



Google'ın LG ile devam eden işbirliğinin ikinci üyesi olacağı iddia edilen Nexus 5 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.





Daha önceki Nexus akıllı telefonların çizgisinden ayrılarak donanım özellikleriyle ses getirecek bir model olacağı belirtilen Nexus 5 modelinin 5.2 inçlik Full HD OLED ekran, Snapdragon 800 işlemci, 3GB RAM, 16MP kamera gibi iddialı özelliklere sahip olacağı iddia ediliyordu.





Ancak Google'a yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgiler özelliklerin biraz abartı olabileceğini ortaya koyuyor. Google tüm donanım özellikleriyle değil sadece kısmi özelliklerle ilgi uyandıracak bir Nexus modeli geliştiriyor. Google başkan yardımcısı Vic Gundotra tarafından geçen ay bir soruya Nexus akıllı telefonların inanılmaz bir kamera kalitesi olacağına dair cevabı da bu tezi destekliyor.





Nexus 5 modelinde beklenen özellikler ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 3140mAh batarya, dokunmatik film ve camı entegre eden hücre-içi dokunmatik teknolojisi ve Android 5.0 Key Lime Pie şeklinde sıralanıyor. Bu haliyle Nexus 5 modelinin biraz daha gerçeğe yakın bir donanım sahibi olduğu görülüyor.





Google başkan yardımcısının da belirttiği gibi Nexus 5 modelinin kamera konusunda önemli bir adım atacağı ve modelin can alıcı noktasının kamera olacağı belirtiliyor. Google kamera sensörü seçiminde Nikon'u tercih etti ve Nikon'un 3 sensörlü bir modülünün cihaza entegre edileceği iddia ediliyor. Ayrıca Nikon'un test modülünün de şu ana kadar en iyi performansı veren akıllı telefon kamera sensörü olduğunun da altı çiziliyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Google-Nexus-5-might-feature-a-revolutionary-camera-with-Nikon-branding_id40968