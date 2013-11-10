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Nexus 5 perakende kanallarında yine daha pahalı satılacak

5 yıl
2,4b
1
78
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 perakende kanallarında yine daha pahalı satılacak

Google'ın Nexus akıllı telefonlarını Play mağazası üzerinden oldukça uygun bir fiyata sunması, cihazlara olan ilgiyi adeta patlatıyor ve stok sıkıntısı yaşanıyor. Ancak perakende kanallarında fiyat durumu biraz değişiyor.

Google doğrudan internet alışverişi ile cihazları gönderdiği için büyük maliyetler gerekmiyor ve böylece sürümden kazanıyor. Ancak perakende kanalları mevcut maliyetlerini ürün ve hizmetlere yansıttığı için Google kadar ucuza satamıyor.

Geçen yıl 300$ fiyat etiketiyle Play mağazasına çıkan Nexus 4'ün neredeyse 600$'a kadar perakende kanallarında alıcı bulması büyük eleştiri almıştı. Aynı durum Nexus 5'te de geçerli ancak fiyat farkı bu kez çok fazla değil.

İngiltere'de Play mağazasında 16GB'lık Nexus 5 modeli 300 pound seviyesinden satılıyor. Kur farkından dolayı bu fiyat 360 Avro'ya denk geliyor. Ancak İngiliz perakende kanalları Nexus 5 modelini 350 pound seviyesinden müşterileri ile buluşturuyor. Bu da 60 Avro veya 80 dolarlık bir fark anlamına geliyor. Avrupa'da genel kanı ise perakende kanallarında Nexus 5 16GB modelinin 400 Avro, 32GB modelinin 450 Avro olarak satılacağı yönünde. 

ABD'de ise fark biraz daha açılıyor. Cihazı yakın zamanda satmaya başlayacak olan T-Mobile 16GB kapasiteli versiyon için 450$ fiyat belirlemiş. Ülkemiz için konuşmak gerekirse Nexus 5'in beklenen fiyatı ise 16GB versiyonu için 1300-1400TL, 32GB versiyonu için 1600-1700TL seviyeleri.  

http://www.phonearena.com/news/Googles-Nexus-5-wholesale-price-exceeds-retail-UK-retailers-say_id49178 Yorum Yaz
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Midnightmrt 5 yıl en beğenilen
G2 varken bu fiyata hiç şansı yok[>:]
1 Yanıt Yanıtla +40
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Stand Alone 5 yıl
Şişirdikçe şişirin bakalım, "Amiral Gemisi" diye diye telefonları milyarlık aletlere çevirdiniz.
Yanıtla +29
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iSpeedy 5 yıl
1400 liraya 16 GB LG G2 alıyorsun. neyin kafasında bunlar :P
- 13 mp kamera
- 3000mAhm batarya
Varsın güncelleme geç gelsin arkadaş !
Ama tabi bu fiyat fırsatçıların fiyatıdır. Max ederi 1199 TL'dir.
1400 liraya 16 GB LG G2 alıyorsun. neyin kafasında bunlar :P- 13 mp kamera- 3000mAhm bataryaVarsın güncelleme geç gelsin arkadaş !Ama tabi b...
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DH Misafiri 5 yıl
ARKADAŞLAR BİR KAÇ PAHALIYA OTURAN YANLIŞ DENEYİMLERİMDEN SONRA HER YÖNÜYLE TARTIŞILMAZ ( SAMSUNG GALAXSİ NOTE 3 ) . e KAVUŞTUM HARİKA BİR MAKİNA SANIRIM YILLARCA SEVEREK KULLANABİLECEĞİM TAVSİYE EDERKENDE BAKIN RAHATÇA KONUŞABİLİYORUM ...
SAYGILARIMLA

METİN MUMCUOĞLU
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krackk 5 yıl
evkurda satılacakmı?
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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 5 piyasaya suruldu mu?hic bir yerde bulunmuyor.acaba ne zaman piyasaya surulecek bilen var mi?
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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 5 piyasaya suruldu mu?hic bir yerde bulunmuyor.acaba ne zaman piyasaya surulecek bilen var mi?
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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 5 piyasaya suruldu mu?hic bir yerde bulunmuyor.acaba ne zaman piyasaya surulecek bilen var mi?
Yanıtla
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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 5 piyasaya suruldu mu?hic bir yerde bulunmuyor.acaba ne zaman piyasaya surulecek bilen var mi?
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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 5 piyasaya suruldu mu?hic bir yerde bulunmuyor.acaba ne zaman piyasaya surulecek bilen var mi?
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DH Misafiri 5 yıl
telefon cok iyi bugun aldim fiyatina gore piyasadaki en iyi telefon dusunmeden alin derim
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teknokaptan 5 yıl
Bukalemun
b.a.r.i.s Arkadaşlar Amerikadan Nexus 5 aldırıyorum. Fakat Türkiyede çalışıp çalışmayacağından emin olamıyorum. GSM 900 ve 1800 frekans kullanıyoruz biz değil mi? LTE muhabbeti var bizimle alakalı mı? Frekans problemi yaşar mıyım Türkiyede?
2 si de çalışır ancak daha çok bant destekleyen kuzey amerika ( model kodu 0 ile biten . Yani 820 /821 var ) 2 Adet link verdim DH deki 3 / 4 farklı başlıkta okursun.

calisir arkadasim calisir alcagin cihazin kuutusunda gsm frekanslari yaziyo rahat rahat kullanirsin gule gule kullan..
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teknokaptan 5 yıl
Ucmus bunlar fiyatlarla.ben bile 32 gb 1200 tl'den sattim gerci bi tane kaldi ama insaf yani 16gb lik 1300 olurmu siyirmis bunlar LG tebrik etmek lazim adamlar dusuk fiyattan satiyolar.arkadaslar biz turklerin hep aklinda su vardir mesela diyelim 1300 lt lik nexus 5'i 1600 tl'lik LG G2 diyince diyoruzki 300 daha veririm G2 alirim arkadas sen neyin kafasini yasiyon alcak insan gider G2 alir kullanir 300 yada 200 tl fazla veremicek o kadar cok fazla insan varki say say bitmez.ha bi ay daha beklerim gider alirim dersen o gecen zamanda fikirler bide bir an once sahip,sabirlizlik olma ve merak adami karar degisikligine goturur.yani demem oki arkadaslar birakin artik 300--500 farkini paraniz neye yetiyosa onu alin gule gule kullanin
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captor34 5 yıl
G2 ile ayni fiyat araliginda girerse..g2 almak daha mantikli
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Bukalemun 5 yıl captor34
captor34
G2 ile ayni fiyat araliginda girerse..g2 almak daha mantikli

Samsung S3 1.150 tl civarında ve Lg G2 ise 1200/1300 tl alanlar var

İnşallah ucuz olur.
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