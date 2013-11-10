Nexus 5 perakende kanallarında yine daha pahalı satılacak





Google'ın Nexus akıllı telefonlarını Play mağazası üzerinden oldukça uygun bir fiyata sunması, cihazlara olan ilgiyi adeta patlatıyor ve stok sıkıntısı yaşanıyor. Ancak perakende kanallarında fiyat durumu biraz değişiyor.





Google doğrudan internet alışverişi ile cihazları gönderdiği için büyük maliyetler gerekmiyor ve böylece sürümden kazanıyor. Ancak perakende kanalları mevcut maliyetlerini ürün ve hizmetlere yansıttığı için Google kadar ucuza satamıyor.





Geçen yıl 300$ fiyat etiketiyle Play mağazasına çıkan Nexus 4'ün neredeyse 600$'a kadar perakende kanallarında alıcı bulması büyük eleştiri almıştı. Aynı durum Nexus 5'te de geçerli ancak fiyat farkı bu kez çok fazla değil.





İngiltere'de Play mağazasında 16GB'lık Nexus 5 modeli 300 pound seviyesinden satılıyor. Kur farkından dolayı bu fiyat 360 Avro'ya denk geliyor. Ancak İngiliz perakende kanalları Nexus 5 modelini 350 pound seviyesinden müşterileri ile buluşturuyor. Bu da 60 Avro veya 80 dolarlık bir fark anlamına geliyor. Avrupa'da genel kanı ise perakende kanallarında Nexus 5 16GB modelinin 400 Avro, 32GB modelinin 450 Avro olarak satılacağı yönünde.





ABD'de ise fark biraz daha açılıyor. Cihazı yakın zamanda satmaya başlayacak olan T-Mobile 16GB kapasiteli versiyon için 450$ fiyat belirlemiş. Ülkemiz için konuşmak gerekirse Nexus 5'in beklenen fiyatı ise 16GB versiyonu için 1300-1400TL, 32GB versiyonu için 1600-1700TL seviyeleri.

http://www.phonearena.com/news/Googles-Nexus-5-wholesale-price-exceeds-retail-UK-retailers-say_id49178