu.

Ancak Google'a yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgiler özelliklerin biraz abartı olabileceğini ortaya koyuyor. Google tüm donanım özellikleriyle değil sadece kısmi özelliklerle ilgi uyandıracak bir Nexus modeli geliştiriyor. Google başkan yardımcısı Vic Gundotra tarafından geçen ay bir soruya Nexus akıllı telefonların inanılmaz bir kamera kalitesi olacağına dair cevabı da bu tezi destekliyor.

Nexus 5 modelinde beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 3140mAh batarya, dokunmatik film ve camı entegre eden hücre-içi dokunmatik teknolojisi ve Android 5.0 Key Lime Pie şeklinde sıralanıyor. Bu haliyle Nexus 5 modelinin biraz daha gerçeğe yakın bir donanım sahibi olduğu görülüyor.

Google başkan yardımcısının da belirttiği gibi Nexus 5 modelinin kamera konusunda önemli bir adım atacağı ve modelin can alıcı noktasının kamera olacağı belirtiliyor. Google kamera sensörü seçiminde Nikon'u tercih etti ve Nikon'un 3 sensörlü bir modülünün cihaza entegre edileceği iddia ediliyor. Ayrıca Nikon'un test modülünün de şu ana kadar en iyi performansı veren akıllı telefon kamera sensörü olduğunun da altı çiziliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Google-Nexus-5-might-feature-a-revolutionary-camera-with-Nikon-branding_id40968 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 6 yıl en beğenilen
snapdragon 600 yerine 800 tercih etseler ve fiyatı ile yine can alıcı olsa samsung s3 kadar satabilir ve s4 ile de rekabet edebilir...

ancak google herşeyi, lg firmasına yaptırmasıyla bozuyor.. birde şu saçma sapan 8 gb opsiyonunu kaldırsalar fena olmaz hani
snapdragon 600 yerine 800 tercih etseler ve fiyatı ile yine can alıcı olsa samsung s3 kadar satabilir ve s4 ile de rekabet edebilir...ancak google ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 6 yıl
V4LKyR
Ne vardı yani şu geçen haberde çıkan özelliklerle gelse? NE OLURDU YANİ? Zarar mı ederdi LG veya Google? Saçma sapan salak işler ya. Sanki Snapdragon 800 koysa, 4K video kaydı koysa, 5.2 Full HD OLED ekran koysa, 3GB RAM koysa incileri dökülecek. Bazı insanlar Büyük firmalar teknolojiyi yavaş yavaş veriyolar. diyolar ya, ciddi ciddi inanmaya başladım. Pis kapitalist düzen işte, para akışını sağlamak için yavaş yavaş sindire sindire veriyorlar teknolojiyi ki hep yeni ürünleri alalım. Düşününce aslında gerçekten de düzen böyle.

Tamam da arkadaşım teknoloji orantılı gitmelidir.Daha piyasada orta bütçeli bir ailenin alabileceği bir 4k televizyon var mı da 4k çekim modu istiyorsun?
2 gb ram cihazı darboğaz mı ediyor da 3 gb istiyorsun? Veya 720P 5 inç ekran ile 1080P 5 inç ekran arasındaki farkı ayırt edebiliyor musun da 1080P istiyorsun?
Her ne zaman televizyonlarda 4k yaygınlaşır,android telefonları 2 gb ram sıkar,5 inçte 1080p ile 720p arasındaki farkı algılanabilir ise işte o zaman dediklerine katılırım.
V4LKyRNe vardı yani şu geçen haberde çıkan özelliklerle gelse? NE OLURDU YANİ? Zarar mı ederdi LG veya Google? Saçma sapan salak işler ya. Sank...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
E bu özellikler olunca da ilgi çekici olmuyo ki aynı özelliklerde daha iyileri var (htc one ve s4)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
guzel ozelliklerle gelirse bir sonraki telefonum nexus 5 olur. cok abarti ozellikleri olmasina gerek yok. nexus olsun 5inch uzeri olsun istediklerim bunlar. nasil olsa guclu bir donanim ve makul bir fiyatla gelecegi asirkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
Baran.
ZZ RAT
Baran.
PlayMakers
rizeli-alcatraz Tüh gitti ozaman bu seçenek 600 yerine 800 olsa kesin alıcağım bir telefondu fakat 600 yetersiz bence ekran gpu su adreno 330 olursa alırım
Ne yapcaksin da yetmeyecek merak ettim , Windows yukleyip crysis mi oynayacaksin ?
Bisey yapmasina gerek yok.Suanli mobil oyunlarda zorlaniyorlar.Yeni cikanlarda kim bilir ne olur.
S4 pro bile zorlanmiyorken (bkz Xperia Z) S600 hic zorlanmaz.
Bunu soyleyen kisi birtek ben degilim cogu kisi soyluyor.Zaten hersey ortada.

kim o zorlanıyor diyenler? Saçmalayıp durmayın S4 Pro'nun zorlanmadığı oyunlarda Snapdragon 600 mü zorlanacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 6 yıl
adam gibi kamera olsun nexus alırım arkadaş... nexus 4 çok güzel telefondu ama kamera kötüydü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl
teknoloji çok ilginç mesela nexus 4 almak için para biriktiriyosun nexus 5 alıyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
elimdeki DSLR makinayı satarım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
zaaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 6 yıl
V4LKyR
Ne vardı yani şu geçen haberde çıkan özelliklerle gelse? NE OLURDU YANİ? Zarar mı ederdi LG veya Google? Saçma sapan salak işler ya. Sanki Snapdragon 800 koysa, 4K video kaydı koysa, 5.2 Full HD OLED ekran koysa, 3GB RAM koysa incileri dökülecek. Bazı insanlar Büyük firmalar teknolojiyi yavaş yavaş veriyolar. diyolar ya, ciddi ciddi inanmaya başladım. Pis kapitalist düzen işte, para akışını sağlamak için yavaş yavaş sindire sindire veriyorlar teknolojiyi ki hep yeni ürünleri alalım. Düşününce aslında gerçekten de düzen böyle.

Tamam da arkadaşım teknoloji orantılı gitmelidir.Daha piyasada orta bütçeli bir ailenin alabileceği bir 4k televizyon var mı da 4k çekim modu istiyorsun?
2 gb ram cihazı darboğaz mı ediyor da 3 gb istiyorsun? Veya 720P 5 inç ekran ile 1080P 5 inç ekran arasındaki farkı ayırt edebiliyor musun da 1080P istiyorsun?
Her ne zaman televizyonlarda 4k yaygınlaşır,android telefonları 2 gb ram sıkar,5 inçte 1080p ile 720p arasındaki farkı algılanabilir ise işte o zaman dediklerine katılırım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Ne vardı yani şu geçen haberde çıkan özelliklerle gelse? NE OLURDU YANİ? Zarar mı ederdi LG veya Google? Saçma sapan salak işler ya. Sanki Snapdragon 800 koysa, 4K video kaydı koysa, 5.2" Full HD OLED ekran koysa, 3GB RAM koysa incileri dökülecek. Bazı insanlar "Büyük firmalar teknolojiyi yavaş yavaş veriyolar." diyolar ya, ciddi ciddi inanmaya başladım. Pis kapitalist düzen işte, para akışını sağlamak için yavaş yavaş sindire sindire veriyorlar teknolojiyi ki hep yeni ürünleri alalım. Düşününce aslında gerçekten de düzen böyle.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secteria 6 yıl
Tüh gitti ozaman bu seçenek 600 yerine 800 olsa kesin alıcağım bir telefondu fakat 600 yetersiz bence ekran gpu su adreno 330 olursa alırım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl
Ben 2 tane nexus cihazi kullandiktan sonra kamerayi iyilestirmeye karar vermisler , biraz gec kaldiniz cunku 5 inc olursa nexus serime veda ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl Secteria
rizeli-alcatraz

Tüh gitti ozaman bu seçenek 600 yerine 800 olsa kesin alıcağım bir telefondu fakat 600 yetersiz bence ekran gpu su adreno 330 olursa alırım

Ne yapcaksin da yetmeyecek merak ettim , Windows yukleyip crysis mi oynayacaksin ?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 6 yıl
Bu firmaları gerçekten anlamıyorum ... Madem S600 kullanıyorsun , Full HD üretme . Ha Full HD üretmeye de bu kadar meraklıysan S800 den aşağı bir işlemci kullanmaman gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
897 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nexus 5 ve
2 etiket daha nexus google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim